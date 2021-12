Les stars de « LA » ont été traumatisées par un « incident de couverture ».

Lorsque les stars de « The Real World : Los Angeles » se sont retrouvées pour filmer la saison 2 du reboot « Homecoming » de Paramount+, un éléphant les attendait dans le couloir du deuxième étage de leur location à Venice : le tristement célèbre « incident de la couverture » de 1993.

« Nous avons tous encore des traumatismes », a déclaré Beth Stolarczyk à Tribune Occitanie dans une interview exclusive réalisée conjointement avec son coéquipier Jon Brennan.

« Nous souffrons tous de différentes manières [from the incident]. J’ai presque eu l’impression de me retrouver en 1993 », a ajouté l’homme de 52 ans. « Tous ces sentiments et émotions sont revenus. »

Il y a près de trente ans, dans la deuxième saison de la série pionnière de MTV, David Edwards a tenté d’arracher les couvertures de Tami Roman, qui ne portait que de la lingerie dans son lit. Roman, aujourd’hui âgée de 51 ans, qui s’est accrochée à un drap pour ne pas s’exposer, a finalement été traînée sur le sol où elle s’est mise à crier à Edwards : « Vous êtes fou ? ».

Beth Stolarczyk a confié à Tribune Occitanie que le tournage de « The Real World Homecoming : Los Angeles » l’a transportée en 1993.

Brennan a ri depuis la ligne de touche, tandis que Stolarczyk a couvert le corps de Roman avec le sien tandis qu’Edwards traînait les filles hors de la pièce, en s’accrochant toujours à la literie. Plus tard, un Edwards belliqueux a exposé ses parties génitales au groupe et est devenu la première personne à être virée d’une émission de télé-réalité pour sa conduite.

Je pense que c’est en grande partie la raison pour laquelle les filles ont dit : « Nous ne nous sentons pas en sécurité » », a raconté Brennan, aujourd’hui âgée de 47 ans, qui est actuellement proche de Roman, âgé de 51 ans, et qui regrette son inaction dans cette situation.

David Edwards est devenu la première personne à être virée d’une émission de télé-réalité en 1993 après avoir traîné Tami Roman dans un couloir de leur location à Venice. The Real World Homecoming/Twitte

« Vous ne pouvez pas baisser votre pantalon, vous exposer et vous diriger vers la chambre de trois femmes… C’est inapproprié et si cela se produisait dans n’importe quelle émission de télé-réalité aujourd’hui, il serait renvoyé ». Si cela se produisait sur n’importe quel lieu de travail aujourd’hui, il serait arrêté et inculpé. Donc, oui, ça a été exagéré – mais aussi, non, ça ne l’a pas été. »

Alors que la scène choquante était discutée dans « Homecoming » parmi les acteurs de retour – comprenant également Irene Berrera-Kearns, Beth Anthony et Glen Naessens – Roman et Edwards ont chacun fait des révélations qui ont empêché une résolution immédiate.

Roman – une actrice qui est revenue à la télé-réalité dans la série « Basketball Wives » de VH1 de 2011 à 2013 – a expliqué qu’elle souffrait de troubles de l’alimentation et de dysmorphie corporelle au moment de l’épisode, ce qui l’a rendue très angoissée à l’idée que son corps nu puisse être vu par les téléspectateurs.

La dysmorphie corporelle cachée de Tami Roman et ses troubles de l’alimentation ont rendu l’événement de 1993 particulièrement douloureux.

Cependant, après avoir fait cet aveu vulnérable, Roman, furieuse, a déclaré à ses colocataires adultes qu’elle avait l’impression que sa douleur était passée sous silence.

« En 1993, j’ai sauté sur le sommet du [Tami] pour couvrir [her] pendant que tous les autres restaient là à regarder. Je l’aidais », a déclaré Stolarczyk. « Il est évident que je m’en soucie. Donc, pour elle, venir vers moi et me crier dessus, je ne pensais pas que c’était juste et je ne pensais pas du tout que je méritais ça. »

Brennan a fait de son mieux pour réconforter Roman pendant qu’elle titubait sur « Homecoming ».

« Elle m’a regardé, toujours en train de pleurer, et a dit. Personne ne donne un [f–k] sur moi. Personne ne se soucie de mes sentiments. J’ai dit : « Excusez-moi, je suis là… Je tiens à toi, je t’aime », a-t-il dit au sujet de la conversation qui n’a pas été diffusée. « Je l’ai entourée de mes bras et je l’ai serrée dans mes bras ».

Son colocataire Jon Brennan a déclaré qu’il regrettait son inaction lors du tristement célèbre « incident des couvertures » de 1993.

De son côté, Edwards, un jeune comédien de 21 ans en herbe lorsqu’il a rejoint « The Real World » au début des années 90, a déclaré que sa carrière à Hollywood avait été affectée par les commentaires irréfléchis de Stolarczyk et Berrera-Kearns, aujourd’hui âgés de 54 ans, qui ont respectivement utilisé les mots « violeur » et « viol » en s’adressant à lui dans le feu de l’action.

« Je l’ai utilisé comme une analogie… Je n’ai jamais dit : « David, tu es un violeur ». Si je pouvais revenir en arrière aujourd’hui, le ferais-je ? Bien sûr. Je le reprendrais », a-t-elle déclaré, exprimant des remords pour avoir utilisé une étiquette aussi forte.

Mme Stolarczyk nous a dit qu’elle avait été soulagée de découvrir qu’Edwards, aujourd’hui âgé de 50 ans, qui, en 1993, était aussi connu pour son tempérament et sa langue acérée que pour son sens de l’humour, est un homme différent aujourd’hui.

« David est adulte et il a une fille maintenant », a affirmé le PDG de Eyelusion Lashes Beverly Hills. « Et il n’agirait pas du tout de la même façon. »

Edwards a déclaré que sa carrière de comédien a pris un coup après être apparu dans « The Real World » à 21 ans.

Bien qu’il s’agisse d’une tâche difficile, Brennan nous a dit que l’équipe était « reconnaissante » d’avoir trouvé un semblant de paix après des heures de dissection passionnée de la question sous tous les angles.

Ce qu’il y a de beau dans ce « Homecoming », c’est qu’après avoir ressassé cet horrible incident, il y a eu des embrassades et du pardon », a déclaré le pasteur de jeunes et musicien country basé dans le Kentucky.

« Ce que nous avons vécu était difficile. Assurons-nous simplement que nous savons tous que nous nous aimons toujours en tant qu’êtres humains… J’ai l’impression que nos relations sont plus fortes. »

« The Real World Homecoming : Los Angeles » est disponible en streaming sur Paramount+.