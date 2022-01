Les téléviseurs Samsung auront leur propre magasin NFT

Samsung vient d’annoncer que sa gamme de téléviseurs 2022 comprendra un système natif permettant de parcourir, d’acheter et d’afficher des œuvres d’art sur NFT.

Selon la société, la plateforme d’agrégation de NFT permettra aux utilisateurs de parcourir les différents NFT disponibles à la vente et de vérifier leur historique, qui a créé le jeton ou leurs métadonnées sur Blockchain. L’entreprise explique :

Avec la demande croissante de NFT, le besoin d’une solution qui unifie l’expérience fragmentée d’achat et de visionnement est plus grand que jamais. En 2022, Samsung présentera le tout premier navigateur et visionneur NFT pour les téléviseurs intelligents, une plateforme révolutionnaire qui vous permettra de parcourir, d’acheter et d’afficher vos œuvres d’art préférées à partir d’un seul endroit.