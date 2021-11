Les travailleurs d’Amazon appellent à la grève pour le Black Friday

Le traditionnel « Black Friday » américain pourrait devenir un problème pour Amazon, car un groupe de travailleurs de l’entreprise fait campagne pour une grande grève dans plusieurs pays.

La campagne s’appelle Make Amazon Pay et est signée par « des travailleurs et des activistes, séparés géographiquement mais unis pour qu’Amazon paie des salaires et des impôts équitables ».

Les travailleurs affirment que pendant la pandémie, Amazon est devenue une entreprise valant des milliards de dollars et que son fondateur Jeff Bezos est « la première personne à avoir une fortune personnelle de 200 milliards de dollars ». Et cela n’est pas acceptable face aux problèmes de ses employés, dont beaucoup risquent leur santé et ne sont pas payés à la hauteur de leur travail.

« Comme toutes les grandes entreprises, poursuit la pétition Make Amazon Pay, le succès d’Amazon serait impossible sans les institutions publiques que les citoyens ont construites ensemble au fil des générations. »

Les revendications des travailleurs sont diverses. La première concerne l’amélioration du travail en général, non seulement en augmentant les salaires mais aussi en suspendant le système de contrôle qui sert à augmenter la productivité des employés.

D’autres demandes visent à obtenir le respect des droits universels des travailleurs, une plus grande sécurité de l’emploi, un engagement à réduire leurs émissions à zéro d’ici 2020, la fin de leurs pratiques monopolistiques, la fin des contrats avec les forces de police et une garantie de transparence concernant les données des utilisateurs.

On ne sait pas encore si cette grève massive se concrétisera pendant le week-end du Black Friday, mais Amazon a assuré que plusieurs points de la demande ont déjà été satisfaits et que, bien qu’elle ne soit pas une entreprise parfaite, elle prend son rôle et son impact sur la société très au sérieux.