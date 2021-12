Les triches multijoueurs de « Halo Infinite » font déjà des ravages dans le jeu.

Halo Infinite est l’un des jeux les plus attendus de 2021, et les premières semaines qui ont suivi le lancement de son mode multijoueur en ligne gratuit l’ont largement prouvé. Cependant, malgré une première impression très positive, les joueurs ont déjà rencontré un problème tristement récurrent : la présence de tricheurs.

Comme l’indique The VergeDans le passé, plusieurs cas ont déjà été détectés et signalés par des joueurs de Halo Infinite. Une recherche rapide sur des plates-formes telles que Twitter et Reddit montre clairement comment la tricheurs provoquent déjà la colère de nombreux autres utilisateurs. Il s’agit sans aucun doute d’un grave inconvénient pour le 343 Industries devra y prêter attention..

Comme vous pouvez l’imaginer, le principal inconvénient se trouve dans la version de Halo Infinite pour PC. Là, les plaintes se sont multipliées au sujet de personnes utilisant des méthodes déloyales pour prendre le dessus dans les jeux. Il n’y a rien de très nouveau ici, mais la tricherie est un fléau des jeux de tir à la première personne depuis des années ; les exemples vus jusqu’à présent sont les suivants impliquent l’utilisation d’aimbots -pour aider à viser et à tirer sur un adversaire, et wallhacks -pour voir les ennemis à travers les murs-.

Mais ce type de comportement n’affecte pas seulement ceux qui jouent le jeu. Halo Infinite depuis un ordinateur. Comme le titre permet de jouer sur plusieurs plates-formes, ceux qui accèdent au jeu depuis une Xbox sont désavantagés lorsqu’ils rencontrent des tricheurs. Mais ce n’est pas tout, car il y a également eu des cas de joueurs malhonnêtes sur les consoles Microsoft. Dans ce cas, l’avenue choisie pour la tricherie est la mise en place de Convertisseurs de contrôleur de style Cronus ZenIls vous permettent d’améliorer votre visée et sont devenus un cauchemar dans d’autres titres tels que Fortnite y Call of Duty.

¿Halo Infinite n’utilise pas de système anti-triche ?

La réponse à cette question est oui et non. 343 Industries a équipé Halo Infinite d’un système qui fonctionne au niveau du serveur et étudie le comportement des joueurs. En théorie, si l’outil détecte des situations suspectes ou dont les paramètres révèlent une tricherie, il expulse automatiquement les utilisateurs concernés. Cela signifie qu’aucune solution anti-triche n’est mise en œuvre du côté des joueurs, comme le Easy Anti-Cheat d’Epic Games, et que les résultats ne sont donc pas positifs, du moins du point de vue du public.

Avec les plaintes contre les tricheurs qui apparaissent en grand nombre sur les médias sociaux, il ne serait pas inhabituel pour les créateurs de l Halo Infinite chercher une méthode plus efficace. En attendant, de nombreux joueurs Xbox ont opté pour désactivation de la lecture multiplateforme dans l’espoir de minimiser la possibilité de rencontrer des tricheurs.