Les ventes de Vans s’envolent grâce au jeu du calamar.

Le jeu du calmar est devenu un véritable phénomène. La série sortie sur Netflix compte déjà des millions d’adeptes, ce qui la place en tête des séries en streaming les plus regardées.

Le phénomène de la série a dépassé le cadre de l’écran pour avoir un impact sur la vente de tenues similaires à celles portées par les personnages de la série.

Selon The Sole Supplier, les ventes de Vans Slip-Ons blanches, les mêmes que celles portées par les personnages principaux de la production sud-coréenne, ont augmenté de 7 800 %, juste après la première de la série.

Bien qu’il s’agisse d’un vêtement simple, une chaussure en toile avec une semelle intermédiaire en caoutchouc vulcanisé, il revêt aujourd’hui un nouveau caractère grâce au succès de Squid Game.

En fait, les chiffres montrent également que ces baskets sont désormais recherchées en ligne 97 % de plus qu’avant l’arrivée de la série sur la plateforme.

La première de The Squid Game a eu lieu le 17 septembre et, selon les experts, tout porte à croire qu’elle pourrait devenir la meilleure production de l’histoire de la plateforme, comme l’a suggéré Ted Sarandos, le responsable des contenus de Netflix.

« Ce sera sans aucun doute notre plus grande émission en langue non anglaise, et elle a de bonnes chances d’être notre plus grand succès« , a déclaré M. Sarandos.

Le succès de la série est tel qu’elle a été poursuivie par un fournisseur d’accès à Internet qui affirmait que son service tombait en panne en raison du nombre de visionnages en Corée du Sud.