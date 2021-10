Les VPN sont-ils légaux et leur utilisation peut-elle vous attirer des ennuis ?

Il est compréhensible que, sachant comment un réseau privé virtuel (VPN) est utilisé, certains pensent que cela pourrait être illégal ou contraire à l’éthique. Cependant, il existe des raisons de considérer les VPN comme illégaux ou contraires à l’éthique. VPNs légauxLa première étape consiste à comprendre comment ils fonctionnent et pourquoi vous pourriez vouloir en installer un vous-même.

Beaucoup ont associé cette technologie à des activités illicites, notamment les transactions sur le dark web et le piratage. Cependant, la réalité est qu’il s’agit d’un outil parfaitement raisonnable à utiliser pour surfer sur le web ou pour toute autre activité en ligne, et cela vaut pour tout le monde.

Remarque importante : Cet article explique si l’utilisation des VPN est légale ou non, mais il est conçu comme une ressource éducative uniquement, et non comme un conseil juridique.

A quoi sert réellement un VPN ?

Un VPN ou réseau privé virtuel dissimule votre adresse IP primaire à l’aide d’une technique appelée « masquage ». Lorsque vous vous connectez par l’intermédiaire de votre fournisseur de services Internet (ISP), une adresse IP vous est attribuée, tout comme votre adresse physique ou résidentielle.

Cet IP sert de désignation et d’identifiant dans certains cas, mais il n’est pas non plus très fiable ; nous verrons pourquoi dans un instant.

Lorsque vous vous connectez par le biais d’un VPN, l’outil masque ou déguise votre adresse IP d’origine en vous attribuant une IP similaire à celle du serveur distant situé quelque part, généralement dans un autre pays, de sorte que vous avez l’impression d’être ailleurs que là où vous naviguez réellement.

Cela fait plusieurs choses. Tout d’abord, elle cache votre adresse IP et donc également votre adresse physique et votre identité. Deuxièmement, il désactive l’accès à toute activité sur Internet, y compris l’historique de votre navigation.

Bien sûr, la première chose qui vient à l’esprit est une activité illicite ou suspecte, mais ce n’est pas la seule chose qui dissocie. Les réseaux publicitaires, les spécialistes du marketing et les fermes de données ne peuvent pas recueillir d’informations sur vous et votre famille, et ce qu’ils obtiennent est inexact.

Les chiens de garde de l’internet et leurs associés ne peuvent pas voir ce que vous faites ou les sites web que vous visitez. Certains traceurs et autres problèmes de sécurité sont réduits car vous êtes essentiellement invisible lorsque vous naviguez.

Plus important encore, si vous choisissez le bon VPN, votre trafic Internet et vos données sont cryptés, ce qui rend extrêmement difficile le décryptage et l’accès aux informations par des personnes mal intentionnées.

Il existe d’autres problèmes liés aux adresses IP attribuées, temporaires ou non. Par exemple, la tactique en ligne populaire appelée Swatting, qui consiste pour les utilisateurs en ligne à appeler la police à votre domicile, est réalisée en recherchant votre adresse IP et en faisant référence à votre adresse physique. Parfois, ils utilisent d’autres moyens pour trouver votre adresse, mais la recherche de votre adresse IP en fait partie.

En outre, vous pouvez également accéder à des contenus bloqués par région en faisant croire aux applications et aux sites web que vous êtes dans un endroit où vous n’êtes pas.

En effet, vous avez généralement la possibilité de choisir le serveur ou l’emplacement IP qui vous est attribué. Ainsi, si un film ou une émission n’est pas disponible en streaming sur Netflix aux États-Unis, par exemple, vous pouvez réaffecter votre IP en Europe ou au Royaume-Uni pour le regarder.

Les VPN sont-ils illégaux ?

Bien sûr, nous n’avons pas encore répondu à la question de savoir si les VPN sont illégaux ou non, mais maintenant que vous comprenez ce qu’ils font et ce qu’ils protègent, vous comprendrez mieux le « pourquoi », dans ce cas.

Dans la plupart des pays, y compris les États-Unis, l’installation ou l’utilisation de VPN n’est pas illégale. Certains pays ont une position ferme à l’égard des VPN, et le sujet peut donc être brûlant dans ces régions.

Les pays qui réglementent ou interdisent l’utilisation des VPN sont le Belarus, la Chine, l’Irak, la Corée du Nord, Oman, la Russie et les Émirats arabes unis. Une poignée d’autres pays imposent des lois sur l’utilisation des VPN qui dictent comment et où elles peuvent être appliquées.

Il convient de noter que certains États américains ont des lois relatives aux VPN. Même dans les pays où l’utilisation d’un VPN est légale, tout est perdu si vous l’utilisez pour commettre des actes illégaux, et cela vaut également pour les États-Unis.

Voici quelques exemples d’activités illégales :

Le téléchargement et la vente d’informations ou de données protégées par le droit d’auteur.

Cyber harcèlement

Cyber harcèlement Accéder ou pirater des réseaux et des dispositifs sans autorisation.

Contourner les mesures de protection d’un site web ou d’une application (le géoblocage compte).

Violation des conditions de service d’un site web ou d’une application

L’utilisation d’un VPN pour contourner les contenus et les données géo-bloqués ou bloqués par région est une démarche controversée. Dans certains pays, cela peut être illégal. Dans d’autres, ce n’est pas illégal, mais cela peut vous valoir d’être vu, ou d’avoir des ennuis avec les fournisseurs de services.

La navigation privée est-elle vraiment bonne ?

La navigation privée n’est pas seulement acceptable, elle est aussi recommandée. Voulez-vous que quelqu’un puisse suivre tous les sites web ou applications que vous avez utilisés ? Voulez-vous que les publicitaires et les spécialistes du marketing puissent suivre tous les produits que vous avez consultés ou achetés ?

Vous pouvez, ou non, naviguer en regardant ou en cherchant de la pornographie, ce n’est pas la question, mais voulez-vous que quelqu’un puisse voir tout ce que vous avez cherché ou regardé ?

Non, les VPN ne sont pas censés être utilisés uniquement pour des activités illégales ou illicites, leur principale utilité est de fournir l’anonymat et la confidentialité aux personnes normales, comme vous. Ils renforcent également la sécurité lors de la navigation sur le web, du streaming et de diverses activités en ligne, à partir de toutes les plateformes, telles que les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau, les consoles de jeux, les lecteurs multimédias, etc.

Si vous effectuez un achat en ligne, par exemple, toutes les données et le trafic sont cryptés, à condition que vous choisissiez un VPN qui crypte le trafic. Cela signifie que votre identité, les détails de votre paiement, l’historique de vos achats et tout ce qui est lié à cette transaction sont mieux sécurisés et protégés des regards indiscrets.

Voici quelques exemples valables et légitimes pour avoir un VPN actif :

Tout en utilisant les réseaux wifi publics ou non protégés de manière privée et sécurisée.

Accéder à un contenu qui n’est pas disponible dans votre région d’origine.

Conservez la confidentialité et l’anonymat de votre navigation et de celle de votre famille.

Contournez les restrictions du réseau au travail, à l’école et ailleurs.

Protection des habitudes de navigation, de l’historique des achats et plus encore.

Une meilleure protection contre les trackers publicitaires et marketing.

Pourquoi l’IP est un identifiant peu fiable

Il est également important de noter comment fonctionne une adresse IP primaire. Vous vous souvenez que nous avons dit précédemment que ce n’était pas un identifiant très fiable ? C’est parce que la plupart des adresses IP fournies par un ISP sont temporaires.

Le protocole est différent selon les appareils et le fournisseur que vous utilisez, mais la plupart du temps, vous obtiendrez une nouvelle adresse IP lorsque le routeur sera mis à jour. Toutes les anciennes adresses IP qui vous ont été attribuées dans le passé seront réaffectées.

Cela signifie que tout historique de navigation, y compris les mauvaises actions, attribué à une adresse IP particulière peut ne pas être le vôtre, il peut provenir d’une personne à qui l’adresse IP a été attribuée auparavant.

De plus, toute personne qui se connecte à votre connexion Internet, même si elle obtient un accès non autorisé, le fera avec l’adresse IP qui vous a été attribuée par votre fournisseur d’accès à Internet et, si elle fait quelque chose de mal, elle pourrait vous associer à ce qu’elle fait.

En d’autres termes, si votre enfant ou un colocataire télécharge du matériel protégé par le droit d’auteur et que vous êtes le principal titulaire du compte avec votre nom lié à l’adresse IP attribuée, vous pourriez avoir des ennuis.

Comment choisir un VPN ?

Tous les VPN ne sont pas identiques. Si, en général, ils fonctionnent tous de la même manière, certaines caractéristiques importantes permettent de déterminer si vous êtes bien protégé ou simplement caché derrière un écran de fumée à peine voilé.

Bûches : Certains VPN conservent les journaux des adresses IP qui vous sont attribuées, y compris toute activité qui leur est associée. En gros, ils rendent les VPN et la navigation privée inutiles. Quelqu’un peut s’introduire, consulter ces journaux, voir les adresses IP qui vous sont attribuées et enregistrer tout votre historique de navigation et vos activités. Les gouvernements assignent les fournisseurs de VPN à comparaître tout le temps, ce qui est assez courant. Il est préférable pour tout le monde que ces journaux ne soient jamais enregistrés ou qu’ils soient immédiatement supprimés.

Cryptage : Autre élément important, le cryptage actif garantit que le trafic vers et depuis le VPN est protégé par une couche de cryptage. Lorsqu’on utilise le cryptage, les données sont converties en une séquence indéchiffrable, appelée texte chiffré. Même si quelqu’un fouille les données et tente de lire le message, il ne verra rien, à moins de disposer de la clé de cryptage. Veillez à choisir un VPN qui utilise le cryptage, et surtout le cryptage de bout en bout.

Accessibilité : Certains VPN ne sont conçus que pour fonctionner sur certains appareils, comme les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Ce n’est pas une bonne chose si vous utilisez d’autres plateformes pour accéder à l’internet, comme des appareils mobiles, des consoles de jeux, des plateformes de streaming, etc. Vous devriez choisir un VPN qui offre une compatibilité avec une variété d’appareils et de plateformes pour protéger toute votre navigation.

Prix : Bien qu’il ne soit pas une priorité aussi élevée que certains des autres facteurs, le prix doit absolument influencer votre décision. Faites le tour du marché et trouvez un budget que vous aimeriez respecter. Le VPN idéal correspond à ce budget tout en offrant une protection complète.