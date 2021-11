Les zèbres sont-ils noirs avec des rayures blanches ou vice versa ?

Les zèbres sont des animaux que nous distinguons dès l’enfance par leur apparence frappante et leur combinaison de couleurs, mais en grandissant, nous nous demandons à un moment donné s’ils sont blancs avec des rayures noires ou noirs avec des rayures blanches.

C’est que la coloration noire et blanche de la peau du zèbre est frappante, et son contraste saisissant se détache des paysages dans lesquels on le trouve : les prairies sèches, brunes et vertes sans arbres et les savanes boisées d’Afrique orientale et australe.

Tout d’abord, les rayures sont uniques à chaque zèbre et chacune de ses espèces présente également un motif de rayures différent. Comme le rapporte Live Science, il existe aujourd’hui trois espèces de zèbres : le zèbre des plaines (Equus quagga), le zèbre des montagnes (Equus zebra) et le zèbre de Grévy (Equus grevyi).

Chez certains zèbres, les parties les plus sombres de la peau sont noires, d’autres ont une couleur plus brunâtre, et il y en a d’autres qui ont des rayures uniquement sur le corps, mais pas sur les pattes. En revanche, selon le projet Quagga, une sous-espèce éteinte du zèbre des plaines, le quagga (Equus quagga quagga), avait des rayures minimales sur la tête, la crinière et le cou.

Or, malgré les différents motifs et couleurs, selon Tim Caro, écologiste de l’évolution et du comportement et biologiste de la conservation à l’université de Californie à Davis, tous les zèbres ont la même couleur de peau : le noir.

Cependant, ce fait ne répond pas exactement à la question de savoir si leur fourrure est noire avec des rayures blanches ou vice versa. Pour cela, comme le rapporte Live Science, il faut jeter un coup d’œil aux mélanocytes du zèbre, c’est-à-dire les cellules qui produisent le pigment de son pelage.

Selon Caro, bien que les zèbres aient la peau noire, la couleur de leur pelage est déterminée par différents processus de développement, tout comme une personne à la peau claire peut avoir les cheveux foncés.

En réalité, les zèbres ont plus de poils clairs que de poils foncés ; en fait, leur ventre est généralement clair, c’est pourquoi on peut penser que les zèbres sont blancs avec des rayures noires. Or, ce n’est pas le cas.

Selon une étude publiée en 2005 dans le Journal of Investigative Dermatology, chaque mèche de cheveux, qu’elle soit claire ou foncée, pousse à partir d’un follicule rempli de cellules mélanocytaires. Et ces cellules produisent un pigment qui détermine la couleur des cheveux et de la peau, appelé mélanine.

Un excès de mélanine produit des couleurs plus foncées, comme le brun foncé ou le noir, tandis qu’un manque de mélanine produit des couleurs plus claires, comme le brun ou le blond.

Dans le cas des zèbres, leur robe noire est pleine de mélanine, mais dans leur robe blanche, la mélanine est absente. En effet, les follicules qui forment les bandes de cheveux blancs ont des mélanocytes « ternes », c’est-à-dire qu’ils ne produisent pas de pigment. Selon Caro, la production de mélanine par les mélanocytes « est empêchée pendant le développement des cheveux blancs, mais pas dans les cheveux noirs ».

Comme le dit l’Encyclopaedia Britannica, l’état par défaut des zèbres est de produire des poils noirs, de sorte que les zèbres sont noirs avec des rayures blanches.

Les processus biologiques exacts à l’origine des rayures du zèbre sont inconnus, mais ils sont probablement liés à ce qui se passe dans le cas des souris rayées africaines (Rhabdomys pumilio).

Selon une étude de 2016 parue dans la revue Nature, chez les souris rayées africaines, qui ont des rayures claires et foncées le long de leur corps poilu, le gène Alx3 est plus actif dans les rayures claires que dans les rayures foncées. Ce gène bloque en effet un gène régulateur maître en charge du développement des mélanocytes, ce qui entraîne des cheveux clairs.

Mais même avec cette découverte, le processus de développement des rayures du zèbre reste un mystère.

Okapi

Pourtant, selon Caro, le motif unique des zèbres peut éloigner les mouches piqueuses. Dans une étude publiée en 2020 dans la revue Proceedings of the Royal Society B, il a été constaté que les taons africains se posaient moins fréquemment sur les chevaux portant des couvertures à rayures ou à carreaux, par rapport aux chevaux portant des couvertures de couleur unie. Ces mouches piqueuses peuvent transmettre des maladies qui sont fatales aux zèbres.

« En fait, il existe très peu de mammifères aux rayures contrastées comme le zèbre », précise l’écologiste, comme l’okapi, un mammifère de la famille des girafes que l’on trouve dans les jungles du nord de la République démocratique du Congo.

L’okapi « a des rayures similaires sur le croupion, mais à part cela, aucune autre espèce n’a de rayures noires et blanches vraiment distinctes. Je suppose que la fonction de dissuasion des mouches est propre aux équidés, car ils sont très sensibles aux maladies transmises par certaines piqûres de mouches en Afrique », a conclu M. Caro.