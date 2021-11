L’IA aide à comprendre les mystères des toiles d’araignée

in

Des recherches menées par des scientifiques de l’université Johns Hopkins, aux États-Unis, ont permis de découvrir précisément comment les araignées construisent leurs toiles.

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé la vision nocturne et l’intelligence artificielle (IA) pour suivre et enregistrer chaque mouvement de cette espèce.

« J’ai commencé à m’intéresser à ce sujet alors que j’observais les oiseaux avec mon fils. Après avoir vu une toile d’araignée spectaculaire, je me suis dit que si vous alliez dans un zoo et que vous voyiez un chimpanzé construire une telle toile, vous vous diriez que ce chimpanzé est étonnant et impressionnant », explique Andrew Gordus, biologiste comportemental à Johns Hopkins.

« Eh bien, c’est encore plus étonnant, car le cerveau d’une araignée est si petit et cela m’a frustré que nous n’en sachions pas plus sur la façon dont ce comportement extraordinaire se produit. »

Les scientifiques ont étudié l’araignée tisseuse d’orbe, une espèce indigène de l’ouest des États-Unis. Pour l’observer pendant son comportement nocturne, l’équipe a installé une scène avec des caméras et des lumières infrarouges.

Les chercheurs ont ainsi découvert que les comportements de construction de toile sont très similaires chez toutes les araignées. En fait, les auteurs ont pu prédire sur quelle partie de la toile une araignée travaillait simplement en observant la position d’une patte.

« Ils utilisent tous les mêmes règles, ce qui confirme que celles-ci sont encodées dans leur cerveau. Nous voulons maintenant savoir comment ces règles sont codées au niveau neuronal », expliquent-ils.

Les prochaines expériences des scientifiques consisteront à utiliser des drogues psychotropes pour déterminer quels circuits du cerveau de l’araignée sont responsables des différentes étapes de la construction de la toile.