Lidl lance sa nouvelle friteuse a prix canon !

La firme allemande Lidl a créé sous le label de sa sous-marque SilverCrest une nouvelle friteuse qu’elle a fait découvrir à ses clients récemment. La particularité de son bon rapport qualité/prix a conquis ses acheteurs, et envahi toutes les cuisines de France. Pour agrémenter vos repas avec de bonnes fritures voici donc la nouvelle friteuse SilverCrest.

La friteuse SilverCrest

Pour effectuer facilement plusieurs de vos préparations faites la rencontre de la friteuse SilverCrest ergonomique qui à un hublot de contrôle sur le couvercle. Cette friteuse a deux types de paniers que vous pouvez choisir en l’adaptant à vos besoins. Vous avez le grand panier de 3,1 L et deux petits paniers de 1,4 L qui peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Elle possède une puissance de 2000 W permettant à l’appareil d’atteindre une température entre 130° et 190° pour une chauffe d’environ 10 minutes. Elle possède aussi un revêtement anti-adhésif qui recouvre sa cuve capable d’accueillir jusqu’à 3,5 Kg de graisse végétale puis 4 L d’huile de friture. En vous la procurant vous pourrez faire assez de fritures pour chaque repas quelle que soit la quantité de frites, de beignets ou de churros.

Où trouver la friteuse SilverCrest

Avec 1500 supermarchés en France vous pourrez vous la procurer assez facilement dans votre magasin Lidl du coin. Vous pouvez aussi la commander sur le site Lidl. Cet appareil est parfait pour tous les amoureux de cuisine. C’est un appareil qui est très efficace et de bonne qualité et que vous trouverez à moindre coût. Les petits prix sont la marque déposée de l’enseigne Lidl. La friteuse SilverCrest mesure 39 cm de largeur et 25,5 cm de hauteur. Organisez donc un espace assez adapté dans votre cuisine pour y déposer votre nouvelle friteuse.

Env. 2 000 W

3 paniers pour frire différents aliments : 1 grand panier, 2 petits paniers – pouvant être utilisées simultanément,

Volume d’huile : max. 4 L,

Capacité de remplissage : grand panier: env. 3,1 L (pour env. 850 g de frites),

Petit panier : env. 1,4 L (pour env. 400 g de frites),

Température réglable en continue jusqu’à 190°C,

Couvercle amovible avec filtre à graisse en aluminium,

Cuve à huile à revêtement anti-adhérent et paniers compatibles lave-vaiselle

Lidl en France

Lidl s’est imposé en France depuis son arrivée en faisant dans le hard discount ou distribution en moyenne surface de denrées alimentaires à moindre coût. Tous leurs autres articles sont aussi vendus à moindre coût et ils ont décidé depuis quelques années d’y ajouter des produits de leur propre marque. Vous aurez par exemple la basket Lidl qui a rencontré un énorme succès en 2020 surtout à cause de son petit prix. Il y a eu entre autres Monsieur Cuisine Plus qui est un robot de cuisine multifonction qui était vendu à moins de 250 euros, les petits coûts touchant aussi les appareils d’électroménager. Aujourd’hui en magasin et sur le site de Lidl vous découvrirez la friteuse SilverCrest faite en acier inoxydable au prix de 34,99 euros avec une garantie de 3 ans.