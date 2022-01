L’iPhone de cette année sera 100 $ plus cher

En plus d’un nouvel iPhone SE, Apple devrait dévoiler cette année une nouvelle génération de téléphones appelée iPhone 14. Comme l’actuel iPhone 13, la série iPhone 14 se composerait de quatre modèles distincts. Mais selon un rapport de LeaksApplePro pour iDropNews, la gamme 2022 introduira des changements à la fois dans la taille de l’écran et dans la grille de prix.

Voici le catalogue actuel d’Apple :

Et ce serait la gamme d’Apple en 2022, selon la nouvelle rumeur :

iPhone 14 (6,1 pouces) : à partir de 799 $.

iPhone 14 Max (6,7 pouces) : à partir de $899

iPhone 14 Pro (6,1 pouces) : à partir de $1099

iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces) : à partir de $1199

Le premier changement qui saute aux yeux est la disparition de l’iPhone mini, comme le voulait la rumeur. Le modèle à petit écran ne s’étant pas vendu aussi bien qu’Apple l’espérait, la nouvelle génération serait remplacée par un nouvel iPhone plus grand, mais doté de spécifications inférieures à celles du Pro Max.

Le corollaire de la disparition de l’iPhone mini serait que le prix d’entrée de gamme du nouvel iPhone sera de 799 dollars, au lieu des 699 dollars auxquels Apple nous a habitués. Apple pourrait nous vendre que l’iPhone 14 de 6,1 pouces coûtera le même prix que l’iPhone 13 de la même taille, mais la réalité est qu’il n’y aurait plus de modèle à 699 dollars (si cette prédiction se réalise).

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, quant à eux, coûteraient 100 dollars de plus que leurs prédécesseurs. Il fallait s’attendre à une hausse de prix en raison de la crise de l’approvisionnement et de l’augmentation des coûts de production, mais une augmentation de 100 dollars risque d’être difficile à supporter pour les utilisateurs qui attendent un modèle Pro, doté de meilleures fonctionnalités et de meilleurs appareils photo que les modèles ordinaires.

Cependant, cette hausse est logique pour Apple car elle lui permet de vendre le nouvel iPhone 14 Max à 899 dollars, en maintenant un écart de 200 dollars entre les modèles ordinaires et Pro. Bien que non officiel, ce système de tarification semble réaliste. Surtout si l’on considère que le nouvel iPhone SE, attendu au printemps, servira de modèle bon marché pour concurrencer les alternatives de l’écosystème Android.

Les nouveaux iPhone 14 sont attendus en septembre 2022 avec un design rappelant celui de l’iPhone 4 et jusqu’à 2 To de stockage. Certains modèles pourraient être dépourvus de plateau SIM, dépendant exclusivement de l’eSIM.