L’OMS approuve le premier vaccin efficace contre le paludisme

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé l’utilisation massive d’un vaccin contre le paludisme appelé RTS,S, dont les premiers essais se sont révélés efficaces.

Dans le cadre d’un programme pilote, plus de 800 000 enfants dans plusieurs pays et pendant plusieurs années ont reçu ce vaccin, dont l’efficacité a été suffisante pour que l’OMS l’approuve et recommande son utilisation immédiate.

« Cela fait longtemps que nous attendons un vaccin efficace contre le paludisme », a expliqué le Dr Matshidiso Moeti, directeur de l’OMS pour l’Afrique. « Cette recommandation nous donne une lueur d’espoir dans un continent durement touché par la maladie et nous espérons que de nombreux enfants seront protégés contre le paludisme et deviendront des adultes en bonne santé. »

Selon l’OMS, ce vaccin est un moment historique, un tournant pour la science, la santé des enfants et la lutte contre le paludisme, qui reste la première cause de maladie et de décès chez les enfants au sud du Sahara (260 000 décès d’enfants par an).

Le vaccin RTS,S a été classé comme sûr et n’a pas généré de complications avec d’autres vaccins administrés aux enfants. On estime également qu’il peut réduire la transmission du paludisme de 40 % et prévenir les cas les plus graves de paludisme, y compris la mort, de 30 %.

Au total, plus de 2,3 millions de vaccins ont été administrés et un programme de vaccination complet nécessitera quatre doses : les trois premières à l’âge de cinq, six et sept mois, plus un rappel à l’âge de 18 mois.