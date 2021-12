L’Oppo Reno 7 est officiel, et il est livré avec une étrange lumière à l’arrière.

Oppo a annoncé en Chine le nouveau OPPO Reno 7, 7 Pro et 7 SE qui se distinguent par un design haut de gamme et de bonnes spécifications, comme le SoC le plus puissant de MediaTek ou la charge rapide jusqu’à 65W, à un prix réduit. Les trois nouveaux smartphones du fabricant asiatique coïncident sur certaines caractéristiques, comme leur batterie, qui est de 4 500 mAh dans les trois cas, mais ils présentent aussi de nombreuses différences.

Le modèle le plus puissant de la nouvelle série est, comme on peut s’y attendre, la OPPO Reno 7 Pro. Ce smartphone est doté d’un écran Écran Full HD+ de 6,55 pouces. Il comprend également un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En termes de performances, il est équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 1200 Max, un SoC à huit cœurs doté d’une connectivité 5G qui rivalise avec le Snapdragon 888 de Qualcomm. Dans ce cas, avec une configuration allant jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Les OPPO Reno 7 et Reno 7 SE partagent une configuration multimédia. Dans les deux cas, avec une dalle de 6,43 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz. Ils diffèrent toutefois en termes de performances. L’OPPO Reno 7 est équipé d’un processeur. Snapdragon 778G tandis que la Reno 7 SE Dimensity 900 du fabricant MediaTek. Les deux avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne et une variante supplémentaire plus puissante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le Reno 7.

Les nouveaux combinés d’Oppo sont équipés de trois caméras.

En termes de photographie, les Reno 7, Reno 7 Pro et Reno 7 SE disposent tous de la même configuration à trois caméras. Les trois modèles partagent notamment la résolution de l’objectif ultra grand-angle, qui est de 8 mégapixels ainsi que dans la caméra macro (2 mégapixels) qui peut être utilisé pour prendre des photos à courte distance.

Il est intéressant de noter que le capteur primaire avec la plus haute résolution se trouve sur l’OPPO Reno 7, avec 64 mégapixels tandis que la version Pro possède un appareil photo de 50 mégapixels et la Reno 7 SE un appareil photo de 48 mégapixels. Il ne faut cependant pas oublier que la résolution n’est qu’un chiffre. En réalité, c’est la Reno 7 Pro qui possède la plus grande configuration d’appareil photo, car son capteur est plus puissant que celui des deux modèles moins chers.

Oppo a d’ailleurs voulu vitaminer l’expérience photographique avec différents modes et réglages. L’application caméra intégrée permet, entre autres, prendre des photos avec l’objectif avant et arrière en même temps.Vous pouvez également appliquer un effet de beauté aux selfies ou utiliser un mode portrait pour flouter l’arrière-plan.

Combien coûtent les nouvelles OPPO Reno 7, Reno 7 Pro et Reno 7 SE ?

Les OPPO Reno 7, 7 Pro et Reno 7 SE ont été annoncés, pour le moment, dans le pays asiatique. Cependant, il est probable qu’ils atteignent plus tard le marché européen et, par conséquent, l’Espagne, tout comme les versions précédentes. Ce sont les prix confirmés pour la Chine.