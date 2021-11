Luigi’s Mansion aura ses propres décors Lego.

Luigi’s Mansion a toujours été considéré comme une série dérivée de Nintendo, malgré le fait que ses trois jeux aient été très bons et aient connu un certain succès. C’est donc une bonne chose de voir que Luigi aura ses propres jeux Lego, basés sur les excellents jeux dans lesquels il erre dans des manoirs à la recherche de fantômes.

À l’instar du nombre de jeux, trois ensembles seront publiés par Lego. Il s’agira d’extensions des ensembles dits « Starter Course » qui existent déjà et qui sont accompagnés d’une figurine de Luigi ou de Mario. Le premier est le jeu d’extension Luigi’s Mansion Lab and Poltergust, le deuxième est le jeu d’extension Entryway et le troisième est le jeu d’extension Haunt and Seek.

Les prix de ces ensembles seront respectivement de 30, 40 et 80 dollars.

Comme nous l’avons mentionné, tous ces packs sont des extensions pour le parcours de démarrage, des ensembles de 280 pièces qui, outre le personnage principal – Luigi ou Mario, avec un petit écran LCD montrant ses expressions et réactions – comprennent également d’autres personnages et structures auxquels les extensions sont attachées.

Le cours de démarrage Luigi et Mario est officiellement vendu au prix de 60 dollars chez la plupart des détaillants.

Maintenant, les extensions de Luigi’s Mansion en version Lego ne pourront pas être un cadeau de Noël, malheureusement. Pour une raison quelconque, ils ne seront pas mis en vente avant le 1er janvier 2022, donc si les fans de Luigi’s Mansion, ou les fans de Luigi en général, voulaient agrandir leur collection de souvenirs du personnage qui a toujours joué le rôle de second couteau pour son frère, ils devront attendre l’année prochaine.