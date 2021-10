MacBook Pro 14 vs. Surface Laptop Studio : une confrontation de badges

Le MacBook Pro 14 et le Surface Laptop Studio sont deux appareils très similaires en termes de prix, mais la ressemblance ne va pas beaucoup plus loin que cela, car lorsque nous examinons leurs caractéristiques, leurs performances et (évidemment) leurs systèmes d’exploitation, nous trouvons de grandes différences. Mais comment se comparent-ils ? Pour le savoir, nous avons créé cette comparaison entre les ordinateurs portables phares d’Apple et de Microsoft : MacBook Pro 14 vs. Surface Laptop Studio.

Ces deux ordinateurs portables sont très proches en termes de prix, mais diffèrent grandement en termes de fonctionnalités, de performances et de systèmes d’exploitation. Lisez la suite pour découvrir les véritables différences entre ces ordinateurs et savoir lequel est le meilleur que vous pouvez acheter pour votre argent.

Prix

Comme toujours, nous commençons par le prix. C’est là que le Surface Laptop Studio et le MacBook Pro 14 pouces sont les plus proches. Les deux ordinateurs portables sont des machines coûteuses, mais l’un d’eux doit être d’un meilleur rapport qualité-prix que l’autre.

Nous commençons par le MacBook Pro de 14 pouces. Cet ordinateur portable Apple commence à 2 000 $. Cela vous donne un processeur à 8 cœurs, un GPU à 14 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Vous pouvez ensuite passer à un modèle de milieu de gamme avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 16 cœurs, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le coût d’une telle configuration vous coûtera 2 500 $.

Dans le cas du MacBook Pro 14 pouces, vous pouvez ajouter un processeur plus rapide pour un montant compris entre 200 et 700 dollars, ajoutez 500 dollars et cela suffit pour le M1 Max d’entrée de gamme, et 700 dollars supplémentaires vous permettront d’obtenir le M1 Max haut de gamme avec les meilleures spécifications possibles.

Cela inclut le processeur M1 Max à 10 cœurs avec un GPU à 32 cœurs. Pour plus de détails sur ces configurations, nous avons effectué une comparaison directe entre le M1 Max et le M1 Pro que vous devriez lire.

Le Surface Laptop Studio est un peu moins compliqué. Le modèle de base est doté d’une carte graphique Intel Iris Plus intégrée et est proposé à partir de 1 600 dollars. Cela comprend un processeur Intel Core i5 à quatre cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Pour 200 $ de plus, vous pouvez ajouter un SSD de 512 Go.

Pour obtenir la meilleure expérience possible, et ce que nous pensons être le plus proche de la performance du MacBook Pro 14 pouces, une mise à niveau vers le modèle haut de gamme sera nécessaire.

Ce modèle Surface Laptop Studio débute à 2 100 dollars et comprend le processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et la carte graphique Nvidia RTX 3050 Ti. C’est un total de 500 $ de plus que la version de base.

L’ajout de 32 Go de RAM et d’un disque SSD de 1 To est également possible pour 2 700 $. Ce prix passe à 3 100 $ avec un SSD de 2 To. Notez toutefois que, même avec la mise à niveau du GPU, les processeurs disponibles chez Laptop Studio sont toujours limités à quatre cœurs.

Les ordinateurs portables de même prix d’autres marques, tels que le XPS 15 de Dell, sont équipés de processeurs à 8 cœurs, ce qui signifie que vous payez pour le luxe de Surface et que vous sacrifiez certaines performances.

Globalement, en termes de prix, le modèle d’entrée de gamme Surface Laptop Studio est moins cher que le MacBook Pro 14 pouces, mais vous devez noter qu’il n’inclut pas de carte graphique. Pour les jeux et l’édition de vidéos et de photos, la version d’entrée de gamme risque d’avoir un peu de mal, même avec les progrès d’Intel en matière de graphiques intégrés.

Le Surface Laptop Studio à 2 100 $ avec graphisme RTX est peut-être le plus proche en termes de performances du MacBook Pro 14 pouces de base à 2 000 $, mais il est également 100 $ plus cher que le MacBook.

Pour la plupart des gens, cependant, ce prix pourrait être une comparaison entre des pommes et des oranges, car le design est très différent, comme nous allons le voir ci-dessous.

Design

Lorsque nous l’avons examiné, nous avons trouvé que le Surface Laptop Studio était « bizarre et merveilleux ». C’est principalement grâce au design général et aux différents modes d’utilisation de l’appareil. Quant au MacBook Pro de 14 pouces, nous n’en avons pas encore examiné un, mais il semble que ce soit un peu la même chose en termes de design.

Commençons par le MacBook, qui arbore à nouveau une coque entièrement en aluminium, comme par le passé. Il ressemble exactement aux générations précédentes, mais la machine est un peu plus lourde que les précédents modèles de MacBook 13 pouces.

Il est maintenant un peu plus lourd, à 3,5 livres, contre 3,0 livres pour le MacBook Pro M1 de 13 pouces de l’année dernière. Quant à l’épaisseur, elle est de 0,61 pouce, la même que celle du MacBook Pro de l’année dernière.

Une fois que vous ouvrez le couvercle, cependant, les choses sont un peu différentes. La barre tactile du MacBook a disparu. À sa place, il y a un nouveau Magic Keyboard qui se trouve dans un double compartiment noir anodisé pour mettre en valeur les touches rétroéclairées.

Les touches de fonction physiques sont de retour, y compris une touche d’échappement plus grande. Apple a également modifié l’écran pour ajouter une encoche pour la webcam, comme nous le verrons dans notre prochaine section d’écran.

Bien sûr, vous trouverez toujours la force du trackpad, qui est depuis longtemps la signature d’Apple sur le MacBook.

Quant au Surface Laptop Studio, il se situe à un tout autre niveau en matière de design, puisqu’il est possible d’en profiter de trois manières différentes. L’ensemble de l’ordinateur portable est fabriqué en magnésium et pèse environ 4 livres.

Et ce, même si l’on tient compte de la » bosse » située sur la base inférieure de l’ordinateur portable, qui est un élément de conception caractéristique destiné à faciliter le refroidissement lorsque le GPU est utilisé.

Deux charnières sont également en jeu sur le Surface Laptop Studio. Une charnière vous permet d’ouvrir l’écran et d’utiliser l’appareil comme un ordinateur portable normal.

Mais le véritable avantage est la deuxième charnière en tissu derrière l’écran. Cette charnière est maintenue en place par des aimants, mais lorsque vous le souhaitez, vous pouvez l’utiliser pour tirer l’écran vers vous et vers l’extérieur pour différents modes d’utilisation.

Contrairement au MacBook, sur le Surface Laptop Studio, vous pouvez tirer l’écran en « mode scène », le plaçant ainsi devant et au centre. Dans ce mode, l’écran est maintenu par des aimants juste au-dessus du trackpad. Vous pouvez également abaisser l’écran une fois de plus pour passer en « mode studio », où vous pouvez taper et dessiner sur l’écran comme sur une tablette.

Quant au trackpad, Microsoft a emprunté une fonctionnalité au MacBook, puisqu’il est également haptique, tout comme le trackpad Force du MacBook Pro 14 pouces.

Cela signifie que vous pouvez cliquer n’importe où sur le trackpad et que l’ordinateur enregistrera vos clics. C’est une nouveauté sur un appareil Surface, où il faut normalement cliquer sur les coins du trackpad.

Le clavier du Laptop Studio ressemble beaucoup au Type Cover de la Surface Pro 8. Nous l’avons trouvé agréable, avec un bon déplacement des touches et une bonne action de fond.

En fin de compte, pour un prix à peu près équivalent, le MacBook 14 pouces ne dispose pas des modes d’utilisation avancés dont dispose le Surface Laptop Studio. Il s’agit plutôt d’un ordinateur portable standard, mais vous pouvez ajouter le support tactile à votre MacBook Pro 14 pouces si vous possédez déjà un iPad.

Avec Sidecar, vous pouvez étendre l’écran de votre Mac à celui de votre iPad et utiliser Apple Pencil sur l’iPad pour dessiner. Mais il n’est pas aussi bon que le dessin natif, comme nous le verrons plus loin dans notre section Écran.

Écran

En ce qui concerne l’écran, la véritable différence entre le MacBook Pro 14 pouces et le Surface Laptop Studio se résume à la prise en charge du tactile. Les deux écrans sont très immersifs, c’est le moins que l’on puisse dire, mais un seul ordinateur portable est doté d’une fonction tactile, et c’est le Surface.

Si l’on s’en tient aux caractéristiques techniques, le MacBook Pro 14 pouces est doté d’un écran Liquid Retina XDR mini-LED ProMotion de 14,2 pouces. La résolution est de 3 024 x 1 964 pixels à 254 pixels par pouce (ppi).

Les taux de rafraîchissement atteignent un maximum de 120 Hz. Il y a également des bords très fins et une encoche semblable à celle de l’iPhone dans la partie supérieure, qui, selon Apple, est destinée à la webcam et vous permet de mieux voir votre bureau. La luminosité atteint 1 000 nits, selon Apple, avec un pic de 16 000 nits.

L’utilisation de la technologie mini-LED est la même que celle qu’Apple a faite sur l’iPad Pro, où l’écran peut atténuer les pixels individuels selon les besoins. Combiné au taux de rafraîchissement de 120 Hz, cela signifie que les choses devraient être vivantes et animées sur votre MacBook Pro 14 pouces. Nous en parlons dans une section ultérieure.

Avec Surface, vous avez un écran tactile. L’écran est de la même taille, mais il est beaucoup moins dense que celui du MacBook. Il a une résolution de 2 400 x 1 600, soit 201 pixels par pouce.

Vous bénéficiez du même taux de rafraîchissement de 120 Hz que le MacBook Pro 14 pouces. Malgré le manque de pixels, nous avons vraiment aimé cet écran. Nous avons trouvé qu’il s’agissait de l’un des plus éclatants de la Surface et qu’il égalait le MacBook Pro 13 pouces.

Le Surface Laptop Studio sacrifie peut-être des pixels, mais il dispose d’une technologie à l’écran intéressante qui fait défaut au MacBook. Un capteur intégré spécial suit le Surface Slim Pen 2 et fournit un retour haptique lorsque vous dessinez sur l’écran.

Nous l’avons apprécié, en découvrant qu’il simule la sensation de frottement. Oh, et le Slim Pen 2 peut également être chargé directement sur le Laptop Studio. Pas besoin d’un chargeur séparé.

Encore une fois, il s’agit d’une comparaison entre des pommes et des oranges. Le MacBook Pro de 14 pouces n’a pas l’écran tactile de Surface, mais il a plus de pixels et pourrait être un peu plus éclatant pour certains. Mais, pour les créatifs, qui sont toujours en train de dessiner et qui ont besoin d’un stylo, le Surface Laptop Studio pourrait être le meilleur.

Performance

Si l’écran est différent sur le Laptop Studio et le Surface Laptop, les performances le sont aussi. Bien entendu, vous devez prendre en compte MacOS et Windows dans votre décision. Mac fonctionne bien avec les autres appareils Apple et Windows fonctionne bien avec les téléphones Android.

Quoi qu’il en soit, nous avons déjà établi les avantages en termes de performances des nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max d’Apple, mais il est maintenant temps de les comparer avec Laptop Studio.

Dans l’espace Windows où se trouve Laptop Studio, il est difficile de comparer ses performances à celles d’Apple tant que nous n’aurons pas effectué davantage de tests dans nos laboratoires.

Pour l’instant, il semble que les nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max d’Apple soient très puissants et qu’ils soient parfaits pour les développeurs, le montage vidéo et d’autres tâches gourmandes en ressources processeur.

La façon dont Apple a traité les cœurs à haut rendement, les cœurs de performance et la mémoire unifiée rend ces processeurs ARM très efficaces en termes de performances et d’autonomie.

Quant au Laptop Studio, il est équipé d’un processeur Intel x86 traditionnel de 35W, avec quatre cœurs. Cela reste en deçà de ce qu’Apple a fait avec le M1 Pro et le M1 Max (huit ou 10 cœurs de processeur, 14 ou 16 cœurs de GPU), et même au-dessus des huit cœurs que l’on peut trouver dans d’autres ordinateurs portables, mais cela ne veut pas dire que les choses sont mauvaises.

Lorsque nous encodons des vidéos dans le Surface Laptop Studio, nous remarquons la touche spéciale de Microsoft. Le système peut allouer dynamiquement la puissance (jusqu’à 50W pour la RTX 3050 Ti) et la vitesse du ventilateur, et prendre des décisions à chaque instant pour gérer le processeur et le GPU.

Nous l’avons constaté dans les jeux, où nous avons atteint 105 images par seconde dans Civilization VI. Nous avons également encodé une vidéo dans Handbrake, et Laptop Studio était un peu à la traîne, mais pas beaucoup. Laptop Studio peut monter des vidéos et jouer très bien, mais sans en faire trop.

Apple a fait de nombreuses déclarations sur les performances, soulignant que les nouveaux MacBook M1 Pro et M1 Max sont plus rapides que n’importe quel autre ordinateur portable sous Windows.

Il a déclaré que le M1 Pro peut fournir plus de performances tout en utilisant jusqu’à 70 % moins d’énergie, et qu’il est également sept fois plus rapide que les graphiques intégrés dans la dernière puce à huit cœurs des ordinateurs portables.

Nous devrons attendre pour voir si c’est vrai, mais il semble que les MacBooks aient l’avantage en termes de performances sur les Surface Laptop Studio.

Portabilité et autonomie de la batterie

Nous terminerons par la portabilité et l’autonomie de la batterie. C’est là qu’interviennent les ports, ainsi que la durée de vie de la batterie à l’intérieur. Ce n’est pas un concours équitable ici, car le MacBook Pro de 14 pouces l’emportera.

Le MacBook Pro de 14 pouces dispose d’un emplacement pour carte SDXC de taille normale, d’un port HDMI et d’une prise casque de 3,5 mm, ainsi que de trois ports USB-C Thunderbolt 4 et d’un port de charge MagSafe 3.

Comparez cela aux deux ports Thunderbolt 4, à la prise casque et au port Surface Connect du Surface Laptop Studio. Il y a beaucoup plus de variété dans le MacBook Pro 14 pouces.

En ce qui concerne les webcams, les deux appareils disposent de webcams 1080p. Il devrait donc avoir fière allure lors des appels FaceTime, Skype et Zoom ou Teams.

Enfin, la batterie du Surface Laptop Studio est évaluée à 18 heures d’utilisation typique. Dans nos tests, nous avons obtenu environ 10 heures au maximum. Les MacBook M1 d’Apple sont connus pour leurs bonnes performances en matière de batterie, et les MacBook Pro M1 et M1 Max de 14 pouces devraient être tout aussi performants.

Apple estime que les modèles de 14 pouces offrent jusqu’à 17 heures d’autonomie pour la lecture de vidéos.

C’est une égalité pour le moment

Entre le MacBook Pro 14 pouces et le Surface Laptop Studio, c’est une égalité. Pour les créatifs, l’écran tactile et la prise en charge du dessin du Surface Laptop Studio, ainsi que ses multiples modes d’utilisation, sont difficiles à battre.

Toutefois, le MacBook Pro de 14 pouces semble avoir l’avantage en ce qui concerne les ports, la puissance brute du processeur et l’autonomie de la batterie. Nous devrons tester le MacBook Pro 14 pouces, mais pour l’instant, c’est une bataille aussi serrée que possible.