MacBook Pro M1 Pro vs. MacBook Pro M1 : Que devez-vous acheter ?

Après avoir testé pendant un an le MacBook Pro M1, il est temps de passer au nouveau MacBook Pro M1 Pro. Dans ce comparatif, je vais essayer de répondre à deux questions récurrentes : vaut-il la peine de passer d’une génération à l’autre, laquelle est la meilleure pour monter des vidéos pour YouTube ?

MacBook Pro avec puce M1 Pro : un tout nouveau niveau

Un an après le lancement du premier ordinateur doté de sa propre puce, Apple a décidé de rafraîchir sa série MacBook Pro avec deux nouveaux modèles de 14 et 16 pouces, ainsi que de nouvelles puces, M1 Pro et M1 Max. J’utilise le MacBook Pro avec puce M1 depuis plus d’un an dans sa version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, alors que le nouvel ordinateur auquel je suis confronté possède une puce M1 Pro, 16 Go de RAM et 1 To de stockage, avec 10 cœurs contre les huit de son prédécesseur.

Cette comparaison est importante car les nouveaux MacBook Pro ne remplacent pas le MacBook Pro 2020, de sorte que les deux options restent actives sur le marché pour le moment.

Bien sûr, la première chose que l’on remarque est l’ajout de plus de cœurs et de modèles plus puissants, mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit avoir le plus rapide.

Design et affichage : un MacBook Pro plus grand.

Le premier aspect à comparer est le design et l’affichage. Bien que la finition et les couleurs soient les mêmes, Apple a apporté des changements importants et notables entre le MacBook Pro avec puce M1 et le nouveau MacBook Pro avec puce M1, à commencer par le clavier.

Dans le nouveau M1 Pro, nous ne trouverons plus la Touch Bar, qui, selon mon expérience, était un outil très utile dans la vie quotidienne, bien que nous gagnions maintenant une nouvelle rangée avec des boutons de fonction.

Je dois noter que le nouveau M1 Pro intègre plus de ports que la version précédente, car le MacBook Pro M1 ne dispose que de deux Thunderbolt 4 et c’est à partir de là qu’il faut connecter tous les périphériques.

En plus des trois ports Thunderbolt 4, le nouveau MacBook Pro M1 Pro dispose d’un port HDMI et d’un emplacement pour carte SD, ce qui, en termes pratiques, peut constituer un véritable avantage pour ceux d’entre nous qui utilisent des moniteurs supplémentaires.

L’écran est, sans surprise, au centre des grandes nouvelles. Le MacBook Pro M1 est de 13 pouces et le nouveau MacBook Pro M1 Pro est disponible en 14 et 16 pouces.

L’écran du nouveau M1 Pro présente des bords plus petits et beaucoup moins prononcés que le M1 2020. De plus, le nouveau sourcil libère une grande partie du panneau pour donner un peu plus d’espace. En termes de qualité, les couleurs sont plus vives et la luminosité est bien meilleure, en fait, le double de celle de la version 2020.

Il est important de noter que cette dalle est dotée de la technologie ProMotion d’Apple, qui offre une fréquence de rafraîchissement réglable de 120 Hz. Cela signifie que les graphiques dans les jeux et les tâches d’imagerie, le montage vidéo, etc. auront une latence plus faible.

Le MacBook Pro M1 voit ses cœurs compromis lors de l’exportation d’une seule vidéo.

Performances : MacBook Pro M1 vs. MacBook Pro M1 Pro

Au cours de l’année, j’ai trouvé que le MacBook Pro M1 était puissant, qu’il était performant, qu’il faisait face à une lourde charge de travail dans le domaine des graphiques et de l’édition vidéo, ainsi qu’aux activités quotidiennes telles que l’utilisation d’Internet et la lecture de contenu en continu, même si j’ai toujours pensé qu’il avait besoin d’un peu plus de puissance parce qu’il était parfois un peu étourdi, en particulier lorsqu’il essayait d’ouvrir plusieurs applications d’édition vidéo en même temps.

En testant le processeur M1 Pro, j’ai trouvé qu’il était plus puissant. Le flux d’édition vidéo est bien meilleur et ouvrir des applications comme Premiere Pro et After Effects en même temps n’est pas un casse-tête.

On remarque également l’amélioration des graphismes et l’optimisation de la puissance, qui offrent de meilleures performances par rapport à son prédécesseur.

Dans certains cas, le nouveau MacBook Pro M1 Pro peut être jusqu’à 10 fois plus rapide pour le traitement du contenu. Cela vous permettrait de gagner beaucoup de temps de travail, mais aussi d’obtenir des résultats de meilleure qualité. Imaginez que vous puissiez commencer à exporter un projet Premiere Pro, modifier une photo dans Lightroom et jouer avec Photoshop pendant que vous attendez votre vidéo, tout en regardant une série sur HBO Max avec un son spatial. C’est dire la puissance de traitement de la puce pour les tâches normales qu’un monteur vidéo effectue chaque jour.

Le MacBook Pro ajoute les ports qu’Apple n’aurait jamais dû supprimer.

Batterie et charge rapide.

La batterie du nouveau MacBook Pro M1 dure légèrement moins longtemps que celle intégrée au M1, bien qu’elle soit plus petite. Apple estime qu’il offre jusqu’à 17 heures de lecture vidéo sur une seule charge, tandis que le 2020 M1 offre jusqu’à 20 heures. Cela représente environ 11 heures de navigation sur le Web, contre 17 heures pour l’ordinateur portable de l’année dernière.

D’après mon expérience, vous pouvez utiliser l’ordinateur pour un marathon de votre série préférée pendant un vol entre Madrid et San Francisco, et avoir encore de l’autonomie pour vérifier votre courrier électronique à l’atterrissage.

Avec le nouveau M1 Pro, le chargeur MagSafe est de retour et la charge est beaucoup plus rapide, car il faut se rappeler que les MacBook avec puce M1 ne peuvent être chargés que via USB-C, alors que les nouveaux disposent des deux options de charge.

Alors que le MacBook Pro de l’année dernière ne dispose que de l’option de chargeur USB-C de 61 watts, le MacBook Pro doté de la puce M1 Pro offre deux options selon le modèle que vous choisissez d’acheter : l’ordinateur à huit cœurs est livré avec un chargeur de 67 watts et le 10 cœurs avec un chargeur de 96 watts, ce qui est intéressant car ce dernier peut vous donner une demi-charge en seulement 30 minutes.

Quel MacBook Pro devriez-vous acheter ?

En tant que producteur et monteur vidéo, j’ai un peu souffert l’année dernière avec mon MacBook Pro avec puce M1. Lorsque j’utilise la suite Adobe, même avec des applications qui ont déjà une version M1 comme Premiere Pro, l’ordinateur n’est pas aussi rapide que je le voudrais. Dans certains tests que j’ai effectués au cours de la semaine dernière, vous pouvez voir comment le MacBook Pro avec la puce M1 Pro peut rendre des vidéos 4K beaucoup plus rapidement sans être compromis, et c’est certainement un plus qui ne peut pas être ignoré.

L’ouverture de Premiere Pro ou Photoshop est beaucoup plus rapide avec le M1 Pro, et la possibilité d’exécuter plusieurs activités en même temps est tout simplement sublime. Le M1 est bien, mais le M1 Pro vole.

D’un autre côté, les utilisateurs de Final Cut sont probablement couverts par le M1 car le logiciel d’Apple a toujours si bien fonctionné sur ce portable.

La différence de prix entre un modèle et l’autre est assez sensible, je recommande donc le M1 Pro à ceux qui ont besoin de tirer le maximum de performances de cet ordinateur. Si vous effectuez des tâches quotidiennes, vous n’avez peut-être pas besoin d’un ordinateur aussi puissant et coûteux. Vous devriez alors vous tourner vers le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1.

Le prix de départ du MacBook Pro M1 est de 1 299 dollars, tandis que le M1 Pro est disponible à partir de 1 999 dollars.

