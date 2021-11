Maison de Gucci, ou comment se tisse une tragédie.

« Hybris » était le nom donné par les Grecs anciens à cette forme d’orgueil sacrilège qui faisait succomber leurs héros tragiques. Une passion démesurée leur faisait transgresser les limites que les dieux leur avaient assignées dans la vie, et la punition était toujours une déchéance, qui n’était qu’un prélude à la mort. Pour simplifier les concepts : si vous ne contrôlez pas les rênes de ce qui vous fait exceller – de votre plus grande vertu – vous succomberez dans cette vie, tôt ou tard.

House of Gucci n’est pas une tragédie grecque, même si elle comporte de nombreux éléments d’un drame classique dont nous pouvons pratiquement deviner l’issue dès que nous rencontrons les personnages. Réalisé par Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator), le film est basé sur le livre du même nom de Sara Gay Forden et raconte la puissante histoire de la famille dont le nom a donné naissance à l’une des marques de luxe italiennes les plus célèbres au monde.

Patrizia Reggiani (Lady Gaga) est une marginale issue d’un milieu modeste qui rencontre un soir Maurizio Gucci (Adam Driver). Bien que la rencontre soit fortuite, elle sait parfaitement qui est Maurizio et, à partir de ce moment, sa détermination à le conquérir (et à le garder) ne cessera jamais. C’est le cas, et c’est précisément le point central de l’intrigue du film.

Lors d’une interview il y a quelques années, la vraie Patrizia Reggiani a prononcé une phrase qui la définit corps et âme : « Je préfère pleurer dans une Rolls-Royce que rire sur un vélo ». Ce genre de personnalité, Lady Gaga l’incarne de manière remarquable et porte le film sur ses épaules dans une large mesure. S’il y avait encore des personnes qui doutaient des talents d’actrice de Gaga, elles sont presque certainement à court d’arguments maintenant.

Les autres personnages suivent en grande partie la voie tracée par Patrizia Reggiani, et c’est là que le drame de Ridley Scott se tisse de la même manière qu’une tragédie classique. Il se trouve qu’aucun personnage ne semble disposé à changer sa façon de faire ; chacun est ce qu’il est – bien qu’il ne soit pas nécessairement ce qu’il devrait être – et il se comporte donc jusqu’au bout, même si cela signifie sa propre destruction.

Maurizio (Driver) n’est pas doué pour les affaires, et gaspille en luxes inutiles qui viennent remettre en question sa direction de la maison de couture. Son oncle Aldo (Al Pacino) n’est guère mieux. Pour ajouter à son malheur, il a un fils totalement inepte, Paolo Gucci (un Jared Leto exceptionnel), pour lequel il est impossible de ne pas avoir de la peine. Le père de Maurizio, Rodolfo (Jeremy Irons), est sûrement le plus compétent de tous, mais nous savons qu’il est malade et déprimé, et qu’il n’en a plus pour longtemps.

Chacun suit son étoile sans dévier d’un iota du chemin. L’effondrement est donc assuré. Patrizia Reggiani fait partie de la famille Gucci et il n’y a aucune raison pour qu’elle ne le soit pas. Même si Maurizio la quitte pour une autre et lui offre un divorce à un million de dollars. Même s’il lui dit en face qu’il ne l’aime pas. Patrizia est dans le monde pour régner sur la maison Gucci, et si son mari ne le pense pas, c’est lui qui aura le problème, pas elle. Bref, rien qu’un couple de tueurs à gages ne puisse résoudre…

Nous savons tous que Gucci existe toujours, et qu’il s’agit toujours de l’une des maisons de mode les plus célèbres (et milliardaires) du monde. Mais peu d’entre nous connaissaient l’histoire de la famille qui l’a forgée sur trois générations et dont, à ce jour, aucun des membres ne fait encore partie de l’organisation. La véritable Patrizia Reggiani est libre, bien qu’elle soit toujours connue comme la « Veuve noire » de la mode italienne. Mais attention, si elle n’avait pas existé, le destin de la famille Gucci aurait pu être sensiblement le même – avec Maurizio vivant, bien sûr. Et nous aurions manqué Lady Gaga dans un rôle exceptionnel.

Maison de Gucci

Studios : Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Écrit par : Becky Johnston (d’après le roman du même nom de Sara Gay Forden).

Genre : Drame

Cast : Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston

Directeur : Ridley Scott

Évaluation : R

Durée: 155 minutes

Première : 24 novembre