Marília Mendonça : la chanteuse brésilienne et amie de Neymar meurt dans un accident d’avion à 26 ans

in

La chanteuse brésilienne populaire Marília Mendonça est l’une des victimes d’un accident d’avion survenu vendredi dans le sud-ouest du Brésil, a indiqué le service d’incendie de Minas Gerais.

Le chanteur de 26 ans avait quitté peu après midi la ville de Goiânia, près de Brasilia, pour une tournée dans le Minas Gerais.

« Ce vendredi, un petit avion, un bimoteur Kingair, fabriqué par le constructeur américain Beechcraft , s’est écrasé dans la zone rurale de Piedade de Caratinga« , ont indiqué les pompiers.

« Il est confirmé que l’avion transportait la chanteuse Marília Mendonça et qu’elle figure parmi les victimes« , a-t-il ajouté.

Le producteur de la chanteuse, Henrique Ribeiro, son oncle et conseiller Abicieli Silveira Dias Filho, le pilote, Geraldo Martins de Medeiros, et le copilote de l’avion, Tarciso Pessoa Viana, ont également trouvé la mort dans le crash, a indiqué le service des pompiers de Minas Gerais.

Vendredi soir, la Compagnie d’énergie de Minas Gerais (Cemig) a annoncé que « l’avion bimoteur transportant la chanteuse Marília Mendonça et quatre autres personnes a heurté un câble sur une tour de distribution de la compagnie dans la municipalité de Caratinga« .

Mendonça avait quitté Goiânia pour une tournée dans le Minas Gerais, qui commencerait à Caratinga.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

Avant d’embarquer, la chanteuse a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle apparaît dans un avion, vraisemblablement l’appareil dans lequel elle est montée, environ deux heures avant que la nouvelle de l’accident n’éclate.

Dans le post sur Instagram, où elle compte près de 38 millions de followers, elle a annoncé qu’elle se produirait à Minas Gerais ce week-end.

L’avion dans lequel il se trouvait s’est écrasé près d’un plan d’eau dans la chaîne de montagnes Piedade de Caratinga.

Les pompiers ont déclaré qu’après avoir reçu un appel à l’aide, ils ont trouvé une forte odeur de carburant sur les lieux, mais qu’il n’y avait pas de flammes et aucun risque d’explosion de l’avion.

Dans un premier temps, les représentants de l’artiste ont déclaré que Mendonça avait été secouru. Cependant, peu de temps après, sa mort a été confirmée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

La compagnie PEC Táxi Aéreo, qui était responsable de l’appareil, a publié une note regrettant l’accident et a déclaré avoir immédiatement appelé les autorités pour effectuer le sauvetage.

La compagnie a également assuré que l’avion était « dûment certifié » par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), que l’équipage était « hautement expérimenté » et également certifié par l’ANAC, et que les conditions météorologiques étaient favorables.

Une carrière précoce

Marília Mendonça est née en 1995 dans la ville de Cristianópolis, à Goiás.

À l’âge de 12 ans, elle commence à écrire des chansons et à composer de la musique.

Connue sous le nom de « reine de la souffrance » pour avoir chanté des chagrins d’amour, elle est devenue une icône du style musical brésilien appelé « sertanejo« , un genre auparavant dominé par les hommes, mais qu’elle a révolutionné avec des chansons sur l’émancipation des femmes.

Elle a connu la gloire au Brésil entre 2015 et 2016 avec des tubes tels que « Sentimento louco » et « Infiel« .

Parmi ses autres chansons les plus connues figurent Ciumeira, « Supera » et « De quem é a Culpa« .

En 2019, il a remporté un Grammy latin pour le meilleur album de musique sertaneja, pour son album Todos os Cantos.

Mendonça avait un fils d’un an.

« Je pleure. Je ne peux pas le croire », a écrit Caetano Veloso, l’un des plus grands noms de la musique populaire brésilienne, en apprenant la mort de Mendonça.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a écrit sur Twitter que « tout le pays est choqué par la nouvelle du décès de la jeune chanteuse de country Marília Mendonça, l’une des plus grandes artistes de sa génération, qui avec sa voix unique, son charisme et sa musique a gagné l’affection et l’admiration de tous ».

Le Secrétariat spécial de la culture du Brésil a déclaré que « Marília Mendonça laisse un héritage pour la musique régionale brésilienne et la culture brésilienne » et qu' »elle ne sera certainement pas oubliée ».

Enquête ouverte

L’armée de l’air brésilienne (FAB) a déclaré à BBC Brésil qu’elle allait enquêter sur cette affaire.

Le FAB a expliqué qu’au cours de l’enquête initiale, ils rechercheront des preuves, prendront des photos de la scène, retireront des parties de l’avion pour les analyser, écouteront les rapports des témoins, entre autres choses.

Il n’y a pas de délai fixé pour la réalisation de cette enquête.

« La conclusion des enquêtes prendra le temps le plus court possible, toujours en fonction de la complexité de chaque événement et aussi de la nécessité de découvrir les facteurs contributifs », a déclaré la FAB dans un communiqué.