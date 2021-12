Matrix : Resurrections n’aura pas de suite, c’est confirmé.

Une semaine s’est écoulée depuis la sortie du très attendu Matrix : Resurrections, et bien sûr, l’internet a été rempli d’amoureux et de détracteurs du film. Mais la haine et le battage médiatique disparaîtront avec cet épisode, car il semble qu’aucune autre suite ne soit prévue pour l’instant.

Dans une interview accordée au magazine Collider, le producteur de Matrix : Resurrections, James McTeigue, a confirmé qu’il n’y a pas de projet de nouvelles suites. « Écoutez, je pense que pour nous, à ce stade, c’est juste le film que vous avez vu. Nous n’avons pas de préquelle en tête. Nous n’avons pas non plus de suite en tête. Nous n’avons plus de trilogies« , a-t-il expliqué.

McTeigue a également confirmé que le film a failli se faire sans la réalisatrice Lana Wachowski : « Oui. C’était vrai. Il existait plusieurs versions. Mais je suppose que le destin a voulu que l’histoire de Lana arrive au bon moment, et que Warner Brothers était prêt à aller de l’avant avec cette histoire« .

The Matrix Resurrections est le retour de la saga après la fin de la trilogie originale en 2003. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont de retour pour incarner Neo et Trinity dans une histoire qui se déroule 60 ans après les événements du dernier film.