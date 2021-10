Mazda teste la mobilité électrique avec la toute nouvelle MX-30 2022

L’approche timide de Mazda en matière de voitures électriques a coûté la vedette à son excellente gamme de véhicules accrocheurs. Il manquait un compagnon sans émissions dans les salles d’exposition pour affirmer que le constructeur japonais pense à l’avenir.

Ce manque a été comblé au Japon et en Europe fin 2020 avec l’arrivée du crossover électrique compact Mazda MX-30, qui avait fait ses débuts au salon de Tokyo 2019. Mais aux États-Unis, l’histoire est très différente.

Le petit crossover électrique de Mazda arrive aux États-Unis en quantités extrêmement limitées, 560 unités pour être exact, et ne sera vendu qu’en Californie. Le problème réside dans la faible autonomie du MX-30, qui avec une autonomie de 100 miles (160 km) n’offre que 38 % de l’autonomie d’une Chevrolet Bolt. Cela en fait une voiture électrique adaptée à un usage quotidien, mais pas aux longs trajets.

Les tests et les critiques des voitures électriques mettent l’accent sur la question de l’autonomie, mais la vérité est que l’Américain moyen parcourt 25,6 kilomètres pour se rendre au travail et en revenir, ce qui, dans le cas de la MX-30, laisse 68 kilomètres pour les achats et les activités de loisirs facultatives, ce qui n’est pas mal puisque la voiture peut être rechargée pendant la nuit. Par ailleurs, Mazda offre une prime de 500 dollars à chaque propriétaire de MX-30 pour payer les recharges de la batterie, qui peut être utilisée pour l’installation d’un port de ravitaillement à domicile.

Pour les propriétaires qui ont occasionnellement besoin d’une plus grande autonomie, Mazda offre sans frais supplémentaires un véhicule à moteur conventionnel pendant 10 jours par an.

La Mazda MX-30 est basée sur l’architecture Skyactiv de Mazda, qui sous-tend également la Mazda3 et le crossover CX-30, dont la parenté avec la MX-30 est indéniable. Non seulement le MX-30 est visuellement apparenté au CX-30, mais les deux crossovers ont le même empattement de 104,4 pouces (2,652 m) et partagent les mêmes longueurs. Cependant, avec une hauteur de 61,5 pouces (1,562 m), la MX-30 est légèrement plus courte.

Malgré son identité visuelle, la Mazda MX-30 se distingue facilement de la CX-30 grâce à une paire de portes arrière à charnières que le constructeur japonais qualifie de portes freestyle, qu’il avait déjà utilisées du côté conducteur de la RX-8 et qui subsistent sur la Hyundai Veloster et l’ancienne BMW i3, entre autres véhicules.

La Mazda MX-30 est propulsée par un seul moteur électrique qui génère 143 chevaux, entraîne les roues avant à partir de zéro et peut accélérer le crossover de 0 à 60 mph en environ 9 secondes. Le moteur est alimenté par une batterie légère de 35,5 kWh.

Le gros problème de la Mazda MX-30 est son prix de base de 34 645 $. Même si vous pouvez soustraire le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ et le crédit d’impôt californien de 2 500 $, des concurrents comme la Nissan Leaf offrent 50 % de kilomètres en plus dans sa configuration de base pour 28 375 $, et 126 % d’autonomie en plus dans sa configuration à batterie étendue Nissan Leaf Plus (prix de départ de 32 400 $).