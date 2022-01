Mercedes Vision EQXX, la voiture de sport électrique du futur

Les constructeurs automobiles sont souvent en avance sur leur temps avec des concepts qui montrent comment ils envisagent la conception des machines à venir. Mercedes a dévoilé hier le modèle Vision EQXX, une voiture de sport électrique spectaculaire et élégante dotée d’une autonomie « futuriste ».

La voiture de sport a certainement un côté classique, mais s’il y a une chose pour laquelle le nouveau concept se distingue, c’est ce que Mercedes a appelé l’ultra-efficacité de la voiture.

En données, et sur le papier, cela se traduit par un véhicule qui atteindrait une autonomie de 620 miles (1 000 kilomètres). Il faut savoir, par exemple, que la batterie de l’EQS permet de parcourir environ 735 kilomètres sur une seule charge, et que le véhicule à l’autonomie la plus longue déjà en circulation est l’édition Lucid Air Dream avec sa batterie de 835 kilomètres.

À cet effet, et comme l’a expliqué Mercedes, la consommation d’énergie de la batterie est de seulement 10 kWh aux 100 kilomètres. Sa densité énergétique signifie qu’il y a 100 kWh d’énergie, mais seulement la moitié de la taille de la batterie de l’EQS. L’EQS consomme plus de 15 kWh aux 100 kilomètres. Selon l’entreprise :

La volonté de maintenir une conduite efficace a nécessité des choix uniques en matière de design extérieur. Le modèle a une forme plus aérodynamique qu’un ballon de football. Mais c’est toujours aussi élégant. Les panneaux de toit à énergie solaire peuvent ajouter jusqu’à 25 kilomètres d’autonomie et alimenter les lumières, le système d’infodivertissement et d’autres fonctions de la voiture.

Quant à l’écran frontal, il était déjà impressionnant dans la gamme EQS, mais ce concept porte l’écran tactile géant à un niveau supérieur. Un écran de 47,5 pouces qui couvre l’ensemble du tableau de bord avec une résolution 8K. Pour le système de cartes, il existe un système de navigation 3D.

Soit dit en passant, l’EQXX utilise toujours le système de commande vocale de Mercedes, mais une « couche » d’intelligence artificielle a été ajoutée. Pour ce faire, ils ont collaboré avec une société spécialisée dans l’apprentissage automatique et ont fait en sorte que la voiture utilise l’informatique neuromorphique (« penser davantage comme un humain pour réduire la consommation d’énergie tout en exécutant des commandes », selon eux).

Comme pour tous les concepts, nous devrons attendre de voir dans quelle mesure ce qui est décrit devient réalité pour le marché, mais ce ne serait pas la première fois que Mercedes lance un nouveau modèle pratiquement identique à des concepts précédents. et celui-ci promet beaucoup.