Mesh : la nouvelle fonctionnalité de Microsoft Teams pour le Metaverse

En raison de la pandémie de COVID-19, une grande partie du monde travaille à domicile et doit recourir à des applications telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet pour s’organiser et se connecter avec ses collègues.

Si cette méthode s’est avérée efficace dans tous les domaines et que l’efficacité du travail a été maintenue (voire améliorée), ce qui a été perdu, ce sont les expériences sociales du lieu de travail, comme les conversations autour d’un café ou une rencontre fortuite avec quelqu’un dans un couloir. Et Microsoft est une entreprise qui le sait très bien.

Selon les recherches menées par l’entreprise, « les gens se sentent plus présents et engagés dans les réunions lorsque tout le monde allume sa caméra vidéo ». Cependant, tout le monde n’est pas à l’aise avec cette pratique, si bien que la plupart du temps, nous voyons les gens comme une image statique ou une bulle avec des initiales.

Dans le sillage de ce problème, Microsoft a introduit Mesh for Teams, une fonctionnalité qui sera disponible en 2022. C’est une sorte d’alternative à Meta/Facebook.

Mesh permettra à des personnes situées dans des lieux physiques différents de partager des expériences holographiques collaboratives dans une réalité mixte, en utilisant des outils Teams tels que les appels vidéo, les fenêtres de discussion et le partage de documents.

En fait, Mesh s’appuie sur des fonctionnalités existantes de Teams, telles que le mode Together (dans lequel tous les participants apparaissent dans un espace virtuel, comme s’ils étaient dans une salle de théâtre plutôt que séparés dans des boîtes) et la vue Presenter, qui rendent les réunions plus collaboratives et immersives.

Il s’agit d’une fonctionnalité conçue pour rendre les réunions en ligne plus personnelles, plus attrayantes et plus amusantes, qui sera accessible depuis les smartphones et ordinateurs portables standard jusqu’aux casques de réalité mixte.

Mais ce n’est pas tout, selon l’entreprise, il s’agit également d’une passerelle vers le métavers : un monde numérique permanent qui est habité par une version virtuelle des personnes, des lieux et des objets qui nous entourent.

« Pensez au métavers comme une nouvelle version – ou une nouvelle vision – de l’internet, une version où les gens se rassemblent pour communiquer, collaborer et partager avec une présence virtuelle sur n’importe quel appareil », indique le communiqué de Microsoft.

Plus précisément, grâce à la nouvelle fonctionnalité Mesh, les utilisateurs pourront se joindre à une réunion Teams standard et apparaître sous la forme d’un avatar personnalisé (assez semblable à ceux de la série de jeux Les Sims), plutôt que sous la forme d’une image ou d’une vidéo statique.

« Pour commencer, nous prendrons des signaux audio pour que votre visage s’anime lorsque vous parlez », explique Katie Kelly, chef de projet chez Microsoft. « Vous aurez également des animations qui apportent une expressivité supplémentaire aux avatars, et vos mains bougeront. »

Cependant, l’idée est d’appliquer plus tard l’intelligence artificielle de Microsoft, de sorte que vous puissiez utiliser la caméra « pour indiquer où se trouve votre bouche et imiter les mouvements de votre tête et de votre visage », a déclaré Kelly.

L’expérience continuera d’évoluer au fil du temps, à mesure que la technologie des capteurs s’améliorera sur tous les appareils, des téléphones mobiles aux casques de réalité virtuelle, ou des ordinateurs portables équipés d’un seul microphone aux HoloLens dotés de six microphones et de 16 caméras.

« Quel que soit l’appareil, la technologie de réalité mixte donnera à chaque utilisateur un avatar qui procure un sentiment de présence, lui permettant de s’exprimer lorsqu’il ne veut pas être devant une caméra », précise le communiqué.

Selon Alex Kipman, associé technique chez Microsoft, il s’agit de « quelque chose que les clients nous demandent vraiment, et qui s’inscrit dans la vision de la réalité mixte sur laquelle nous travaillons depuis 12 ans. Tout prend forme.

Kipman et son équipe ont passé plusieurs années à construire des espaces immersifs basés sur Mesh aux côtés d’Accenture, qui compte plus de 600 000 personnes au service de ses clients dans le monde entier.

Avant la pandémie, Accenture a construit un campus virtuel appelé Nth Floor, où les employés pouvaient se réunir de n’importe où pour des présentations, des fêtes et d’autres événements, mais a ensuite utilisé cette technologie pour le processus d’accueil des nouveaux employés de l’entreprise.

Les nouveaux employés se rencontrent dans Teams et accèdent ensuite au One Accenture Park, un espace virtuel futuriste qui ressemble à un parc d’attractions, bien qu’il comprenne une salle de conférence centrale, une autre salle de réunion et des monorails qui emmènent les nouveaux utilisateurs vers d’autres expositions.

C’est ce que Mesh in Teams va tenter de réaliser. En fait, les entreprises pourront également construire des espaces immersifs – ou « métaverses », comme le dit la société – au sein de l’application.

Dans un premier temps, la fonctionnalité arrivera avec un ensemble d’espaces immersifs préconçus pour offrir une variété de contextes, mais plus tard, les organisations pourront construire des espaces immersifs personnalisés comme Nth Floor avec Mesh et les mettre en œuvre dans Teams.

Ainsi, les utilisateurs de Mesh peuvent amener leurs avatars dans ces espaces pour « socialiser, collaborer sur des projets et faire des rencontres fortuites qui peuvent susciter l’innovation ».

Selon Jeff Teper, vice-président de Microsoft, « un espace immersif dans le canal d’une équipe dans Microsoft Teams pourrait servir à renforcer la cohésion et l’objectif commun » entre les collègues, et leur donner l’impression d’être physiquement ensemble.

Par exemple, une équipe de conception de produits pourrait créer un espace immersif pour sa réunion quotidienne. Sur un mur virtuel pourraient figurer des photos de clients, sur un autre un tableau blanc indiquant les tâches de chacun par couleur, et sur une table pourrait se trouver un prototype. Les possibilités, semble-t-il, seront infinies.