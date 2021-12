Meta (Facebook) paie plus pour garder ses employés, en raison de la mauvaise réputation de l’entreprise

Les 2021 de Facebook, même si l’entreprise a changé son nom en Meta et cherche à s’étendre, ont été catastrophiques pour sa réputation. Entre la mauvaise influence qui lui est attribuée sur la démocratie et la citoyenneté, et les problèmes de la politique de confidentialité, l’entreprise de Mark Zuckerberg est sur le point de clore une année très compliquée.

Un rapport de Business Insider indique que la mauvaise réputation est telle que l’entreprise doit payer davantage ses employés, car beaucoup considèrent un laissez-passer pour Meta comme « une tache sur le CV ».

L’entreprise applique une « taxe sur la marque », selon les termes de Business Insider : elle augmente le salaire de base et attribue des actions pour embaucher des travailleurs et les garder heureux.

Selon l’étude, certains postes Meta ont bénéficié d’une augmentation de 20 000 dollars de leur salaire annuel. Qui plus est, par rapport à Google, l’entreprise de M. Zuckerberg offre davantage d’actions, ce qui augmente considérablement la rémunération totale.

Business Insider s’est entretenu avec Jose Guardado de Build Talent, un expert en recrutement de travailleurs dans le secteur des technologies. « Une chose que Facebook peut encore faire est de payer plus que les autres entreprises », a-t-il noté. « Ils peuvent facilement compenser leurs travailleurs en couvrant la « taxe sur la marque » pour inciter les gens à adhérer. »

Une année chaotique pour Facebook, aujourd’hui Meta

En 2021, les critiques à l’égard de Facebook ont nettement augmenté. Elle a été accusée de ne pas avoir fait assez pour empêcher les attaques médiatiques au Capitole au début de l’année, pendant la certification de Joe Biden en tant que président.

Les modifications de la politique de confidentialité de l’entreprise axées sur WhatsApp ont également été considérées comme affectant les utilisateurs, entraînant une migration de millions de personnes vers d’autres réseaux tels que Telegram et Signal.

Un ancien cadre, Frances Haugen, a accusé l’entreprise de profiter des discours de haine. « Ils font de l’argent sur le dos de notre sécurité », a-t-il noté dans l’émission 60 Minutes. « Nous avons des preuves provenant de diverses sources que les discours haineux, les discours politiques diviseurs et la désinformation sur Facebook et sa famille d’applications affectent les sociétés du monde entier. »

M. Haugen, qui s’est ensuite présenté devant des institutions américaines et britanniques, appelle à un contrôle accru du gouvernement sur l’entreprise de M. Zuckerberg.

L’ancien cadre s’est également exprimé sur la toxicité d’Instagram à l’égard des adolescents.

Tous les documents divulgués par Haugen et bien d’autres ont été regroupés dans les « Facebook Papers », diffusés par divers médias dans le monde.

La défense de l’entreprise

Facebook considère que toutes les attaques sont infondées et exagérées. M. Zuckerberg a déclaré : « Je pense que les grandes organisations devraient être examinées et je préfère vivre dans une société où c’est le cas. Plutôt qu’une où ils ne peuvent pas être examinés. Les critiques de bonne foi nous aident à nous améliorer.

« Mais mon point de vue est que ce que nous voyons est un effort concerté pour utiliser de manière sélective les documents ayant fait l’objet de fuites afin de dépeindre une fausse image de notre entreprise. »

Zuckerberg changement de nom de Facebook à Meta pour dynamiser le metaverse, mais la réputation est tellement entachée que nombreux sont ceux qui pensent que la modification a eu lieu pour faire le ménage.