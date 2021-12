Meta prévient que 50 000 de ses utilisateurs ont été espionnés par 7 entreprises

Meta, anciennement Facebook, a annoncé que 50 000 de ses utilisateurs étaient espionnés par sept entreprises, qui recueillaient des renseignements, manipulaient et compromettaient leurs appareils par le biais d’Internet.

Il s’agit de systèmes commerciaux de « surveillance pour le compte de tiers« , qui sont présents dans des pays tels qu’Israël, la Chine, l’Inde et la Macédoine du Nord.

« Ces entreprises font partie d’un secteur en pleine expansion qui fournit des outils logiciels intrusifs et des services de surveillance sans discernement à n’importe quel client, indépendamment de qui ils ciblent ou des violations des droits de l’homme qu’ils peuvent permettre », déclare Meta. dans une déclaration.

Les entreprises accusées par Meta sont :

Cobwebs Technologies (Israël).Cognyte (Israël).Black Cube (Israël).Bluehawk CI (Israël).BellTroX (Inde).Cytrox (Macédoine du Nord). Une entité inconnue située en Chine.

Selon Meta, les sociétés « ont fourni des services dans les trois phases de la chaîne de surveillance (reconnaissance, compromission et exploitation) pour cibler sans discernement des individus dans plus de 100 pays au nom de leurs clients ».

Après avoir violé les normes communautaires et les conditions de service, Meta a décidé d’interdire leurs services.

« Pour contribuer à perturber ces activités, nous avons bloqué l’infrastructure internet correspondante et émis des lettres de cessation et de désistement, les avertissant que leur ciblage des personnes n’a pas sa place sur notre plateforme.«

Les entreprises se défendent contre Meta, affirmant qu’elles espionnent les criminels et les terroristes.

Bien que les soi-disant cyber-mercenaires défendent leur travail en indiquant qu’ils se concentrent sur les criminels et les terroristes, pour Meta, ils ciblent les journalistes, les dissidents, les critiques des régimes autoritaires, les proches des opposants et les militants des droits de l’homme.

Meta est guidée par trois principes pour ses activités à l’encontre de ces entreprises : une transparence accrue et une surveillance internationale forte ; la collaboration de l’industrie et d’autres plateformes technologiques ; et la gouvernance et l’éthique.

« Nous sommes encouragés de voir que nos pairs et les gouvernements commencent à attirer l’attention sur cette menace et à prendre des mesures à leur encontre« , déclare Meta dans son communiqué.

« Pour que notre réponse collective contre les abus soit efficace, il est impératif que les plateformes technologiques, la société civile et les gouvernements démocratiques augmentent les coûts de cette industrie mondiale et dissuadent ces services de surveillance contractuels abusifs. »

La déclaration de Meta a été signée par David Agranovich, directeur, et Mike Dvilyanski, responsable des enquêtes sur le cyberespionnage.

Sur ce lien pour plus de détails sur les entreprises sanctionnées par Meta et le nombre de pages gérées par chacune d’elles.