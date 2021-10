Microsoft a bloqué la plus grande attaque DDoS de l’histoire

Les attaques DDoS font partie du quotidien et les grandes sociétés de cloud computing telles qu’Amazon et Microsoft sont préparées (ainsi qu’habituées) à y faire face. Microsoft a révélé qu’il y a peu de temps, elle a réussi à atténuer la plus grande attaque DDoS de l’histoire.

Cette attaque s’est produite à la fin du mois d’août 2021 et la cible était un utilisateur de la plateforme Azure situé en Europe. Au total, un débit de données de pointe de 2,4 Tbps (téraoctets par seconde) a été enregistré, provenant de plus de 70 000 sources situées dans différents pays d’Asie tels que le Japon, la Chine, le Vietnam et la Malaisie, ainsi que les États-Unis.

Selon Microsoft, cette attaque est 140 % plus élevée que le pic précédemment enregistré sur son cloud Azure, qui s’est produit en 2020 et a connu un pic de 1 Tbps de données. Ce chiffre dépasse également le chiffre le plus élevé jamais enregistré par Amazon, qui, au milieu de l’année 2020, a réussi à atténuer une attaque de 2,3 Tbps contre sa plateforme Amazon Web Services.

« Des attaques de cette taille démontrent la capacité de certaines entités malveillantes à provoquer le chaos avec des quantités gigantesques de trafic qui peuvent briser n’importe quelle infrastructure réseau », écrivent-ils sur le site officiel d’Azure. Heureusement, des plateformes telles que celles de Microsoft et d’AWS lui-même sont prêtes à absorber ce trafic et à protéger les utilisateurs visés par l’attaque.

Pendant la pandémie, les experts ont détecté une augmentation des attaques par déni de service : plus de 10 millions rien qu’en 2020 et beaucoup d’entre elles visant des entreprises de commerce électronique ou des organisations de soins de santé. Et lorsqu’il s’agit de pays et d’origines, la Chine, les États-Unis et la Malaisie sont sur le podium des nations à partir desquelles la plupart de ces attaques sont menées.