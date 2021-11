Microsoft intègre son nouvel éditeur vidéo dans Office

in

Il y a quelques mois, Microsoft a annoncé le rachat de Clipchamp, une application web de montage vidéo destinée aux utilisateurs moins experts en général. Et aujourd’hui, Clipchamp est intégré à la suite d’applications Office et à Microsoft 365.

Au-delà de son intégration à Office, Clipchamp existe en deux formats : une application pour les navigateurs web (Edge et Google Chrome) et une application native téléchargeable depuis le Microsoft Store sur Windows.

Clipchamp est principalement destiné à la création de vidéos courtes et simples ; en ce sens, l’application ne rivalise pas avec Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, qui sont utilisés dans des environnements plus professionnels. Au lieu de cela, Clipchamp est livré prêt avec des modèles, des effets et même des vidéos de stock si nécessaire.

Clipchamp est une application gratuite qui dispose également d’une version payante et offre quelques options supplémentaires, notamment en termes de qualité et de résolution des vidéos à exporter. Cependant, il n’est pas clair si ces options seront maintenues dans les abonnements payants Office ou Microsoft 365.

En plus de Clipchamp, Microsoft ajoutera une autre option vidéo à ses applications bureautiques, notamment PowerPoint. À l’avenir, il sera possible d’enregistrer des diaporamas et même d’enregistrer des sons de type narration pour éviter, par exemple, d’improviser sur une présentation.

Selon Microsoft, l’enregistrement vidéo dans PowerPoint ne sera disponible que dans les premiers mois de 2022, bien que pour l’instant il n’y ait pas d’autres spécifications sur la façon dont il sera mis en œuvre ou s’il sera disponible à la fois dans la version native de Windows et dans la version web.