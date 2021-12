Miley Cyrus aperçue en train de se rendre à l’appartement de Pete Davidson

Elle est arrivée comme une boule de démolition – pas une briseuse de ménage. Miley Cyrus et Pete Davidson ont passé plus de temps ensemble après l’enregistrement de leur apparition dans le « Tonight Show Starring Jimmy Fallon » jeudi, a appris Tribune Occitanie.

Une source nous a confié en exclusivité que la voiture de Cyrus a été vue entrant dans le garage de l’appartement de Davidson à Staten Island après leur segment préenregistré.

« Ils ont quitté NBC vers 20 h 30 et sont arrivés chez Pete vers 21 h 40 », a déclaré une source.

On nous a dit que les images du couple sortant de leurs véhicules n’ont pas été prises parce que les SUV sont entrés dans le garage.

Les représentants de Cyrus, 29 ans, et Davidson, 28 ans, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Avant leur rencontre, Cyrus a joué une reprise de la chanson « It Should Have Been Me » d’Yvonne Fair sur le plateau du « Tonight Show », en référence à la romance de Davidson et Kim Kardashian.

Cyrus et Davidson ont dit à Jimmy Fallon qu’ils s’étaient déjà fait des tatouages assortis. Banque de photos NBCU via Getty Images

« Ça aurait dû être moi », a-t-elle chanté avant d’improviser les mots, « la semaine de la promotion de notre émission spéciale ». (Cyrus et Davidson co-présentent cette année une émission spéciale pour le réveillon du Nouvel An sur NBC).

La chanteuse de « Can’t Be Tamed » a ensuite chanté les paroles « Now you’re standing there saying ‘I do’ / Holding hands with somebody new / It should have been me » en regardant la star de « Saturday Night Live ».

Davidson et Kardashian, 41 ans, ont d’abord suscité des rumeurs de rendez-vous lorsqu’ils ont été vus se tenant la main sur une montagne russe à Knott’s Scary Farm à Buena Park, en Californie, fin octobre. Ils ont été photographiés se tenant à nouveau la main sur un parking à Los Angeles.

Pendant sa performance de drague, Cyrus s’est approchée de Davidson et a même mis sa jambe sur lui, a pris son chapeau de sa tête et l’a mis sur elle à un moment donné. Le comédien s’est contenté de sourire, de hocher la tête et de pointer du doigt Fallon, 47 ans, tout au long de la cascade.

Cependant, il ne semble pas que Kardashian soit jalouse du badinage de son prétendu petit ami avec Cyrus.

Lorsque la star de « Hannah Montana » a posté une image promotionnelle d’elle-même avec la star de « King of Staten Island », elle l’a légendée ainsi : « BIG DEBUT ENERGY 🍾 Pete et moi, c’est officiel ! CO-HOSTS c’est à dire », la PDG de KKW Beauty a « aimé » la photo.

Le va-et-vient timide peut être juste pour la publicité – étant donné leur spécialisation. Les deux hommes sont des amis de longue date et ont même eu des tatouages assortis.

Pendant que Davidson et Cyrus étaient sur « The Tonight Show », Kardashian soutenait son mari séparé, Kanye West, à son concert avec Drake jeudi avec leur fille North.

Le rappeur, qui affirme ne pas vouloir aller jusqu’au bout de leur divorce, a déclaré pendant l’émission : « J’ai besoin que tu reviennes en courant vers moi, plus précisément vers Kimberly. »