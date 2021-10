Netflix et la révolte de ses employés transgenres

Plusieurs entreprises du secteur de la technologie ont connu des problèmes internes ces derniers temps, principalement parce que les employés en ont eu assez de supporter les mauvais traitements sur leur lieu de travail et ont exposé certaines des irrégularités que les entreprises ont connues. C’est arrivé avec Facebook, c’est arrivé avec Apple, c’est arrivé avec Twitch (et ses utilisateurs) et maintenant c’est le tour du géant du streaming Netflix.

Le soulèvement des employés de Netflix a eu lieu dans le sillage de l’émission spéciale de Dave Chappelle, The Closer, qui a été diffusée en avant-première sur la plateforme le 5 octobre. Il y faisait des blagues sur la communauté transgenre, ce qui a suscité des critiques de la part de militants LGBTQ+, de groupes tels que GLAAD et la National Black Justice Coalition, ainsi que de personnes travaillant dans l’entreprise.

L’une des personnes qui s’est exprimée est Terra Field, un ingénieur logiciel chez Netflix. Le lendemain de l’émission de M. Chapelle, M. Field a tweeté que l’humoriste « attaque la communauté trans et la validité même du terme trans ».

« Être trans est plutôt drôle, si vous êtes quelqu’un qui le sait (…) Notre existence même est ‘drôle’ pour lui, mais lorsque nous nous opposons aux dommages qu’il nous fait subir, nous nous ‘offensons' », a ajouté Field. Le fil Twitter est devenu viral et s’est rapidement transformé en un débat sur la liberté d’expression et la culture de l’annulation.

Quelques jours plus tard, Netflix a suspendu Field ainsi que deux autres employés. Toutefois, selon la société, la suspension a eu lieu pour avoir tenté d’assister à une réunion des administrateurs à laquelle ils n’étaient pas invités.

Un représentant de Netflix a déclaré à The Verge : « Il est absolument faux de dire que nous avons suspendu un employé pour avoir tweeté sur cette émission. Nos employés sont encouragés à exprimer ouvertement leur désaccord et nous soutenons leur droit à ce désaccord. »

Les travailleurs ont finalement été réintégrés le 12 octobre, bien qu’un autre employé trans ait décidé de démissionner de l’entreprise en raison de la façon dont le cas spécial et les commentaires de Field ont été traités.

Dave Chappelle dans The Closer.

Quoi qu’il en soit, le contenu de Chappelle a continué à susciter la controverse au sein de l’entreprise. Les employés ont commencé à se demander directement si les personnes transgenres ont été incluses dans la décision de diffuser l’émission spéciale et où l’entreprise établit la limite entre les commentaires et la transphobie.

Suite à cela, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a envoyé un courriel aux employés pour leur dire que la société ne retirerait pas le spécial de la plateforme, ajoutant qu’il ne pensait pas que le stand-up de Chappelle dépassait les bornes.

Mais la vérité est que la routine de Chappelle pose une position d’essentialisme de genre, de plus, elle déclare faire partie de la « TERF team », s’alignant sur le mouvement féministe transgenre radical qui soutient que les femmes trans ne sont pas des femmes.

Comme l’a dit Terra Field, cela porte directement atteinte à la communauté transgenre, il est donc normal que de nombreux téléspectateurs et employés de Netflix soient en désaccord avec le contenu que la société promeut par le biais de l’émission spéciale de Chappelle.

En réponse au manque de soutien de l’entreprise et aux déclarations faites par le co-PDG au sujet de l’émission The Closer, le groupe de ressources des employés transgenres de Netflix a annoncé qu’il ferait grève aujourd’hui, 20 octobre.

« Comme nous l’avons commenté via Slack, les courriels, les messages texte et tout ce qui se trouve entre les deux, nos dirigeants nous ont montré qu’ils ne défendent pas les valeurs auxquelles nous sommes liés. Parmi les nombreux courriels et non-réponses qui nous ont été adressés, on nous a dit explicitement que nous ne pouvions pas comprendre les nuances de certains contenus », ont déclaré les organisateurs de la grève.

Entre-temps, le 15 octobre, Netflix a licencié l’une des personnes qui organisaient la manifestation. L’employée, qui, selon The Verge, est d’origine africaine, est actuellement enceinte et a demandé à ne pas être identifiée par crainte de harcèlement en ligne, a été licenciée pour avoir divulgué des « informations commerciales sensibles et confidentielles en dehors de l’entreprise ».

Le leader transgenre a divulgué à Bloomberg une série de faits concernant l’émission spéciale de Chappelle, ce qui a donné lieu à un article. Le rapport indique que Netflix a dépensé 24,1 millions de dollars pour The Closer, tandis que Squid Game, le plus gros succès de la société, a coûté 21,4 millions de dollars.

« Nous comprenons que cet employé ait pu être motivé par une déception et une blessure pour Netflix, mais le maintien d’une culture de confiance et de transparence est essentiel à notre activité », a déclaré un représentant de la société.

Grève du groupe de ressources des employés trans devant les bureaux de Netflix. Los Angeles, Californie.

La grève du groupe de ressources des employés trans devant les bureaux de Netflix à Los Angeles a finalement eu lieu aujourd’hui, au cours de laquelle ils ont présenté une liste de revendications à l’entreprise. Ces mesures visent à renforcer le contenu trans et non binaire sur la plateforme et à atténuer les dégâts causés par la grève.

Netflix a publié une déclaration de soutien quelques heures avant la grève, dans laquelle on peut lire : « Nous apprécions nos collègues et alliés trans, et nous comprenons le profond préjudice qui leur a été causé. »

« Nous respectons la décision de tout employé qui choisit de débrayer en signe de protestation et reconnaissons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, tant au sein de Netflix que sur nos contenus », a ajouté le représentant.

D’autre part, Ted Sarandos a déclaré à Deadline : « J’ai fait des erreurs dans la communication interne, et je ne parle pas seulement de la mécanique. J’ai l’impression que j’aurais dû reconnaître que plusieurs de nos employés souffraient beaucoup à cause de la décision qui a été prise, et j’aurais dû le reconnaître avant de me lancer dans une rationalisation de la douleur qu’ils enduraient. »

Malgré les déclarations de la société et les regrets du co-PDG, on ne sait toujours pas si Netflix répondra finalement aux demandes des employés transgenres. Espérons-le.