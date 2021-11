Netflix : les séries et films les plus regardés de la semaine

Dans le monde du streaming, il y a un roi et son nom est Netflix. La plateforme propose des contenus pour tous les goûts et tous les âges, mais aussi pour tous les lieux géographiques. Et c’est drôle, mais dans un monde de plus en plus connecté, nous ne suivons pas tous les mêmes histoires. Par exemple, cette liste avec les séries et les films les plus regardés sur Netflix EEU cette semaine..

1. Narcos : Mexique : Saison 3

Après le succès de l’original, cette série compagnon de Narcos revient pour sa troisième et dernière saison. L’original se déroulait en Colombie, mais celui-ci – comme son nom l’indique – se concentre sur le trafic de drogue dans le Mexique des années 1980. Diego Luna reprendra son rôle principal, celui de Felix Gallardo, chef du cartel de Guadalajara et fondateur du trafic de drogue moderne dans le pays.

2- Grande Gueule

Le décor est celui de la banlieue de New York à l’époque où les deux personnages principaux, Nick (Nick Kroll) et Andrew (John Mulaney), commencent tout juste à passer par la puberté et à faire face à toutes les douleurs qui l’accompagnent. La cinquième saison de cette sitcom animée pour adultes est librement inspirée de la propre enfance de Kroll et a été créée par lui et son ami d’enfance Andrew Goldberg. La série aborde de manière hilarante toutes les luttes et confusions typiques de l’enfance, y compris l’intense excitation sexuelle que les enfants ressentent à l’adolescence, représentée dans la série par des anges sexués sur leurs épaules et des « monstres hormonaux ».

3. Vous

À l’époque, c’était un succès surprise pour Netflix. Ce drame psychologique est basé sur le roman de Caroline Kepnes et a donné lieu à une deuxième saison à succès, dans laquelle Joe déménage de New York à Los Angeles, et l’actrice de la franchise The Haunting, Victoria Pedretti, rejoint le casting. La troisième saison emmènera la série dans des endroits encore plus sombres et plus sanglants, alors que Joe tente de trouver un équilibre entre ses nouvelles responsabilités et son sinistre passé. Troublante, tendue et tordue, la série continue de susciter l’enthousiasme de ses hordes de fans, qui célèbrent la première de sa troisième saison.

4. The squid game : saison 1

Tu n’as toujours pas vu Squid Game ? Ça suffit : arrêtez d’être « spécial », et regardez ce qui se passe. Cette série sud-coréenne de type Battle Royale est discrètement devenue l’une des séries les plus regardées sur Netflix dès la première semaine, selon le PDG du service de streaming, offrant au public une autre histoire d’individus moyens poussés à bout dans une compétition mortelle remplie de jeux familiers et de mystères étranges à chaque tournant. Tous les concurrents veulent une part de l’énorme prix en espèces de la compétition, mais comme les jeux deviennent de plus en plus mortels, la question est la suivante : quelqu’un survivra-t-il pour prendre l’argent ?

5. Femme de ménage

Dans Maid, Margaret Qualley joue le rôle d’une jeune femme qui fuit une relation abusive avec sa petite fille et trouve un emploi de femme de ménage, tout en essayant de construire un meilleur avenir pour elle et son enfant. Cette série limitée de 10 épisodes – il n’y aura pas de deuxième saison – s’inspire du livre de Stephanie Land, Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive. Jusqu’à présent, le film a reçu d’excellentes critiques, saluant le traitement des questions sensibles et l’excellente performance de Qualley.

1. avis rouge

Red Notice devait initialement être l’un des grands films d’Universal Pictures pour 2020, mais la perte d’Universal est le gain de Netflix. Dwayne « The Rock » Johnson est la tête d’affiche du film dans le rôle de John Hartley du FBI. Ryan Reynolds et Gal Gadot sont les deux têtes d’affiche du film dans le rôle de deux des cibles les plus insaisissables de John, Nolan Booth et Sarah Black. Malgré l’inimitié que partagent Nolan et Sarah, ils sont bientôt obligés d’affronter John dans le casse de leur vie. Mais les membres de ce trio hétéroclite peuvent-ils se faire confiance ? Non. Non, ils ne peuvent vraiment pas. Et c’est ce qui rend le film si amusant.

2. Love Hard

Une fille de Los Angeles qui n’a pas de chance tombe amoureuse d’un homme de la côte Est par le biais d’une application de rencontre. Elle décide de lui faire une surprise pour Noël, mais elle va avoir une mauvaise surprise en découvrant qu’elle a été escroquée. Cependant, comme il s’avère qu’elle et le gars dont elle est amoureuse vivent dans la même ville, le gars qui l’a trompée lui propose un marché : il leur obtiendra un rendez-vous, mais seulement si elle prétend être sa petite amie pendant les vacances du Nouvel An.

3. la chute sera plus dure

Nat Love (Jonathan Majors) est un hors-la-loi qui apprend un beau jour que son ennemi le plus acharné, Rufus Buck (Idris Elba), va être libéré de prison. Assoiffé de haine, il rassemble sa bande pour se venger et mettre fin à la vie de Buck une fois pour toutes. Jeymes Samuel réalise un western comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, avec des performances convaincantes de Majors et Elba. Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr, Deon Cole et Regina King complètent le casting.

4- 21 Jump Street

Un autre film qui connaît une « renaissance » grâce à sa présence sur Netflix. Jonah Hill et Channing Tatum sont hilarants dans ce remake de la série télévisée des années 80 sur l’unité secrète appelée « Jump Street », une force de police qui envoie des policiers sous couverture dans les lycées pour démasquer les trafiquants de drogue. Schmidt (Hill) et Jenko (Tatum) ne pourraient pas être plus différents, mais lorsqu’ils s’infiltrent pour démanteler un réseau de drogue, ils découvrent rapidement qu’ils ont plus en commun qu’ils ne le pensaient. Et le plus drôle, c’est qu’ils n’ont aucune idée de comment se débrouiller au lycée maintenant qu’ils ont obtenu leur diplôme il y a quelques années.

5. Passing

Seriez-vous surpris d’apprendre que le roman Passing a presque 100 ans ? Le premier film de Rebecca Hall reprend l’histoire de Nella Larsen en conservant le cadre original. Hall a même tourné le film en noir et blanc par choix stylistique. L’histoire suit deux femmes noires, Irene Redfield (Tessa Thompson) et Clare Kendry (Ruth Negga), qui ont toutes deux la possibilité de « passer » pour des blanches. Cependant, seule Clare choisit de le faire, épousant un riche homme blanc, John Bellew (Alexander Skarsgård). Pendant ce temps, Irène accepte son identité noire et épouse le Dr Brian Redford (André Holland). Cependant, lorsque Clare et Irene réintègrent leurs vies respectives après des années de séparation, les choix qu’elles ont faits risquent de revenir les hanter.

