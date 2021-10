Netflix vs. Amazon Prime Video : lequel est le meilleur ?

Dans un coin, nous avons Netflix, celui qui nous a tous familiarisés avec le concept de streaming. Dans l’autre se trouve le challenger, Amazon, avec tout ce que le nom implique. Dans cette confrontation Netflix vs. Amazon Prime Video Nous résoudrons la question qui nous ronge tous : lequel est le meilleur ?

Netflix vs. Amazon Prime Video

Prix

Le modèle de tarification de Netflix est simple : il comporte trois niveaux : Basic (9 dollars par mois), Standard (14 dollars par mois) et Premium (18 dollars par mois). Tous trois vous donnent accès à l’ensemble du catalogue de films, d’émissions de télévision et de programmes spéciaux sans publicité. Les seules différences sont la qualité de la vidéo et le nombre d’appareils que vous pouvez utiliser simultanément. Basic permet un seul écran et une définition de 480p. Standard vous donne deux écrans en HD (jusqu’à 1080p). Premium autorise quatre appareils, avec une résolution 4K Ultra HD avec HDR et Dolby Atmos (si le programme ou le film est disponible dans ces formats).

Amazon Prime Video est plus simple. Une adhésion annuelle de 119 dollars vous donne accès à l’ensemble du catalogue sans publicité, ainsi qu’à des avantages liés au shopping et à la musique. Si vous préférez, vous pouvez également vous abonner à Amazon Prime pour 13 dollars par mois, ou vous abonner uniquement à Amazon Prime Video pour 9 dollars par mois.

Cette adhésion annuelle vous permet de bénéficier de la plus haute qualité que votre téléviseur, votre appareil de streaming et votre connexion internet vous permettent d’obtenir, notamment 4K Ultra HD avec HDR et Dolby Atmos, selon le film ou l’émission. Tous les abonnements vous permettent de diffuser jusqu’à trois émissions, mais uniquement sur deux appareils simultanément. Comme le plan le plus abordable de Netflix est plus cher, d’un point de vue purement financier, cette manche est gagnée par Amazon Prime Video.

Gagnant : Amazon Prime Video

Compatibilité des appareils

Une adhésion n’a pas beaucoup de sens si elle n’est pas compatible avec vos appareils. Amazon Prime Video est compatible avec une grande variété d’appareils et de plateformes, notamment les navigateurs web, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV et les appareils Fire, iOS, Android, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 et versions ultérieures, Nintendo Wii U, divers modèles de lecteurs Blu-ray et de téléviseurs intelligents, ainsi que le Chromecast et le Chromecast Ultra de Google.

Netflix, en tant qu’ancêtre du streaming, est le service le plus compatible de tous. Il prend en charge les mêmes appareils qu’Amazon, mais plus encore, notamment la Nintendo 3DS et Windows Phone. Cet article est gagné par Netflix. Cependant, maintenant qu’Amazon et Google ont aplani leurs différends et que le Chromecast a rejoint la liste, la course est plus serrée que jamais.

Gagnant : Netflix

Contenu

Netflix propose des milliers de films hollywoodiens, d’émissions de télévision, de documentaires et d’émissions spéciales. Mais ses productions originales, telles que The Queen’s Gambit, Bridgerton, The Witcher, Stranger Things et The Umbrella Academy, ont également attiré l’attention. Le seul créateur de contenu à le battre est HBO : les fans de Game of Thrones, Veep et Barry le savent.

Amazon dispose d’une plus grande bibliothèque de films et d’émissions de télévision. Plus de 12 000 films, ce qui éclipse Netflix et Hulu. Mais la taille n’est pas tout. Les films hollywoodiens les plus reconnaissables d’Amazon ont tendance à être plus anciens, comme Inception, Clue et La Cabane dans les bois. Et parmi les bons, il y a beaucoup de titres médiocres. Amazon a également investi dans son propre contenu original, comme The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, Jack Ryan et The Man in the High Castle. À long terme, c’est probablement la bonne stratégie, mais jusqu’à présent, elle ne peut pas être compétitive dans cette arène.

Gagnant : Netflix

Expérience utilisateur, audio et vidéo

L’interface d’Amazon peut être un peu complexe. Son style varie d’un appareil à l’autre, l’expérience étant la meilleure sur ses propres appareils Fire TV, contrairement à certains téléviseurs intelligents. L’interface web de Prime Video est présentée comme une section de la boutique en ligne d’Amazon, plutôt que comme un portail distinct. La grande barre de recherche est correctement positionnée en haut de l’écran, mais on dirait que vous êtes sur le point de rechercher un produit sur Amazon.com, et non un film sur Amazon Prime Video. Amazon propose déjà plusieurs profils d’utilisateurs pour Prime Video, bien que son moteur de recommandation vidéo ne soit pas sophistiqué.

Les amateurs de faits amusants apprécieront la fonction X-Ray d’Amazon, qui vous permet d’accéder à des photos, des biographies, des filmographies, des informations sur les bandes sonores et bien plus encore, sans quitter l’écran de lecture.

La qualité vidéo est généralement très bonne sur Amazon Prime Video, et il est remarquable que le service ne facture pas davantage les titres disponibles en 4K avec HDR et Dolby Atmos. Si le contenu le permet, les bandes sonores sont proposées en Dolby 5.1. Cependant, certaines personnes ont remarqué que la qualité de Prime Video est variable, même sur des connexions Internet très rapides.

Netflix possède l’une des interfaces les plus cohérentes, avec seulement de légers changements d’un appareil à l’autre, cherchant généralement à tirer parti des points forts d’une plateforme, comme ses applications optimisées pour les appareils Android et iOS. Vous pouvez avoir plusieurs profils d’utilisateur, chacun avec ses propres recommandations, un profil dédié aux enfants, et si vous en avez assez de parcourir des contenus catégorisés, vous pouvez vous tourner vers la fonction de recherche. Et la plateforme a enfin donné aux utilisateurs la possibilité de désactiver l’ennuyeuse fonction d’aperçu.

La qualité vidéo et audio sur Netflix est excellente. La société est passée maître dans l’art d’ajuster la compression vidéo en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. Ainsi, à moins que vous ne modifiiez intentionnellement la qualité de la vidéo, vous devriez bénéficier d’une image et d’un son d’une clarté exceptionnelle, surtout si vous disposez du plan Premium. Comme pour Amazon Prime, le son surround Dolby 5.1 est disponible pour la plupart des films et des émissions, à moins que le Dolby Atmos ne soit proposé dans un niveau supérieur.

Avec un son et une vidéo de qualité supérieure, ainsi qu’une interface utilisateur que nous aimons (malgré les aperçus), Netflix bat également Amazon. De plus, les sous-titres espagnols de Netflix sont incomparables.

Gagnant : Netflix

Télévision en direct et autres

L’un des attraits de Netflix est qu’il s’agit d’une proposition tout-en-un : le prix mensuel vous donne accès à tout. Mais si vous supprimez le câble, vous pourriez vouloir combler le vide laissé par votre ancien abonnement au câble.

Amazon Prime Video vous donne accès à deux types de contenus premium non inclus dans l’abonnement annuel de 119 $. Vous pouvez louer ou acheter des films et des classiques pour aussi peu que 4 $, et également vous abonner à des réseaux câblés comme HBO, Epix, Starz et CBS All Access. Ces chaînes offrent souvent la possibilité de regarder en direct des émissions qui seraient normalement diffusées sur le câble ou le satellite, et vous pouvez accéder à tout le contenu à la demande après la date de diffusion initiale. Les prix varient, mais pour ceux qui veulent simplement avoir HBO et ne veulent pas d’une application séparée, cela peut être intéressant.

Amazon Prime peut également vous fournir du contenu gratuit. Chaque compte Amazon Prime a accès à la couverture en direct de la NFL Thursday Night Football. Avec X-Ray, vous pouvez consulter les statistiques des matchs, les jeux passés, les informations sur les équipes et bien plus encore.

Il ne faut pas non plus oublier que l’adhésion à Prime offre d’autres avantages, comme la livraison gratuite de nombreux produits Amazon, Prime Music, un excellent service de streaming musical, et le stockage illimité de photos, pour n’en citer que quelques-uns. Étant donné que Netflix n’a pas d’extras à proprement parler, le gagnant est clair.

Gagnant : Amazon Prime Video

Conclusion

Il y a une raison pour laquelle Netflix compte plus d’abonnés que tout autre service de streaming vidéo. C’est un moyen fantastique de regarder des films et des émissions de télévision sans publicité, et l’investissement de la société dans le contenu original et sous licence signifie qu’il y a toujours quelque chose à regarder. S’il est important pour vous d’accéder à la meilleure sélection de contenus vidéo, délivrée par une interface bien pensée, Netflix vs Amazon Prime Video est le meilleur choix.

Cependant, même Netflix de base peut affecter votre budget, donc si vous avez un abonnement à Amazon Prime, il est très judicieux de le conserver. Si vous hésitez entre Netflix et Amazon Prime Video, nous vous proposons les deux. Il est assez courant de disposer de quelques services de streaming (au moins), ce qui vous permet d’accéder à toutes sortes de films et d’émissions de télévision pour une excellente expérience de divertissement.

Autres services de streaming à considérer

Bien sûr, il existe d’autres services de streaming que Netflix et Amazon Prime – ce ne sont que les deux plus importants. Nous sommes arrivés à un point où chaque grand réseau et studio a son propre service de streaming et toutes ces options peuvent devenir écrasantes. Si vous n’êtes pas marié à Netflix ou Amazon Prime (ou si vous souhaitez ajouter un autre service à votre répertoire), jetez un coup d’œil à certaines des autres grandes plateformes de streaming.

Disney+.

Prix : Disney+ coûte 8 dollars par mois ou 80 dollars par an pour un streaming sans publicité avec des téléchargements illimités. Vous pouvez également combiner avec les autres services de streaming de Disney – Hulu et ESPN+ – pour 14 dollars par mois.

Contenu : Disney+ propose des contenus issus du catalogue de films classiques de Disney ainsi que des collections Star Wars, Marvel, Pixar et National Geographic. C’est la maison exclusive des séries Marvel à succès comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’hiver et Loki.

HBO Max

Prix : HBO Max coûte 15 dollars par mois.

Contenu : HBO Max accueille l’ensemble du catalogue HBO, y compris les émissions à succès telles que Game of Thrones, The Sopranos et Big Little Lies. Elle accueille également un certain nombre d’émissions Max Original telles que The Flight Attendant et offre un catalogue de films plus important que HBO. En 2021, c’est aussi la maison exclusive de toutes les sorties de Warner Bros.

Hulu

Prix : Hulu propose plusieurs formules d’abonnement. L’abonnement de base à Hulu coûte 6 dollars par mois et comprend des publicités. Un plan sans publicité coûte 12 $ par mois. Vous pouvez également vous inscrire à Hulu + Live TV, un substitut raisonnable au câble. Avec publicités, il coûte 65 $ par mois, sans publicités, 71 $ par mois.

Contenu : Hulu a été fondé principalement pour permettre de suivre la télévision en clair. Aujourd’hui, elle propose un vaste catalogue de contenus cinématographiques et télévisuels, dont de nombreux originaux. Vous pouvez regarder de nombreuses émissions de vos chaînes préférées le lendemain de leur diffusion.