Chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, les guêpes réapparaissent et avec elles, la possibilité de découvrir un nid dans son jardin ou sa maison. Que faire face à ce phénomène naturel mais potentiellement dangereux ? Quelles sont les actions à éviter pour ne pas aggraver la situation ? Voici quelques conseils pour gérer au mieux cette situation délicate.

Identifier le nid de guêpes

Il est important de bien identifier un nid de guêpes avant de prendre toute mesure. En effet, toutes les espèces d’insectes sociaux ne représentent pas le même danger et ne nécessitent pas la même intervention. Par exemple, les abeilles, espèces protégées, requièrent l’intervention d’un apiculteur alors que pour les nids de frelons asiatiques, c’est une entreprise spécialisée qui doit être appelée.Un nid de guêpes se présente généralement comme une structure en forme de boule, faite d’une substance ressemblant à du papier mâché. Il peut être localisé aussi bien en hauteur (dans un arbre, sous un toit) qu’au ras du sol.

Action à entreprendre

Lorsque vous avez identifié un nid de guêpes, la première chose à faire est de garder vos distances. Les guêpes peuvent se montrer agressives si elles se sentent menacées et leurs piqûres peuvent être dangereuses, voire mortelles en cas d’allergie.Il est donc fortement déconseillé de tenter de détruire le nid par vous-même. Au lieu de cela, faites appel à un professionnel : un désinsectiseur ou un sapeur-pompier. Ces professionnels disposent de l’équipement nécessaire pour intervenir en toute sécurité.Si le nid est petit et n’a pas encore été occupé par les guêpes (ce qui peut être le cas au début du printemps), vous pouvez envisager de le retirer vous-même. Toutefois, cette action doit être réalisée avec prudence et en portant des vêtements de protection.

Que ne pas faire ?

Face à un nid de guêpes, certaines actions doivent absolument être évitées : – Ne jamais tenter de déloger les guêpes en tapant sur le nid ou en l’aspergeant d’eau. Cela ne fera qu’aggraver la situation et augmenter le risque d’attaque. – Éviter d’utiliser des insecticides soi-même. Non seulement cela peut être dangereux, mais cela risque également de polluer l’environnement. – Ne pas bloquer l’entrée du nid. Les guêpes pourraient créer une autre sortie et se disperser dans votre maison ou jardin.En résumé, face à un nid de guêpes, la meilleure attitude à adopter est la prudence. Gardez vos distances, n’intervenez pas vous-même et faites appel à un professionnel pour gérer la situation.