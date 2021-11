Nintendo : Petits cadeaux sympas (et pas cher) pour les joueurs

Si vous lisez ces lignes, c’est qu’il y a probablement un joueur dans votre famille et que vous ne savez pas quoi lui offrir pour les fêtes de fin d’année. Ne vous inquiétez pas. Pour vous aider, nous avons dressé une liste pratique de quelques objets qui seront non seulement parfaits pour cette personne, mais aussi pour votre portefeuille : ils sont tous petits et la plupart coûtent moins de 50 dollars.

Nintendo Game & ; Watch : The Legend of Zelda : 50 dollars

Après le succès de Nintendo qui a lancé un Game & Watch moderne avec Super Mario Bros. dessus, la société a décidé de jouer à nouveau sur la nostalgie avec un modèle basé sur la série The Legend of Zelda. Le Game & Watch était déjà un classique de la marque, et l’accent mis sur Zelda ne fait que renforcer son attrait.

Mais cette petite machine n’est pas seulement destinée à la frime. Il est livré avec trois titres complets de The Legend of Zelda, dont Legend of Zelda, Zelda II : The Adventure of Link et The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Il comporte également un jeu Game & Watch classique de style Zelda appelé Vermin, un mode horloge interactive et un mode chronomètre interactif. Si vous connaissez quelqu’un qui est un fan de Zelda, c’est certainement le cadeau qu’il vous faut.

Cartes-cadeaux Xbox, Switch ou PlayStation : de 10 à 70 dollars.

Vous ne savez pas par où commencer pour trouver quelque chose qui pourrait intéresser votre joueur ? Vous pouvez toujours opter pour l’approche classique qui consiste à leur donner de l’argent à dépenser comme ils le souhaitent sur leur console préférée. Xbox, PlayStation et la Nintendo Switch disposent toutes de cartes cadeaux et de codes d’achat numériques. Les prix commencent à 10 dollars et vont jusqu’à 70 dollars, selon la console. Les cartes sont faciles à trouver dans la plupart des magasins, et une recherche rapide sur Amazon permet de trouver les codes numériques.

Carte Xbox Live Gold, Switch Online ou PlayStation Plus : 8 à 60 dollars

Xbox Live, Nintendo Switch Online et PlayStation Plus sont des services d’abonnement qui accordent des avantages supplémentaires à leurs abonnés. Il s’agit notamment de la possibilité de jouer à des jeux en ligne, de l’accès à des jeux spéciaux gratuits, d’offres et plus encore. C’est pourquoi c’est une excellente idée d’offrir une carte cadeau à l’un de ces services. Le prix varie en fonction de la durée du service, mais il commence à 8 dollars pour un mois de Nintendo Online et à 10 dollars pour un mois de PlayStation Plus et Xbox Live Gold. Le plus cher est de 20 dollars pour un an de Nintendo Online et de 60 dollars pour un an de PlayStation Plus et Xbox Live Gold. Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver ces produits sur Amazon.

Xbox Game Pass Ultimate : $15

Il s’agit d’un service d’abonnement qui permet aux joueurs Xbox et PC de choisir parmi une grande variété de titres auxquels ils peuvent jouer aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Ce service fait beaucoup parler de lui dans la communauté des joueurs, et ce n’est pas une coïncidence, car il permet à tout utilisateur d’accéder instantanément à de très nombreux jeux de qualité moyennant un abonnement mensuel. Amazon vend une carte d’un mois pour 15 dollars et une carte de trois mois pour 38 dollars. L’accès au service se fait via la Xbox One, la Xbox Series X/S et le PC. Vous pouvez également jouer à des jeux dans le nuage, ce qui signifie que vous pouvez utiliser les titres Xbox sur votre téléphone portable.

Carte mémoire pour Nintendo Switch : 15 $ et plus

La Nintendo Switch est une excellente console avec un catalogue de jeux incroyable. Malheureusement, sa mémoire n’est pas très grande et il aura du mal à satisfaire ceux qui veulent télécharger trop de jeux à la fois. C’est pourquoi c’est un excellent cadeau si votre joueur a une Switch. Ces cartes microSD SanDisk augmentent la mémoire de la console et contribuent à améliorer le gameplay. La plus petite (64 Go) coûte 15 $, et les prix augmentent au fur et à mesure que les capacités augmentent. Vous pouvez également les trouver sur Amazon.

Un contrôleur 8BitDo : 20 à 50 dollars.

Votre joueur a besoin d’une manette ? Découvrez la gamme de manettes de 8BitDo. Cette société produit depuis des années les meilleures manettes tierces pour PC, Xbox et la Nintendo Switch, et il est facile de les trouver sur Amazon. Ils proposent des contrôleurs de toutes les formes et de toutes les tailles, du rétro au moderne (en passant par l’hybride occasionnel).

Cartes Amiibo Animal Crossing : 6 $.

Le fan d’Animal Crossing va les adorer. Les cartes, créées à l’origine pour les jeux Animal Crossing de l’ère Nintendo 3DS et Wii U, ont été réimprimées par Nintendo avec une compatibilité pour Animal Crossing : New Horizons sur la Switch. Vous pouvez les utiliser à diverses fins dans le jeu, par exemple pour inviter des villageois dans votre camp, etc. À 6 dollars le paquet, ils sont vraiment un cadeau qui ne fera pas de mal à acheter… si vous pouvez les trouver. Ils sont actuellement particulièrement recherchés, alors gardez l’œil ouvert lorsque vous faites vos achats.