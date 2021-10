Nous expliquons comment rooté un Android rapidement et en toute sécurité.

L’enracinement est le moyen idéal pour mieux contrôler votre Android. Cependant, vous devez savoir ce que vous faites ou ne pas le faire du tout. En cas de problème, vous risquez d’invalider votre garantie et de vous retrouver avec un téléphone inutilisable à la maison. D’autre part, si vous faites preuve de prudence et apprenez à comment rooté un Android Si vous le faites correctement, vous ouvrirez la porte à des possibilités que vous n’auriez peut-être même pas imaginées.

Qu’est-ce que l’enracinement ?

Le rooting est l’équivalent pour Android du jailbreak de l’iPhone et permet à l’utilisateur de naviguer dans le système. En fait, il donne accès à l’ensemble du système d’exploitation, ce qui vous permet de le personnaliser en profondeur. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez sur votre appareil sans restrictions de la part du fabricant ou de l’opérateur. Toutefois, le processus nécessite une sauvegarde du logiciel actuel et l’installation d’une ROM (modifiée pour la version Android).

Pourquoi l’enracinement ?

L’une des motivations les plus évidentes pour rooter votre Android est de vous débarrasser de ces applications et logiciels impossibles à désinstaller. Il comprend également d’autres avantages, comme la possibilité d’installer des applications spéciales et des ROM personnalisées avec des fonctionnalités supplémentaires, ainsi que de stimuler les performances du téléphone ou de la tablette.

De nombreuses personnes voudront personnaliser entièrement l’apparence de leur téléphone. Il vous permettra également d’accepter et de refuser les autorisations des applications. Vous ne trouverez pas de grandes applications en rootant votre téléphone, mais cela vaut la peine de le faire pour accéder à celles qui sont disponibles.

Par exemple, certains vous permettront de sauvegarder automatiquement vos applications et vos informations, de bloquer les publicités, de créer des tunnels sécurisés pour la navigation sur Internet, d’accélérer le processeur et de faire de votre téléphone un réseau sans fil.

Pourquoi pas des racines ?

En fait, il y a des inconvénients majeurs :

Annulation de la garantie : Certains fabricants ou entreprises annuleront votre garantie si vous créez un root sur votre appareil, alors soyez-en conscient.

Certains fabricants ou entreprises annuleront votre garantie si vous créez un root sur votre appareil, alors soyez-en conscient. Endommager votre téléphone : Si quelque chose ne va pas pendant l’enracinement, vous risquez d’endommager votre appareil. Le moyen le plus simple d’éviter que cela ne se produise est de suivre attentivement les instructions. Assurez-vous que le guide que vous suivez est à jour et que toute ROM personnalisée est conçue spécifiquement à cet effet.

Si quelque chose ne va pas pendant l’enracinement, vous risquez d’endommager votre appareil. Le moyen le plus simple d’éviter que cela ne se produise est de suivre attentivement les instructions. Assurez-vous que le guide que vous suivez est à jour et que toute ROM personnalisée est conçue spécifiquement à cet effet. Risques de sécurité : L’enracinement introduit certains risques de sécurité. Selon les services ou les applications que vous utilisez sur votre appareil, cela peut affecter la sécurité. Et certains logiciels malveillants exploitent ce processus pour voler des données, installer des logiciels malveillants supplémentaires ou cibler d’autres appareils avec du trafic web malveillant.

L’enracinement introduit certains risques de sécurité. Selon les services ou les applications que vous utilisez sur votre appareil, cela peut affecter la sécurité. Et certains logiciels malveillants exploitent ce processus pour voler des données, installer des logiciels malveillants supplémentaires ou cibler d’autres appareils avec du trafic web malveillant. Applications pour handicapés : Certaines applications et certains services ne fonctionneront pas avec les appareils enracinés : les plateformes telles que Google Pay et Barclays Mobile Banking de Google ne sont pas prises en charge. Et les applications contenant des logiciels et des films protégés par des droits d’auteur ne se lanceront pas non plus.

¿Comment préparer votre téléphone Android à l’enracinement ?

L’une des façons les plus simples d’installer un appareil Android est d’utiliser une application, et il en existe plusieurs bonnes : Framaroot, Firmware.mobi, Kingo Root, One Click Root et Root Master sont parmi les plus fiables. Ces services permettent généralement d’enraciner votre appareil dans le temps qu’il vous faut pour vous brosser les dents. Mais certains d’entre eux ne sont compatibles qu’avec des appareils fonctionnant avec des versions antérieures d’Android. Vous devrez donc faire quelques recherches pour trouver celui qui convient à votre appareil. Si vous cherchez à rooter un appareil encore plus ancien, vous pouvez consulter Firmware.mobi.

Auparavant, il était plus difficile de rooter les versions d’Android à partir d’Android 7.0 Nougat, car le service de rooting vérifiait l’intégrité cryptographique de l’appareil pour détecter si les fichiers système de votre téléphone avaient été altérés, ce qui inhibait les applications de rooting légitimes. Heureusement, les applications d’enracinement ont rattrapé la courbe du système d’exploitation, et l’enracinement des nouvelles versions d’Android est beaucoup plus facile qu’auparavant.

Si votre téléphone n’est pas compatible avec une application de « rootage en un clic », vous devrez passer un certain temps à chercher des alternatives sur les forums Android. Le meilleur endroit pour commencer est le forum XDA Developers : recherchez-y un fil de discussion sur votre téléphone ou votre tablette, et vous trouverez probablement une méthode.

Préparation de l’enracinement

Sauvegardez tout ce qui compte le plus pour vous (généralement les photos). De plus, sauvegardez toujours la ROM actuelle de votre téléphone avant de passer à une nouvelle ROM.

Vous devez également vous assurer que votre appareil est entièrement chargé avant de commencer.

Vous devrez activer le débogage USB, ainsi que le déverrouillage OEM. Pour ce faire, ouvrez les Paramètres sur votre appareil. Si vous ne voyez pas les options du développeur en bas de l’écran Paramètres, suivez ces étapes pour les activer.

Appuyez sur À propos du téléphone et recherchez le numéro de construction. Le chemin exact dépend de chaque téléphone, mais se trouve généralement avec d’autres informations sur le logiciel.

Appuyez sept fois sur le numéro de construction et les options du développeur apparaîtront sur la page principale des paramètres. Vous devrez peut-être confirmer votre mot de passe de sécurité pour l’activer.

Appuyez sur la touche Retour pour afficher vos nouvelles options de développement.

Touchez Options du développeur.

Cochez cette case pour activer le débogage USB.

Cochez pour activer le déverrouillage OEM.

Installation des outils de la plate-forme Android SDK.

Autrefois, l’enracinement signifiait le téléchargement de l’ensemble du kit de développement Android de Google. Heureusement, ce n’est plus le cas, et vous n’avez besoin que des outils de la plate-forme Android SDK.

Téléchargez et installez les outils Android Platform SDK depuis le site des développeurs de Google. Il existe des options pour Windows, Mac et Linux. Ces instructions concernent les machines Windows. Extrayez les fichiers compressés. Lorsqu’on vous demande dans quel répertoire installer le logiciel, nous vous recommandons de le définir sur C : android-sdk. Si vous choisissez un autre lieu, assurez-vous de vous en souvenir.

Installer les pilotes de périphériques

Pour que votre ordinateur puisse communiquer correctement avec votre smartphone ou votre tablette, vous devez installer le pilote USB approprié.

Les appareils de certains fabricants sont livrés avec des pilotes inclus dans le logiciel du téléphone. Pour installer le pilote USB approprié, il vous suffit donc de connecter votre téléphone à votre PC à l’aide d’un câble USB. OnePlus en est un exemple, mais il vaut la peine de connecter votre téléphone d’abord, pour voir si les pilotes USB s’installent automatiquement.

Si ce n’est pas le cas, voici une liste des pilotes des fabricants les plus populaires :

Suivez les instructions du programme d’installation. Une fois les pilotes installés, passez à l’étape suivante.

Déverrouillez votre bootloader

Avant de commencer, vous devez déverrouiller le bootloader de votre appareil. En termes simples, il s’agit du programme qui charge le système d’exploitation de l’appareil. Il déterminera les applications qui seront exécutées pendant le processus de démarrage du téléphone ou de la tablette.

Certains fabricants exigent une clé pour déverrouiller le chargeur de démarrage.

Motorola, HTC, LG et Sony fournissent des instructions étape par étape sur la manière de procéder, mais attention : elles vous obligent à créer un compte de développeur.

Malheureusement pour les utilisateurs d’appareils Huawei et Honor, les bootloaders de ces téléphones ne peuvent plus être déverrouillés. Huawei a supprimé cette capacité en juillet 2018, donc si vous voulez rooter votre appareil, vous devrez utiliser un service tiers comme DC-Unlocker.

Une fois que vous avez terminé ces étapes, vous pouvez vous lancer dans le processus de déverrouillage. Vous devrez mettre votre appareil en mode fastboot, qui est différent pour chaque téléphone.

Une fois cela fait, ouvrez l’invite de commande sur votre ordinateur en maintenant la touche Shift + clic droit et choisissez Ouvrez une commande système ici. Si votre appareil requiert un code, vous obtiendrez une longue chaîne de caractères. Collez-les sur le site Web du fabricant de votre appareil, soumettez le formulaire et attendez un courriel contenant une clé, un fichier et des instructions supplémentaires.

Pour déverrouiller le bootloader de votre appareil, connectez-le à votre ordinateur et remettez-le en mode fastboot.

Pour les appareils Google Nexus, Pixel et Samsung, les commandes sont simples :

Téléphones Nexus: tapez « fastboot oem unlock » (sans les guillemets) et appuyez sur Entrée

Téléphones Pixel: tapez « fastboot flashing unlock » (sans les guillemets) et appuyez sur Entrée

Téléphones Samsung: tapez « fastboot flashing unlock » (sans les guillemets) et appuyez sur Entrée

La commande de Motorola est un peu différente :

Tapez « oem unlock UNIQUE_KEY » (sans les guillemets), en remplaçant « UNIQUE KEY » par le code que vous avez reçu.

Il en est de même pour HTC :

Tapez « unlocktoken Unlock_code.bin » (sans guillemets), en remplaçant « Unlock_code.bin » par le fichier que vous avez reçu.

Confirmez le déverrouillage et vous êtes à un pas de l’enracinement de votre Android.

¿Comment rooté votre appareil avec différents programmes?

Il existe de nombreuses façons d’effectuer un root sur un téléphone ou une tablette.

Avec Root Master

Bien qu’elle n’ait pas été mise à jour depuis 2017, c’est l’une des méthodes les plus simples, et aussi l’une des meilleures.

Téléchargez et installez l’APK. Il se peut que vous deviez appuyer sur le Sources inconnues dans les paramètres de sécurité de votre téléphone pour terminer l’installation.

Ouvrez l’application et cliquez sur Début.

L’application vous indiquera si votre appareil est compatible. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à essayer une autre application de notre liste.

Si vous parvenez à rooter votre appareil, passez à l’étape suivante et l’application commencera à fonctionner. Cela peut prendre un certain temps et il est préférable de ne pas utiliser votre téléphone pour autre chose pendant le processus, si possible.

Lorsque vous voyez le Succèsredémarrez votre appareil et vous avez terminé.

Vous pouvez ensuite télécharger et exécuter Magisk pour gérer votre accès à la racine.

Avec Framaroot

Framaroot est un nouveau service qui vise à rendre le processus d’enracinement facile pour tout le monde avec un simple clic sur un bouton. Toutefois, il est important que vous soyez conscient de certaines étapes à franchir avant de commencer.

Téléchargez l’APK.

Installez-le : vous devrez peut-être appuyer sur le bouton. Sources inconnues à l’adresse Paramètres de sécurité pour terminer l’installation.

Ouvrez l’application et appuyez sur Racine.

Si l’application constate qu’elle est en mesure d’effectuer un rootage de votre appareil, elle le fera. Si ce n’est pas le cas, vous devrez essayer une autre méthode.

Si votre appareil peut être rooté, vous pouvez vous lancer et rooter votre appareil.

Ensuite, vous devrez télécharger et exécuter Magisk pour gérer votre accès root.

Et c’est aussi simple que cela !

Avec Firmware.mobi

Firmware.mobi est une application de déverrouillage du développeur Chainfire. Et même si ce n’est pas le moyen le plus facile de rooter votre téléphone Android, c’est l’un des outils les plus stables.

Il fonctionne sur plus de 300 appareils et fournit des instructions étape par étape qui rendent le processus aussi transparent que possible.

Vous devrez télécharger le fichier ZIP approprié pour votre appareil. Et une fois que c’est fait, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Extrayez le dossier.

Accédez-y et trouvez le fichier root-windows.bat. Double-cliquez dessus.

Attendez que le script s’exécute et appuyez sur n’importe quelle touche.

Lorsque le processus est terminé, le téléphone redémarre automatiquement et est enraciné.

Avec une racine en un clic

One Click Root est un nouvel outil d’enracinement qui tente de rendre la tâche plus facile. L’idée de One Click Root est dans son nom : un clic, et c’est tout. Ils promettent également que le programme One Click Root ne peut pas endommager votre téléphone, sauf en cas de négligence flagrante de l’utilisateur. Cependant, nous ne pouvons pas étayer ces affirmations, et nous vous recommandons donc de prendre toutes les précautions que vous prendriez avec n’importe quelle autre application de rooting.

La procédure One Click Root est simple.

Vérifiez que votre appareil est compatible avec One Click Root.

Téléchargez le logiciel Windows / Mac One Click Root.

Connectez votre appareil via le câble USB.

Activez le débogage USB sur votre appareil.

Lancez One Click Root et laissez le logiciel faire le travail.

Comment utiliser Kingo Android Root ?

Kingo Root peut être installé sur un ordinateur Windows ou directement sur l’appareil que vous souhaitez rooter.

Tout d’abord, vérifiez si votre appareil est compatible avec Kingo en consultant la liste officielle.

Ensuite, installez le Root Android Kingo pour Windows.

Téléchargez Kingo Android Root APK sur votre appareil, cochez la case. Sources inconnues (voir ci-dessus) et l’installer.

Si vous avez choisi d’utiliser Windows, assurez-vous d’activer le mode de débogage USB sur votre téléphone.

Ensuite, suivez ces instructions :

Lancez Kingo Root sur votre ordinateur et connectez votre appareil via USB.

Kingo Root devrait détecter automatiquement votre appareil et vous demander de l’installer.

Cliquez sur Root et maintenez la touche enfoncée. Kingo ne prendra que quelques minutes pour vous accorder les privilèges de superutilisateur.

Si vous préférez le faire sans ordinateur, suivez ces instructions :

Installez Kingo Root APK.

Ouvrez l’application Kingo Root.

Si votre appareil est compatible, vous verrez un bouton sur lequel cliquer. Faites-le et soyez patient ; cela peut prendre un certain temps.

Si le processus est réussi, vous verrez une coche.

Ce dont vous aurez besoin après l’enracinement

On peut dire qu’aucun autre système d’exploitation mobile n’est comparable à la diversité du système d’exploitation Android. C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de méthode universelle pour rooter votre appareil. Si les options ci-dessus échouent, ne vous inquiétez pas. Il est probable qu’il existe un guide spécifique sur la manière de créer un root sur votre appareil quelque part dans le cyberespace : les forums de développeurs XDA et les forums Android sont des sites fiables.

Une fois que vous avez trouvé le bon guide pour votre téléphone ou votre tablette, il suffit d’exécuter méthodiquement les étapes indiquées. Oui : cela peut être compliqué, et cela peut prendre du temps. Mais tant que vous suivez le guide étape par étape, le processus devrait finir par être (relativement) réussi.

Télécharger Root Checker

Vous devrez télécharger une application pour vous assurer que votre appareil est correctement enraciné. Il existe plusieurs applications disponibles dans le Google Play Store qui, une fois téléchargées, vous indiquent si vous disposez de l’autorisation de « super-utilisateur », signe révélateur que vous avez tout fait correctement. Root Checker est l’un des plus populaires : il suffit de l’installer et de l’exécuter pour savoir si votre téléphone a des autorisations de super-utilisateur.

Installer une application de gestion des racines

L’enracinement rendra votre téléphone plus vulnérable aux menaces de sécurité. L’installation d’une application de gestion des racines vous apportera une plus grande tranquillité d’esprit. Normalement, chaque application demande des autorisations différentes. C’est là que les applications de gestion de racine comme Magisk Manager entrent en jeu. Cela vous donne la possibilité d’autoriser ou de refuser les demandes d’autorisations de superutilisateur provenant de sites.

¿Comment déverrouiller votre appareil Android ?

Malgré tous les avantages que vous pouvez obtenir après l’enracinement de votre appareil, il se peut que vous souhaitiez revenir à la situation antérieure… Quelle que soit la méthode que vous décidez d’essayer, assurez-vous d’abord de sauvegarder vos données.

Déroger avec Universal Unroot

Une autre méthode est Universal Unroot. Il permet de se débarrasser des privilèges obtenus par l’enracinement sur la plupart des appareils Android, mais malheureusement, il n’est pas parfait. Pour commencer, la plupart des appareils Samsung ne sont pas compatibles avec ce programme. Et sur les appareils LG, le programme ne fonctionne pas très bien. Il ne coûte qu’un dollar et peut être utile si vous voulez être absolument sûr d’avoir complètement déraciné votre appareil.

Dérogation via le firmware stock

L’un des moyens les plus complets de supprimer l’enracinement est le firmware stock. Cette méthode effacera complètement votre téléphone ou votre tablette de tout enracinement, mais bon, voici un avertissement : ce n’est pas pour les âmes sensibles.

Tout d’abord, téléchargez l’image d’usine de votre appareil sur votre ordinateur. XDA est un très bon site pour cela.

Ensuite, décompressez le fichier. Vous verrez un autre fichier zippé : décompressez-le également. Le dossier dézippé devrait contenir une image du chargeur de démarrage, une radio et plusieurs scripts, ainsi qu’un autre fichier zippé. Encore une fois, décompressez-le.

L’étape suivante consiste à installer ADB et Fastboot sur votre ordinateur.

Cliquez ici pour télécharger et installer les outils Android SDK depuis le site des développeurs de Google. Il existe des options pour Windows, Mac et Linux. Ces instructions concernent les machines Windows.

Lorsqu’il vous demande dans quel répertoire vous voulez installer le logiciel, nous vous recommandons de le régler sur C:android-sdk . Si vous choisissez un autre lieu, assurez-vous de vous en souvenir.

. Si vous choisissez un autre lieu, assurez-vous de vous en souvenir. Une fois les outils Android SDK installés, activez-les à partir du menu Démarrer.

Le SDK Manager s’ouvre. Il suffit de tout décocher sauf Outils de la plate-forme Android SDK . Vous y êtes presque.

. Vous y êtes presque. Cliquez sur Installez 2 paquets, en bas à droite.

en bas à droite. Sélectionnez Accepter la licence, puis cliquez sur Installer.

Assurez-vous que le déverrouillage OEM est activé sur votre appareil. Ouvrez les paramètres. Si vous ne voyez pas Options du dévolteur en bas de l’écran des paramètres de votre appareil, suivez les étapes ci-dessous pour les activer.

Cliquez sur A propos du téléphone et chercher dans Numéro de construction .

et chercher dans . Cliquez sur Numéro de construction sept fois, et Options pour les développeurs apparaîtra sur la page principale de configuration.

sept fois, et apparaîtra sur la page principale de configuration. Appuyez sur la touche Retour pour afficher les options du développeur.

Touchez Options du développeur.

Activez le déverrouillage OEM.

Retournez à votre ordinateur. Copiez le boot.img dans le dossier que vous avez décompressé, et placez-le dans votre dossier ADB-C : android-sdk.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur via USB. Ouvrez l’invite de commande de votre ordinateur en maintenant la touche Shift+Droit et en sélectionnant « Ouvrir une invite de commande ici ». Ensuite, tapez ces commandes :

adb reboot bootloader

fastboot flash boot boot boot.img

fastboot reboot

Déroger avec l’explorateur de fichiers

Si votre téléphone fonctionne sous Android Lollipop ou plus ancien, vous pouvez également le désenraciner en supprimant les fichiers obtenus lors du premier enracinement. Nous vous recommandons d’utiliser une application d’exploration de fichiers telle que ES File Explorer. Activez l’explorateur de racines sous Outils dans le menu de l’explorateur de fichiers ES, et dites-lui d’accepter chaque fois qu’il vous en demande un.

Trouvez le lecteur principal de votre appareil dans « / ».

Allez dans système> ; bin, puis tapez et maintenez sur busybox et su, et supprimez-les.

Maintenant, allez dans system> ; xbin, puis tapez et maintenez sur busybox et su, et supprimez-les.

Enfin, allez dans système> ; app et supprimez supeuser.apk.

Redémarrez l’appareil. Il devrait maintenant être déraciné.

Dérogation avec mise à jour OTA

Parfois, l’installation d’une mise à jour OTA suffit à déverrouiller votre appareil. Recherchez une mise à jour logicielle dans Paramètres > ; À propos de l’appareil. Faites attention, car certaines méthodes d’enracinement peuvent s’avérer impossibles après la récupération.

Ni les méthodes d’enracinement ni celles de désenracinement ne sont sans risque, alors gardez toujours – toujours – vos données sauvegardées. Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé, lisez attentivement les instructions et, surtout, prenez votre temps.