Nous savons maintenant qui est le méchant de « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ».

Nous avons eu un premier aperçu du personnage dans le dernier épisode de la série Lokila série de Disney+ qui a définitivement ouvert la porte aux multivers. Kang le Conquérant a fait son entrée par la grande porte seulement pour promettre sa présence dans les futurs films du Marvel Cinematic Universe. Maintenant, alors que nous comptons les jours jusqu’à la sortie de Spider-Man : No Way Home Les détails des titres à venir dans l’univers des super-héros se multiplient. L’un d’eux parle de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Sans connaître les détails du script, nous savons déjà que Kang le Conquérant jouera un rôle de premier plan dans l’intrigue. Une chose dont on parlait depuis un certain temps, mais qui n’avait pas encore été confirmée par l’équipe du film.

C’est un détail subtil, mais qui n’est pas passé inaperçu auprès des fans du Marvel Cinematic Universe. Ace Ruele membre de l’équipe technique de Creature Bionics a posté un tweet sur son compte personnel en portant un t-shirt très particulier.. A l’image du T-shirt promotionnel Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Le casque familier d’Ant-Man semble pratiquement détruit. Dans le reflet d’une partie du casque, un détail très particulier : une version de Kang le Conquérant très similaire à celle des bandes dessinées. qui a introduit le personnage dans l’univers Marvel.

Le tweet a été supprimé quelques minutes plus tard, bien que CBR.com a réussi à capter l’image qui montrait un détail essentiel de ce que nous pourrons voir dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Kang le Conquérant est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées de 1963 dans Les Quatre Fantastiques #19. Il était l’un des méchants titulaires qui devaient affronter les Avengers à plusieurs reprises. Avec l’annonce d’un nouveau film des Quatre Fantastiques pour les prochaines années dans le Marvel Cinematic Universe, Les fans attendaient l’arrivée logique de l’un des meilleurs méchants du Marvel Cinematic Universe. de la saga des super-héros.

La surprise est venue en 2020, lorsqu’il a été confirmé que Jonathan Major (Lovecraft) jouerait le méchant. Ce qui n’était pas clair, c’était la date de son apparition. Pour le plus grand plaisir des fans, il a fini par être la main qui tirait les ficelles des multivers dans l’intrigue de Loki. Une des variantes de Kang le Conquérant contrôlait le temps et l’espace ; et, en plus, a prévenu la variante féminine de Loki que le briser pourrait signifier le chaos dans l’univers.. Au final, Kang lui-même a ouvert la porte à une phase 4 du Marvel Cinematic Universe basée sur des multivers aux possibilités infinies.

Quoi qu’il en soit, d’ici juillet 2023, date prévue pour la sortie de l’émission Ant-Man et la Guêpe : Quantumania– de nombreux détails restent à connaître. Outre la confirmation de l’apparition de Kang le Conquérant et du retour de Ghost, il nous reste encore du temps pour d’autres fuites.