Nous vous expliquons comment configurer votre Google Home, étape par étape.

Vous avez le droit de consulter ce guide pour apprendre comment configurer votre Google HomeIl est essentiel de bien faire les choses et de ne pas se contenter de suivre son instinct. Voici tout ce que vous devez savoir pour commencer, comment le synchroniser avec vos comptes Google et comment personnaliser vos préférences.

Étape 1 : branchez-la !

Pour commencer, branchez d’abord votre Google Home sur une prise de courant. Il est important de savoir qu’il n’y a pas de bouton d’alimentation pour cet appareil, ce qui signifie que tant qu’il est branché sur le secteur, vous devez supposer qu’il est allumé. Il suffit d’attendre quelques minutes pour qu’il s’allume et qu’il commence à rechercher votre téléphone pour établir une connexion Bluetooth. Nous vous recommandons de garder votre téléphone à portée de main pour savoir quand ils sont prêts à être appairés.

Étape 2 : Téléchargez l’application Google Home

L’avantage de cette application est que vous pouvez la trouver à la fois sur l’App Store et sur Google Play. Pour commencer l’installation, il vous sera demandé si vous souhaitez activer les autorisations de localisation et nous vous conseillons de le faire, car cela permet à l’appareil de vous informer plus facilement de la météo locale avec précision, de l’emplacement du Walgreens le plus proche, entre autres choses. Assurez-vous également que votre smartphone est connecté au réseau wifi de votre domicile, car c’est ainsi que Google Home pourra accéder aux informations de votre réseau.

Étape 3 : Connectez-vous avec Google et synchronisez votre appareil.

Pour utiliser un appareil Google Home, vous avez besoin d’un compte Google. Si vous avez déjà une adresse Gmail, celle-ci sera suffisante pour continuer. Si vous n’en avez pas encore, allez sur Gmail.com sur votre ordinateur portable ou votre smartphone pour en créer un. Une fois que vous avez votre compte Gmail, connectez-vous à l’application Google Home avec votre nouvelle adresse e-mail, c’est aussi simple que cela !

Une fois que vous êtes connecté, ouvrez votre application Google Home. En général, l’application Google Home indique quelque chose comme « Nouvel appareil détecté » ou « Configurer l’appareil ». Sélectionnez cette notification pour commencer. Si vous ne voyez rien, sélectionnez l’option signe plus (+) sur l’écran d’accueil et choisissez Configurer le dispositif pour lancer l’application.

Une série de chiffres apparaîtra sur l’écran de votre Hub et sur votre téléphone. S’ils correspondent, sélectionnez Oui pour confirmer que vous vous connectez au bon appareil. Choisissez la pièce dans laquelle l’appareil sera situé et vous êtes prêt à vous connecter.

Si nécessaire, l’appareil peut également vous demander de saisir une adresse physique. Veillez à définir l’emplacement de votre appareil Google Home, car il sera extrêmement utile pour des éléments tels que les bulletins météorologiques locaux, les conditions de circulation et les temps de trajet.

Étape 4 : Personnalisez et connectez vos comptes

Google Home vous interrogera sur les différentes connexions que vous devez effectuer sur vos appareils pour vous assurer qu’ils fonctionnent avec ses services actuels. Voici ce que vous devez savoir pour prendre des décisions :

Correspondance vocale. Voice Match peut reconnaître votre voix et la distinguer des autres. Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante si plusieurs personnes utilisent l’appareil Google et possèdent leurs propres comptes. Toutefois, cela signifie que Google recueillera des informations supplémentaires sur vous. Certaines personnes peuvent donc sauter cette étape.

Services musicaux. Vos appareils peuvent se connecter à des services tels que Spotify, Pandora, TuneIn, iHeartRadio et plus encore. Connectez tout service de musique que vous utilisez afin que votre appareil Home/Nest puisse le lire.

Services vidéo. Si vous disposez d’un appareil Google doté d’un écran, tel que le Nest Hub, vous pouvez également connecter n’importe quel service vidéo. Les plateformes prises en charge sont Netflix, CW, CBS, HBO Now, Hulu, Flex, YouTube, Viki, Crackle, Red Bull, Starz et Google Play Movies and TV.

Google Duo. Certains appareils Google ont la possibilité de passer des appels téléphoniques ou vidéo. Google Home vous demandera si vous souhaitez configurer ce service via Google Duo.

Google Photos. Si vous disposez d’un appareil doté d’un écran, Home vous demandera si vous souhaitez connecter votre compte Google Photos pour afficher des diaporamas de vos photos. Cela donne à votre appareil une utilisation supplémentaire. Si vous n’utilisez pas Google Photos, vous pouvez connecter des images générales à partir de la Galerie Google. D’autres options de personnalisation sont également disponibles.

Lorsque vous aurez terminé, Google vous donnera la possibilité de passer en revue toutes les options, puis vous proposera un tutoriel qui vous donnera des informations générales sur le fonctionnement de l’appareil. C’est une excellente occasion d’en savoir plus. Après cela, vous pouvez faire ce que vous voulez avec l’appareil, mais nous allons vous parler de plusieurs autres possibilités de personnalisation qui pourraient vous intéresser.

Étape 5 : Définissez vos préférences

Pour personnaliser entièrement votre appareil Google Home, appuyez sur le bouton de menu situé sur le côté gauche de l’application, puis sélectionnez Préférences du compte. Vous accéderez ainsi à un certain nombre de fonctionnalités optionnelles proposées par l’Assistant Google, afin que vous puissiez adapter l’appareil à votre style de vie. Si vous allez Paramètres> ; Plus de paramètres> ; Assistant.Vous pouvez modifier la langue de votre assistant ou ajouter une langue supplémentaire.

En tapant sur Nouvelles et ensuite Personnalisezvous pouvez sélectionner les sources d’informations dont vous souhaitez que Google Home tire des informations. Que vous soyez un accro de NPR, un adepte de NBC News ou un fanatique de Fox News, vous pouvez modifier les sources à votre convenance. Si vous dites « OK, Google, lisez-moi les nouvelles », votre appareil Google Home vous donnera un rapport personnalisé en fonction de vos préférences.

Étape 6 : Modifiez la façon dont Google Assistant vous appelle.

Si vous faites défiler la page de l’application, sous la rubrique Informations personnelles vous verrez une section qui vous permettra de modifier votre surnom et vous pourrez même apprendre à l’assistant Google à le prononcer correctement. Ainsi, que vous souhaitiez que l’assistant vocal vous appelle « Madame », « Gouverneur » ou « Shakira », vos souhaits seront ordonnés à l’assistant Google à l’intérieur de votre appareil de maison intelligente.

Étape 7 : Commencez à parler à Google

Une fois que Google Home est configuré, il est temps de commencer à l’utiliser. Il existe des milliers de questions que vous pouvez poser à Google. Si vous avez besoin d’inspiration, appuyez sur le bouton dans le menu en haut à gauche et choisissez Que peut-il faire ? L’application vous donnera quelques suggestions. Par exemple, si vous devez modifier le volume de la musique, dites « OK, Google, volume », puis un chiffre entre 1 et 10.

Étape 8 : Ajouter des produits compatibles

Les appareils Google Home sont compatibles avec plus de 30 000 produits domestiques intelligents. Dans l’application, sélectionnez Contrôle à domicile pour ajouter un nouveau dispositif. Assurez-vous qu’ils sont tous sur le même réseau wifi, sinon vous ne pourrez pas les contrôler depuis Google Home. Une fois que tous les appareils sont configurés, vous pouvez dire « OK Google, tamiser les lumières », et vos ampoules Philips Hue s’adapteront aux paramètres demandés. Découvrez notre sélection des meilleurs appareils compatibles avec Google Home.

Des problèmes ?

Un problème est survenu lors de la configuration de votre appareil Nest ou Home ? Vous n’êtes pas seul. Certaines personnes ont signalé que leur application se figeait ; d’autres fois, l’application ou l’appareil tente de se connecter, mais rien ne se passe. Il se peut aussi que l’application ne parvienne pas à trouver un appareil, même s’il est connecté en face de vous.

Comme l’installation n’est pas terminée à ce stade, vos options sont limitées. Le mieux que vous puissiez faire est d’essayer de redémarrer complètement le système et l’application.

Redémarrez votre appareil Home. Comme il ne se connecte pas correctement, il est facile de le redémarrer. Il suffit de le débrancher, d’attendre environ 10 secondes et de le rebrancher.

Redémarrez l’application Home en la fermant complètement.

Cela devrait résoudre la plupart des problèmes que vous pouvez rencontrer, pour autant que vous disposiez d’une connexion wifi stable. Si vous rencontrez toujours des problèmes après cela, consultez la communauté Google Nest pour voir si quelqu’un d’autre a rencontré le même problème que vous – c’est parfois de là que viennent les solutions les plus créatives !