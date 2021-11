Omicron : la variante du coronavirus qui inquiète les scientifiques

Le ministre sud-africain de la santé, le Dr Joe Phaahla, a annoncé que les scientifiques avaient identifié une nouvelle variante du COVID-19, connue sous le nom d’Omicron, qui présente « une constellation très inhabituelle de mutations » susceptible de générer une nouvelle vague de cas.

Le ministre, qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse jeudi, estime que la nouvelle variante du SRAS-CoV-2, identifiée comme B.1.1.529, pourrait être liée aux récentes épidémies survenues à Gauteng, la province la plus peuplée.

Plus de 1 200 cas ont été recensés dans le pays mercredi, alors qu’une centaine de cas avaient été signalés au début du mois.

Selon le professeur et généticien de renom Tulio de Oliveira, qui est le directeur du centre de réponse aux épidémies du pays, la nouvelle variante a également été identifiée au Botswana et à Hong Kong, où un voyageur d’Afrique du Sud est concerné.

En tout état de cause, les responsables ont tenu à souligner que si la variante Omicron a été détectée en Afrique du Sud, cela ne signifie pas qu’elle en soit originaire.

La variante, qui a été découverte grâce à une collaboration avec des laboratoires privés et des membres du Network for Genomic Surveillance in South Africa (NGS-SA), comporterait plus de 30 mutations et serait « clairement très différente » de celles qui sont connues.

Selon M. De Oliveira, la variante Delta, responsable de la troisième vague meurtrière, présentait deux mutations, tandis que la variante Beta en présentait trois.

M. De Oliveira a également déclaré que le nombre de mutations était inquiétant et pourrait permettre à la variante d’échapper au système immunitaire, ajoutant qu’elle pourrait déjà être présente dans la plupart des provinces. « Il semble se propager très rapidement et en moins de deux semaines, il domine toutes les infections », a déclaré M. De Olivera.

Pour sa part, le Dr Richard Lessells, spécialiste des maladies infectieuses, a déclaré : « Lorsque cette variante a été détectée, nous avons pu observer ce grand nombre de mutations dans toutes les différentes protéines de ce virus », et si certaines d’entre elles sont familières, beaucoup ne le sont pas. « Nous observons un grand nombre de mutations dans la protéine spicule qui pourraient affecter la manière dont le virus est neutralisé », ajoute Lessells.

Il a également déclaré que les mutations peuvent augmenter la transmissibilité du virus d’une personne à l’autre. Il s’inquiète du fait que « cette variante n’a pas seulement amélioré la transmissibilité et s’est propagée plus efficacement, mais pourrait également contourner certaines parties du système immunitaire et la protection dont nous disposons dans le système immunitaire ».

De son côté, François Balloux, directeur de l’Institut de génétique de l’UCL, a indiqué dans un communiqué que la nouvelle variante d’Omicron « a probablement évolué au cours d’une infection chronique d’une personne immunodéprimée, peut-être chez un patient séropositif non traité ».

Pour M. De Oliveira, la signification de cette variante est encore incertaine, mais il affirme que les vaccins restent un « outil fondamental pour nous protéger contre les maladies graves ». Toutefois, comme le rapporte El País, seuls 24 % des citoyens sud-africains sont entièrement vaccinés.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le biologiste éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti en juillet que des variantes du coronavirus, comme Delta, étaient en train de « gagner la course contre les vaccins », une défaite qu’il attribue au « nationalisme vaccinal », c’est-à-dire au monopole de la vaccination dans les pays riches.

En d’autres termes, l’absence d’immunité dans les régions plus pauvres facilite l’émergence de nouveaux variants. Ainsi, plus il y a de personnes infectées dans le monde, plus la probabilité qu’une version plus contagieuse ou virulente émerge par hasard est grande.

Waldo Swiegers/Bloomberg via Getty Images

L’équipe sud-africaine est actuellement en réunion avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour discuter de cette découverte.

D’autre part, les inquiétudes suscitées par la nouvelle variante entraînent des changements dans les mesures sanitaires. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé vendredi que l’UE allait fermer ses frontières aux vols en provenance d’Afrique australe. En outre, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, le Japon et Israël ont annoncé en quelques heures qu’ils limiteraient leurs liaisons aériennes avec l’Afrique du Sud.

S’exprimant sur la BBC Radio 4, l’épidémiologiste britannique Susan Hopkins, de l’Imperial College de Londres, a déclaré que cette nouvelle variante était « la plus inquiétante » à ce jour. Le biochimiste américain Jesse Bloom a publié des analyses préliminaires suggérant que le B.1.1.529 ou Omicron sera « plus performant que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent » pour échapper aux anticorps.