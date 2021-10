Où regarder El Clásico Barcelona FC vs. Real Madrid

El Clásico Espagnol est de retour dans la gloire et la majesté. Le dimanche 24 octobre, début 2020, le Barcelona FC et le Real Madrid organiseront au Camp Nou le premier derby espagnol avec un public à domicile depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19. Et nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le match de club le plus regardé au monde.

Sans Lionel Messi et Sergio Ramos, les joueurs les plus présents dans l’histoire du FC Barcelone et du Real Madrid, respectivement, les yeux des supporters seront rivés sur ce que pourront faire le Néerlandais Memphis Depay et le Français Karim Benzema, appelés à prendre la relève.

Le Real Madrid occupe la deuxième place du classement avec 17 points et vient d’infliger une correction 5-0 au Shakhtar Donesk en Ligue des champions. Les Blaugrana, quant à eux, sont septièmes avec 15 points et n’ont remporté que cette semaine leur première victoire dans la compétition continentale des clubs contre le Dynamo Kiev (1-0).

Quelques chiffres

Le Néerlandais Memphis Depay est le buteur du FC Barcelone pour la saison 2021/2002.

Combien de fois le FC Barcelone et le Real Madrid se sont-ils rencontrés ?

L’addition tous compétitions, le Barcelone et le Real Madrid s’affrontent face à face. 245 fois (182 fois en LaLiga).

Gagné par Barcelone : 95

Gagné par le Real Madrid : 98

Des cravates : 52

Combien de buts ont été marqués dans les Clásicos ?

807 fois « Goal ! » a été crié dans l’histoire des Clásicos :

409 buts ont été marqués par le Real Madrid

398 buts ont été marqués par le FC Barcelone

Qui sont les joueurs ayant le plus de Clasicos dans leurs chaussures ?

Sergio Ramos – Real Madrid : 45 matches

Lionel Messi – Barcelone : 45 matches

Manolo Sanchís – Real Madrid : 42 matches

Francisco Gento – Real Madrid : 42 matches

Xavi Hernández – Barcelone : 42 matches

Sergio Busquets – Barcelone : 40 matches

Qui sont les meilleurs buteurs des Classiques ?

Lionel Messi – Barcelone : 26 objectifs

Alfredo Di Stefano – Le Real Madrid : 18 buts

Cristiano Ronaldo – Le Real Madrid : 18 buts

Raúl González – Real Madrid : 15 buts

Ferenc Puskás – Real Madrid : 14 buts

Quoi qu’il en soit, c’est quand et à quelle heure ?

Le Français Karim Benzema est la star du Real Madrid.

Stade: Alfredo Di Stéfano

Date: Dimanche 24 octobre 2021.

Temps:

France : 16 h 15

Et où puis-je le voir ?

Espagne

Les options pour suivre la saison 2021/2022 de LaLiga depuis l’Espagne se réduisent à la chaîne par abonnement Movistar LaLiga, disponible sur les opérateurs de télévision par câble Movistar+ et Orange TV, qui diffuse tous les matchs. Une autre alternative est Gol TV, qui a les droits de diffusion d’un match par jour de match.

Vous cherchez une alternative au streaming ? Malheureusement, pour cette saison, le service MitelePlus, propriété du groupe espagnol MediaSet, n’a pas trouvé d’accord pour diffuser les matchs de la compétition.

États-Unis

Aux États-Unis, il est possible de suivre la compétition dans son intégralité grâce au service de streaming ESPN Plus, qui propose des formules d’abonnement individuelles ou combinées avec des plateformes telles que Disney Plus et Hulu.

En outre, ABC, propriété de Disney, diffusera, conjointement avec d’autres signaux ESPN, un match par jour sur son signal de diffusion et sur ABC App.

Bein Sports est le réseau de télévision qui a également obtenu les droits de diffusion aux États-Unis. Ces droits peuvent être ajoutés aux forfaits câble DirectTV et Fios TV si vous ne souhaitez pas bénéficier du câble. Au Canada, vous pouvez suivre LaLiga sur TSN.

Amérique Latine

Au Mexique, les options pour suivre la saison de football du championnat espagnol se réduisent actuellement à Blue To Go Video Everywhere (BTGVE), un service de streaming disponible uniquement pour les clients ayant un contrat avec la chaîne de télévision par satellite Sky.

Quel que soit le service contracté, il est nécessaire de payer un dollar supplémentaire (20 pesos mexicains) pour obtenir BTGVE et avoir accès à tous les matchs de la compétition.

En Argentine, au Chili et en Colombie, entre autres pays d’Amérique latine, la compétition sera disponible sur ESPN et Star Plus, le service de streaming de Disney Plus destiné à un public adulte, qui comprend tous les contenus sportifs d’ESPN.

Pays

Où voir

Allemagne

DAZN

Argentine

Star Plus, ESPN

Australie

beIN Sports

Brésil

Star Plus, ESPN, Fox Sports Brasil, NOW NET e Claro, Guigo

Bolivie

Star Plus, ESPN

Chili

Star Plus, ESPN

Colombie

Star Plus, ESPN

Costa Rica

Sky

Équateur

Star Plus, ESPN

El Salvador

Sky, TUDN

Guatemala

Sky, TUDN

Haïti

SportsMax

Honduras

Sky, TUDN

Italie

DAZN

Jamaïque

SportsMax

Mexique

Sky, Wizz Sports, Blue To Go Vidéo Everywhere

Panama

Sky, TUDN

Paraguay

Tigo Sports, DirecTV, ESPN

Pérou

DirecTV, ESPN

Portugal

Eleven Sports

Porto Rico

ESPN Plus

Uruguay

Star Plus, ESPN

Venezuela

Star Plus, ESPN

