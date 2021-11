Parmi les derniers modèles, quel est le meilleur iPhone ?

Quel est le meilleur iPhone Est-ce le plus récent, peut-être est-ce une bonne idée d’acheter un modèle de l’année dernière ? Dans cet article, nous vous présentons les meilleures options de téléphone Apple que vous pouvez obtenir aujourd’hui.

Le dernier iPhone

Apple

L’iPhone 13 est le plus récent téléphone portable d’Apple actuellement disponible. La société de Cupertino l’a officiellement dévoilé le 14 septembre, vous pouvez donc vous attendre à ce que son successeur arrive à une date similaire dans un an.

Il a été dévoilé aux côtés de trois autres modèles de sa série : l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Ensemble, ces quatre combinés sont les derniers iPhones que vous pouvez acheter en ce moment, avec le meilleur du matériel, des performances et des caméras.

Cependant, ce ne sont pas les seuls iPhones disponibles et achetez trois autres modèles très récents sur le site d’Apple. Il s’agit des éléments suivants :

iPhone 12 : modèle 2020. Des performances très similaires à celles de l’iPhone 13, mais avec une batterie plus petite et une mémoire interne par défaut moins importante.

iPhone SE (2020) : iPhone SE de deuxième génération, annoncé le 17 avril 2020. Un iPhone abordable avec quelques spécifications premium et le dernier avant l’iPhone 12.

iPhone 11 : le prédécesseur direct de l’iPhone 12, sorti le 20 septembre 2019. Il a été dévoilé aux côtés de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max, mais Apple a depuis abandonné ces deux-là.

iPhone 13

Dan Baker/Digital Trends

L’iPhone 13 est le plus récent téléphone portable d’Apple actuellement disponible. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est également le meilleur appareil à acheter en ce moment, du moins lorsque le coût est pris en compte dans l’équation (consultez l’iPhone 13 Pro ci-dessous si vous êtes prêt à dépenser un peu plus).

Il arbore le dernier matériel d’Apple, notamment la puce A15 Bionic, qui utilise des transistors de 5 nm (plus petits que ceux utilisés dans l’iPhone 11 et les modèles précédents) pour des performances ultrarapides.

Il est livré avec 128 Go de mémoire interne en standard, une mise à niveau par rapport à l’iPhone 12. Il comprend 4 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour tirer le meilleur parti de l’A15. Son appareil photo apporte un raffinement subtil mais notable par rapport à l’iPhone 12.

La configuration de base est largement la même, comprenant un appareil photo arrière avec un objectif large et un objectif ultra-large, tous deux de 12 Mpx. Cependant, le grand-angle principal a été amélioré grâce à la stabilisation optique de l’image (OIS), ce qui garantit des photos plus nettes et plus claires que jamais.

Sinon, il continue de tirer parti des technologies Smart HDR et Deep Fusion, ce qui vous permet de compenser vos éventuelles lacunes en tant que photographe en obtenant des résultats cohérents dans la grande majorité des conditions. Son mode portrait reste excellent, tout comme son mode nuit, qui s’adapte très bien à la faible luminosité.

Il convient de noter que la batterie de l’iPhone 13 s’appuie sur la réputation améliorée de ses prédécesseurs, offrant une excellente autonomie, même pour les utilisateurs les plus exigeants. Avec 3 240 mAh, il bat les 2 815 mAh de l’iPhone 12 et est capable de tenir une journée et demie sous un régime plus exhaustif, contre un peu plus d’une journée pour l’ancien appareil.

Grâce à l’optimisation logicielle d’Apple, la batterie a une durée de vie plus longue que les batteries plus grandes que l’on trouve dans de nombreux téléphones Android. Elle se recharge également assez rapidement, grâce à la prise en charge de la charge rapide de 23 W, ce qui signifie qu’elle peut passer de 0 à 50 % en 30 minutes environ.

Si l’iPhone 13 ressemble étrangement à l’iPhone 12, quelques modifications de conception servent à le distinguer. D’une part, son encoche est désormais 20 % plus petite que celle du modèle de l’année dernière, ce qui signifie que vous disposez d’un peu plus d’espace sur l’écran tactile pour travailler.

Dans le même temps, le module de la caméra arrière a été légèrement remanié, les deux objectifs apparaissant désormais en diagonale (plutôt que verticalement). En d’autres termes, ce n’est peut-être pas une grande différence par rapport à l’iPhone 13, mais c’est une amélioration.

iPhone 13 mini

John Appleseed/Unsplash

Une alternative moins coûteuse et physiquement plus petite est la version mini. Il est pratiquement identique à l’iPhone 13, avec la même configuration de caméra, les mêmes spécifications matérielles internes et le même support logiciel.

La différence réside dans l’écran de 5,4 pouces (par opposition à celui de 6,1 pouces) et dans la batterie plus petite de 2 438 mAh. Il est également 100 $ moins cher que l’iPhone 13, donc si vous voulez économiser un peu d’argent et préférez un téléphone plus petit (et que l’autonomie de la batterie ne vous dérange pas), c’est une excellente option.

iPhone 13 Pro

Dan Baker/Digital Trends

Le 13 Pro fait partie de la gamme haut de gamme des iPhone. Il partage le même matériel de base que l’iPhone 13, mais ajoute quelques améliorations qui peuvent ou non justifier son augmentation de prix de 200 $.

Ces innovations comprennent un troisième téléobjectif de 12 mégapixels, ce qui est un plus appréciable, mais peut-être pas essentiel. Il inclut également un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz, ce qui est une première pour un iPhone et fait vraiment une différence notable dans la qualité de l’écran de 6,1 pouces.

En plus de cela, vous disposez d’un capteur LiDAR 3D qui améliore les portraits en détectant la profondeur et la perspective plus efficacement qu’un objectif normal d’appareil photo.

Le Pro peut être acheté pour 1 499 $ avec une mémoire interne de 1 To, ce qui devrait être plus que suffisant pour les utilisateurs les plus compulsifs. La mémoire maximale de l’iPhone 13 est de 512 Go, donc si le stockage est important pour vous, c’est peut-être la voie à suivre.

iPhone 13 Pro Max

Budrul Chukrut/Getty Images

Vous pouvez voir que l’iPhone 13 Pro Max est pratiquement identique à l’iPhone 13 Pro, à l’exception de quelques différences essentielles. Le plus évident est l’écran OLED Super Retina de 6,7 pouces, beaucoup plus grand, qui semble encore plus impressionnant que l’écran de 6,1 pouces de l’iPhone 13 Pro.

Une autre grande différence est la batterie de 4 352 mAh, qui est assez grande pour tenir une journée complète d’utilisation intensive sur beaucoup d’énergie. C’est à peu près tout, même si vous devez tenir compte de sa taille extrême.

L’iPhone 13 Pro Max est nettement plus grand que l’iPhone 13 Pro, ce qui peut paraître évident, car il doit accueillir un écran et une batterie plus grands. Certaines personnes ayant des mains plus petites trouveront qu’il est inconfortable de l’utiliser pendant de longues périodes en raison de ses dimensions.

Il n’en reste pas moins que c’est un téléphone impressionnant qui justifie son prix de 1 099 $. C’est l’iPhone le plus grand et le plus puissant disponible aujourd’hui si vous voulez un téléphone avec un énorme écran.

iPhone 12

L’iPhone 12 est le modèle de l’année dernière. Malgré son âge relatif, c’est toujours un excellent téléphone. Comme la puce A15 Bionic de l’iPhone 13, son processeur A14 utilise également des transistors en 5 nm, ce qui permet de tirer le meilleur parti de ses 4 Go de RAM.

L’inconvénient est qu’il n’est livré en standard qu’avec 64 Go de mémoire interne, ce qui peut être trop faible pour de nombreux utilisateurs. D’autre part, l’un des avantages est que l’iPhone 12 a été le premier iPhone à prendre en charge les réseaux 5G, une autre caractéristique qui le met au même niveau que l’iPhone 13 plus récent.

Cela dit, son appareil photo est presque aussi bon que celui de l’iPhone 13, offrant la même disposition de base à double objectif et plusieurs des mêmes améliorations logicielles. En revanche, sa batterie est plus petite avec 2 815 mAh, mais elle est capable de tenir plus d’une journée complète avec une utilisation assez intensive.

iPhone SE (2020)

Andy Boxall/DigitalTrends

L’iPhone SE est l’un des derniers modèles d’Apple et, à 399 $, c’est une option fantastique si vous voulez un téléphone performant de cette marque à bas prix. Il combine le cadre plus petit d’un iPhone 8 avec le même processeur interne que l’iPhone 11, le A13 Bionic. Cette puce lui confère une puissance de calcul bien supérieure, ce qui lui permet de surpasser de nombreux téléphones vendus deux fois son prix.

L’iPhone SE dispose également d’un excellent objectif de caméra principale de 12 MP. Il n’a pas les objectifs ultra-larges et téléobjectifs de la série iPhone 12, mais l’objectif principal permet de prendre d’excellentes photos dans une grande variété de conditions. Avec seulement 1 821 mAh, sa batterie n’est pas particulièrement durable non plus, mais cela ne pose pas de problème si vous n’êtes pas un utilisateur intensif.

Grâce à la puce A13, ainsi qu’à l’utilisation de la stabilisation optique de l’image et du Smart HDR, l’appareil photo rivalise vraiment avec les grands objectifs que l’on trouve sur des appareils plus haut de gamme, avec des photos qui ont l’air réalistes et bien équilibrées.

Certains apprécieront peut-être aussi le fait que, dans un monde de téléphones phares gigantesques, l’iPhone SE est confortablement compact. Cependant, l’un des inconvénients est que son écran de 4,7 pouces n’a pas l’air particulièrement impressionnant, bien que cela soit dû au fait qu’il est à base de LCD plutôt que d’OLED comme la gamme iPhone 12.

iPhone 11

Julian Chokkattu/Digital Trends

Lancé en 2019, l’iPhone 11 est toujours un bon appareil, et Apple le vend toujours. Parmi ses principales caractéristiques, citons la puce A13 Bionic (comme sur l’iPhone SE, ci-dessus), un appareil photo arrière à double objectif, une excellente autonomie et un prix de départ de 499 dollars.

Fondamentalement, vous pouvez voir l’iPhone 11 comme un iPhone 12 pas si avancé. Comme ce dernier, il offre un objectif principal et un objectif ultra-large à l’arrière, tous deux de 12 Mpx, bien qu’ils manquent de certains des raffinements subtils des deux objectifs de l’iPhone 12.

Il dispose également d’un écran de 6,1 pouces, bien qu’il s’agisse d’un écran LCD, qui n’est donc pas aussi flashy que son homologue OLED de l’iPhone 12. D’autre part, il est livré avec une plus grande batterie de 3 110 mAh, qui offre un peu plus d’endurance que la batterie de 2 815 mAh de l’iPhone 12.

Bien entendu, il convient également de mentionner que, contrairement aux iPhone 12 et 13, l’iPhone 11 ne prend pas en charge la 5G. Cependant, son design est sans doute un peu plus attrayant, ses côtés incurvés étant préférables pour certains aux côtés plats et anguleux des modèles plus récents.

Conclusion

Le tout dernier iPhone est l’iPhone 13, ainsi que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Ce sont des téléphones fantastiques, qui offrent des performances de premier ordre et qui vous dureront plusieurs années (si vous n’êtes pas un adepte de la mise à niveau compulsive).

Cependant, ce ne sont pas les seuls iPhones qu’Apple vend en ce moment. Le fabricant propose trois autres modèles récents : l’iPhone SE (2020), l’iPhone 12 et l’iPhone 11, qui sont également excellents et toujours très recommandés, surtout si vous ne voulez pas débourser beaucoup d’argent.

Bien sûr, il faudra probablement attendre un an avant qu’Apple n’annonce la prochaine génération d’iPhone, ce qui expose au moins certains des modèles précédents au risque d’obsolescence. Surveillez cet espace si vous voulez être au courant des derniers modèles.