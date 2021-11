Party Grandpa : Un projet NFT immanquable !

Les Non Fungibles Tokens, connus sous l’acronyme NFT, se traduisent en français par jetons non fongibles. Maintenant que vous avez le nom, il vous faut comprendre ce que cela signifie. Un NFT représente une authentification numérique d’un objet, d’une œuvre ou tout autre chose virtuelle.

Chaque objet dispose de sa propre certification, c’est pourquoi on dit qu’il est non fongible, ou non échangeable. Un NFT correspond donc à un objet bien précis. Toute chose numérique pouvant avoir une valeur peut disposer d’un NFT, une vidéo très prisée, une œuvre numérique faite par un artiste, …

Le marché des NFT n’existe que depuis quelques années et pourtant il a progressé très rapidement. On estime que l’ensemble de NFT représente plusieurs millions d’euros, ce marché en pleine expansion est donc une aubaine pour les investisseurs tout comme pour les collectionneurs.

Un projet NFT de grande envergure pour ce mois-ci : Party Grandpa

Comme expliqué plus tôt, les NFT peuvent prendre plusieurs formes. Un super projet a vu le jour et a tout de suite trouver son public, les Party Grandpas.

Le projet fou a commencé avec plusieurs œuvres d’art numériques, à l’allure de personnes âgées. Chaque œuvre est unique, et il en existe désormais 10 000, chacun avec ses particularités. Les artistes à l’origine de ce projet ont choisi de rendre honneur aux aînés en proposant des portraits, mais avec un esprit festif, d’où le nom Party Grandpa.

Ces œuvres d’art disposent chacune d’un NFT, propre et unique, mais ce n’est pas le seul atout dont vous disposez en acquérant un Party Grandpa. En effet, lorsque vous devenez propriétaire d’un GrandPa, vous gagnez également votre place dans le club des retraités : le Retirement Club. Ce Club virtuel regroupe tous les Party GrandPa, vous les retrouvez sur le site retirementclubnft.com

Le Retirement Club offre de nombreux avantages, comme un club select, avec des cadeaux et des accès exclusifs à des festivals internationaux par exemple. De nombreux giveaway sont proposés tout au long de l’année, pour récompenser les acquéreurs de Party Grandpa. Un serveur Discord est même dédié pour avoir toutes les informations en avant première, rejoignez le dès à présent : discord.gg/retirementclubnft

Acheter des NFT, ce qu’il faut savoir

Pour rejoindre le club très select du Retirement Club, vous devez prendre part à cet événement tant attendu. Plus que quelques jours de patience avant le lancement de ce nouveau départ. En effet, une mise en vente grand public aura lieu le 18 novembre et plusieurs GrandPa seront disponibles pour acquisition. Si vous souhaitez avoir le choix avant tout le monde et profiter d’une vente en avant première, vous pouvez accéder à la pré vente. Celle-ci aura lieu le 17 novembre, soit un jour avant l’ouverture au grand public. Mais ne tardez pas, les places en pré-ventes sont limitées, il n’y en aura donc pas pour tout le monde. Retrouvez toutes les informations concernant la pré vente et comment en faire partie directement sur le serveur Discord dédié.

🔥 PARTY GRANDPA’ #NFT GIVEAWAY! 🔥 Join our launch giveaway for a chance to win 5NFT, 100 presale and $5000! To enter:

1️⃣Follow @partygrandpanft

2️⃣Like + RT

3️⃣join https://t.co/EYk8ldiDFQ

4️⃣ Tag 3 people Winners will be selected on November 12th 2021#NFTGiveaway #Nfts pic.twitter.com/L4XUhQXDdc — Party Grandpa | Retirement Club (@partygrandpanft) November 4, 2021

Ce projet de grande envergure ne s’arrête pas seulement à la mise en vente des Party Grandpa. En effet, le Retirement Club a plus d’un tour dans sa manche. Pour fêter la mise en vente et remercier tous les fidèles adhérents qui font partie ou vont rejoindre le Club, une super cagnotte est mise en jeu avec un tirage au sort. L’heureux gagnant se verra remettre la somme de 200 000 dollars, de quoi s’offrir une retraite dorée bien méritée. Dépêchez vous, les jours sont comptés.