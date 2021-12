Pas à pas pour contrôler les notifications de TikTok

TikTok fait partie des plateformes préférées des utilisateurs pour s’amuser et se divertir. L’évolution qu’il a connue au fil du temps est évidente, c’est pourquoi aujourd’hui les jeunes ne sont plus les seuls à l’utiliser, puisque de plus en plus d’adultes rejoignent ce réseau social.

La plupart des vidéos qui deviennent virales sur Internet se trouvent sur TikTok. Il en va de même pour les chansons, les danses et les tendances les plus populaires. C’est ce que l’on voit le plus sur la plateforme, qui gagne chaque jour des milliers d’utilisateurs.

Si vous faites partie de ce groupe d’utilisateurs qui passent beaucoup de temps à regarder des vidéos sur TikTok, nous vous conseillons de continuer à lire cet article, car nous allons vous expliquer une astuce très intéressante.

TikTok est cette plateforme qui envoie des notifications à tel point qu’elles peuvent devenir un peu agaçantes. Si c’est le cas, nous allons vous montrer un moyen simple de désactiver ces notifications.

Désactiver les notifications TikTok

Lorsque vous utilisez le même réseau social, votre téléphone portable vous avertit généralement fréquemment que vous avez de nouvelles notifications. Si vous voulez éviter cela, vous devez vous rendre dans les paramètres de TikTok pour désactiver ces notifications.

La première étape consiste à entrer dans le profil et à toucher l’icône avec les trois lignes horizontales en haut à droite. Ensuite, vous devrez sélectionner les notifications push dans le menu. Vous verrez maintenant une liste de toutes les notifications que l’application vous envoie et vous devrez appuyer sur celles que vous voulez désactiver.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un processus simple que tout le monde peut réaliser. Une fois que vous aurez appliqué ce processus, vous ne recevrez plus de notifications de TikTok, à moins que vous ne l’activiez à nouveau.