Pourquoi le film Uncharted met-il en scène un jeune Drake ?

Il y a quelques jours, Sony a diffusé la première bande-annonce du film Uncharted, l’adaptation de la célèbre saga de jeux vidéo du même nom. Le film est en développement depuis 2017, mais c’est seulement ce mois-ci que les fans ont eu un aperçu de la nouvelle production.

Le film, dont la sortie est prévue le 18 février 2022, met en vedette Tom Holland, qui jouera une version plus jeune de Nathan Drake, et Mark Wahlberg, qui jouera le rôle de Victor « Sully » Sullivan, le mentor de Drake.

On y retrouvera également Sophia Taylor Ali dans le rôle de la chasseuse de trésor Chloe Frazer, Tati Gabrielle dans celui d’un nouveau personnage nommé Braddock, et Antonio Banderas dans celui (probablement) du méchant.

Enfin, aux commandes, on retrouve Ruben Fleischer, à qui l’on doit Zombieland (2009), sa suite Zombieland : Double Tap (2019) et Venom (2018) et en charge du scénario, Art Marcum et Matt Holloway, qui ont écrit Iron Man (2008) et Transformers : The Last Knight (2017).

Il y a une chose qui a peut-être attiré l’attention de certains fans après avoir vu la bande-annonce (ou les photos du film qui ont fuité il y a quelque temps) : la représentation du protagoniste de la saga, qui semble assez jeune dans le film par rapport à ce que nous avons vu sur PlayStation.

Dans les jeux, Drake commence la saga à 31 ans (Uncharted : Drake’s Fortune, 2007) et la termine à 40 ans (Uncharted 4 : A Thief’s End, 2016). Cependant, dans le film, le protagoniste a environ 22 ans, donc ce que nous verrons sera un mélange de préquelle et d’adaptation des événements de la franchise créée par Amy Hennig et développée par Naughty Dog.

La bande-annonce montre les origines de Drake, mais présente des éléments de chacun des jeux de la franchise, comme Chloe Frazer dans Uncharted 2 : Among Thieves (2009), la scène emblématique de l’avion dans Uncharted 3 : Drake’s Deception (2011) et la mention de l’apparition de Sam, le frère de Nathan Drake, dans Uncharted 4. Cela signifie que le film reprendra des aspects de l’histoire existante de Drake pour créer un canon distinct.

https://twitter.com/CultureCrave/status/1451324532564713473

Dans la chronologie des jeux, Drake a 15 ans lorsqu’il rencontre Sully pour la première fois, comme le montre un flash-back dans Uncharted 3, mais le trailer montre une première rencontre très différente, avec un Drake qui n’est pas un adolescent.

Mais pourquoi opter pour une version plus jeune de ce personnage principal emblématique, alors qu’il a toujours été dépeint comme un trentenaire ? Selon Gamerant, plusieurs facteurs ont probablement influencé cette décision, mais l’un d’entre eux est Tom Holland. C’est l’acteur lui-même qui a pensé qu’une version plus jeune de Drake serait intéressante pour le public.

Connaissant l’affiliation de Holland avec Sony, la société qui sortira Uncharted, cette idée est logique. Holland est l’un des acteurs les plus rentables de ces cinq dernières années, notamment pour Sony, grâce au succès des films Spider-Man.

D’un point de vue financier, si ce film est destiné à être le début d’une franchise à long terme, inclure Holland pour montrer les débuts de Drake ne semble pas être une mauvaise idée, surtout si vous voulez capter l’attention du public qui n’a pas joué à Uncharted.

Toutefois, ce choix présente des avantages et des inconvénients. Beaucoup des qualités de Drake dans les jeux sont dues à son âge avancé. Le premier jeu Uncharted commence avec un Nathan qui est un aventurier et l’ami de Sully depuis des années, nous plongeant directement dans l’action plutôt que de montrer comment il se transforme en ce qu’il est.

Ensuite, le fait que Drake ait la trentaine signifie qu’il a plus d’expérience, beaucoup de personnalité et qu’il a développé un sens de l’humour particulier, qui ajoute une touche comique aux situations les plus bizarres ou compliquées (l’un des traits les plus reconnaissables du personnage).

Sully et Drake dans Uncharted 4.

Drake et Sully apprennent à se connaître (flashback d’Uncharted 3).

Les adaptations cinématographiques de jeux vidéo ont souvent mauvaise réputation, des films comme Tomb Raider et Street Fighter ayant eu du mal à séduire le public par le passé. Mais Sony a peut-être trouvé le moyen de faire fonctionner sa nouvelle franchise sur grand écran.

La sortie d’un film qui reprend l’histoire d’un jeu inciterait le public à comparer les deux versions et, au final, les fans seraient déçus du résultat. Cependant, la sortie d’une préquelle offre de meilleures chances de succès.

Le fait que le film Uncharted soit une préquelle permet d’approfondir des éléments qui n’ont pas été explorés dans les jeux : les aventures de Drake et Sully après leur rencontre.

Dans les jeux, les conversations des personnages comportent plusieurs références à des lieux, des combats, des aventures et des romances qui ne sont que sous-entendus, afin de montrer clairement que le duo a partagé de nombreuses expériences. Nous en apprendrons également davantage sur le passé qui lie le protagoniste à sa collègue et à son intérêt romantique, Chloe Frazer.

Comme l’a déclaré Tom Holland dans une interview au début de l’année, « les fans qui aiment les jeux verront un aspect de l’histoire qu’ils n’ont jamais vu. Et les personnes qui n’ont pas joué aux jeux auront une très bonne introduction à un personnage. Cela fonctionne pour tout le monde.