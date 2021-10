Pourquoi le syndrome de La Havane est-il de nouveau d’actualité ?

in

Le « syndrome de La Havane » est une maladie mystérieuse qui affecte les diplomates américains depuis des années. Elle comprend des symptômes tels que des maux de tête, des nausées, des étourdissements, de la fatigue, de la somnolence et des problèmes de vision et d’audition.

Les personnes qui ont souffert de ce syndrome disent avoir perçu un son intense et douloureux dans leurs oreilles, bien que cela puisse être ressenti de différentes manières. Certains entendent des bruits stridents, tandis que d’autres ressentent des « vibrations dans leur tête », selon un ancien diplomate américain de haut rang. Ils ont même souffert de vertiges et de fatigue pendant des mois.

Nous avons entendu parler de ce phénomène pour la première fois fin 2016, lorsque des diplomates américains et canadiens et des membres de leur famille vivant à Cuba et au Canada ont signalé de tels symptômes. En conséquence, les États-Unis ont réduit au minimum le personnel de leurs ambassades.

Aujourd’hui, cependant, le « syndrome de La Havane » est de retour dans les médias. En effet, cette semaine, de nouveaux cas ont été signalés à l’ambassade des États-Unis en Colombie, quelques jours avant la visite du secrétaire d’État Antony Blinken.

Le nouveau cas du « syndrome de La Havane ».

Selon le Wall Street Journal, des courriels envoyés par Philip Goldberg, l’ambassadeur américain en Colombie, font état d’une série d' »incidents de santé inexpliqués » depuis la mi-septembre.

Le 1er octobre, un courriel a confirmé au personnel de l’ambassade que le bureau régional de sécurité enquêtait sur des « incidents sanitaires anormaux » (AHI) ; les États-Unis désignent par ce terme le mystérieux « syndrome de La Havane ».

Enfin, un responsable américain a déclaré qu’au moins une famille liée à l’ambassade des États-Unis en Colombie a quitté le pays pour être soignée.

L’ambassade en question est l’une des plus grandes que les États-Unis exploitent dans le monde. Il abrite des agents de renseignement et de lutte contre les stupéfiants, en plus des habituels travailleurs humanitaires et diplomatiques.

Le président colombien Iván Duque a déclaré qu’il était au courant de la situation à Bogota et que les États-Unis dirigeaient l’enquête sur place. Il a mentionné que ce sont les autorités américaines qui devraient donner les explications pertinentes, car le personnel concerné appartient à ce pays.

Iván Duque, président de la Colombie.

Autres cas du « syndrome de La Havane ».

Depuis 2016, environ 200 personnes ont été signalées comme souffrant de ce syndrome, et plus de la moitié étaient des membres du personnel de la CIA. Les responsables affirment qu’il est difficile de déterminer un nombre exact, car chaque cas doit être vérifié médicalement et les symptômes de certaines personnes sont dus à d’autres maladies.

Des cas ont été recensés dans différentes parties du monde, notamment en Chine, en Autriche, en Allemagne et en Serbie, où la CIA a récemment dû évacuer un agent de renseignement qui souffrait de blessures conséquentes dues à cette curieuse maladie.

En août, la vice-présidente américaine Kamala Harris a retardé son arrivée au Vietnam après que deux fonctionnaires américains ont été évacués du pays pour recevoir une aide médicale après être tombés malades.

En octobre, un assistant voyageant en Inde avec le directeur de la Central Intelligence Agency, William Burns, a signalé des symptômes et a dû recevoir des soins médicaux. Et la semaine dernière, des cas du syndrome de La Havane ont également été signalés à l’ambassade des États-Unis à Berlin.

Causes possibles du « syndrome de La Havane ».

L’origine de ce syndrome est inconnue et il n’y a pas de consensus sur la cause des symptômes. Mais certains spéculent qu’il s’agit d’un type d’arme.

En 2018, on a trouvé des preuves que les diplomates avaient subi une sorte de « lésion cérébrale », mais les chercheurs n’ont pas pu en déterminer la cause. Malgré cela, l’étude considère que l’utilisation d’armes à micro-ondes, plus précisément d’énergie RF (radiofréquence) pulsée dirigée, est un suspect de premier ordre.

Par ailleurs, l’Académie nationale des sciences, qui travaille indépendamment du gouvernement, a mentionné en 2020 qu’il s’agissait probablement d’attaques par ondes électromagnétiques à radiofréquences, similaires à celles que la Russie a testées pendant la guerre froide.

En revanche, selon une étude scientifique déclassifiée commandée par le département d’État américain et obtenue par BuzzFeed News, les bruits liés aux « attaques acoustiques » contre les diplomates américains à Cuba ont probablement été causés par des grillons, et non par des armes à micro-ondes.

Quoi qu’il en soit, Joe Biden, président des États-Unis, a publié la semaine dernière une déclaration promettant de trouver « la cause et le responsable » de ces symptômes.

Cette décision a été prise quelques heures après la signature de la nouvelle loi de La Havane, qui autorise les directeurs de la CIA et du département d’État à accorder une compensation financière aux employés du gouvernement américain qui ont été lésés par le syndrome.

Dans un communiqué, un responsable du département d’État a déclaré qu’ils « enquêtent vigoureusement sur les rapports de HAI, où qu’ils soient signalés » et qu’ils « travaillent activement à identifier la cause de ces incidents et à déterminer s’ils peuvent être attribués à un acteur étranger ».

Cinq ans après l’apparition des premiers symptômes, le gouvernement américain est toujours chargé de déterminer qui est à l’origine de ces attaques et quels mécanismes sont utilisés.