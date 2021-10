Pourquoi les acteurs de James Bond détestent-ils le personnage ?

Le nouveau film de la saga James Bond, No Time To Die, est sorti le vendredi 8 septembre aux États-Unis et a rapporté 56 millions de dollars au box-office nord-américain au cours du week-end.

Ce film marque la fin de l’ère de l’acteur Daniel Craig, qui a incarné Bond dans les cinq derniers films de la franchise depuis Casino Royale en 2006. Il a passé 15 ans dans le rôle de 007, dépassant ainsi Roger Moore, qui a incarné le personnage pendant 12 ans.

Pour Craig, cependant, c’est un véritable soulagement. Et le reste des acteurs qui ont joué Bond (Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan), ont ressenti la même chose lorsqu’il était temps d’enlever le costume de Bond.

Il y a un curieux schéma dans les acteurs qui ont joué Bond. La plupart d’entre eux ont dénigré le personnage ou exposé leurs mauvaises expériences après avoir endossé le rôle de Bond pendant des années, tandis que d’autres sont restés sans grande déclaration. Ce qu’ils ont tous en commun, cependant, c’est qu’il est arrivé un moment où ils ne voulaient plus jouer le personnage, et chacun a donné ses raisons.

Sean Connery

En novembre 1965, Sean Connery, le premier James Bond, avoue à un journaliste qu’il en a « marre de tout ce qui est Bond », alors qu’un an plus tôt, il avait déclaré au New York Times qu’il serait « éternellement reconnaissant » au personnage.

L’acteur a quitté la saga après cinq films, le dernier étant You Only Live Twice de 1967. À l’époque, il avait évoqué la « pression terrible » qui accompagnait ce rôle emblématique et avait déclaré que c’était « comme vivre dans un bocal à poissons », et qu’il voulait donc en finir. Il a également mentionné : « Je m’étais complètement identifié à lui, et c’est devenu très épuisant et ennuyeux.

Cependant, l’acteur revient au smoking pour le film Diamonds Are Forever de 1971, après avoir obtenu un contrat assorti de meilleures conditions. À l’époque, il avait déclaré : « J’avais été trop malmené dans les autres films de Bond. Il y a beaucoup de merde qui vient de mauvaises décisions prises au sommet. Parler de ce sujet avec certains de ces magnats, c’est comme essayer de décrire à quelqu’un qui n’a jamais fait de sport ce que c’est que de se sentir en forme quand on fait du sport. Ils ne comprennent pas.

Après Diamonds Are Forever, Connery a déclaré qu’il ne jouerait plus jamais Bond, ajoutant : « J’ai toujours détesté ce satané James Bond. J’aimerais le tuer. »

George Lazenby

Le Bond suivant, George Lazenby, n’a joué le rôle de Bond que dans un seul film : Au service secret de Sa Majesté, en 1969. Après sa sortie, Lanzeby a déclaré : « Les producteurs m’ont fait sentir que c’était inutile. Ils ont ignoré tout ce que j’ai suggéré, simplement parce que je n’étais pas dans le milieu du cinéma comme eux depuis plus de mille ans ». Il a donc quitté le rôle de Bond.

Par la suite, Lazenby s’est laissé pousser la barbe et les cheveux et a déclaré : « Bond est une brute… Je l’ai laissé derrière moi. Je ne jouerai plus jamais avec lui. La paix, c’est le message maintenant. Je préfère être un vendeur de voitures qu’un James Bond stéréotypé. Mes parents pensent que je suis folle, tout le monde pense que je suis folle. Ils ont pensé que c’était un coup de publicité. Mais je fais juste mon truc.

Roger Moore

Roger Moore a joué dans sept films en tant que James Bond, le dernier étant A View To A Kill en 1985. Cependant, en 1983, dans Octopussy, l’acteur était déjà fatigué, et il avait presque 60 ans lorsqu’il a tourné View To A Kill.

Par la suite, en 2014, l’acteur a déclaré : « Physiquement, j’étais bien, mais facialement, j’ai commencé à avoir l’air… Eh bien, les femmes principales étaient assez jeunes pour être mes petites-filles et c’est devenu dégoûtant. » En outre, avant sa mort en 2017, dans une interview accordée au Mirror : il a déclaré qu’il avait l’air trop vieux pour « être avec des femmes de 20 ans sans que cela ait l’air glauque ».

Moore a également déclaré à l’époque qu’il était surpris par le niveau élevé de violence du film, notamment dans la scène où Zorin massacre un groupe de mineurs avec un Uzi. L’acteur n’aimait pas les armes à feu à cause d’un mauvais souvenir de son adolescence.

En revanche, avant la sortie de Quantum of Solace (2008), avec Daniel Craig, Moore a déclaré : « Je suis heureux de l’avoir joué, mais je suis triste qu’il soit devenu si violent ».

Timothy Dalton

Le départ de Timothy Dalton de la saga Bond était lié à des problèmes juridiques entre Eon Productions et MGM. Il était prévu un troisième film en 1990, mais le côté juridique a retardé la production. « À cause du procès, je n’étais plus sous contrat », a déclaré Dalton à The Week.

Lorsque le procès est réglé en 1994, Dalton peut reprendre le rôle de Bond, mais à ce moment-là, il a décidé qu’il voulait jouer dans un seul autre film. Malheureusement, la réponse finale n’a pas été en sa faveur.

« (Le producteur Albert Broccoli) a dit, à juste titre, ‘Ecoute, Tim. Tu ne peux pas en faire un. C’est impossible. Après un intervalle de cinq ans entre deux films, on ne peut pas revenir en arrière et en faire un seul. Il faudrait en prévoir quatre ou cinq. Et je me suis dit, ‘Oh, non, ce serait le reste de ma vie’. C’est trop long. Trop de temps. J’ai donc refusé respectueusement », se souvient Dalton.

Pierce Brosnan

Brosnan est apparu dans quatre films 007. Après Die Another Day (2002), les producteurs l’avaient invité à participer à un cinquième volet. Mais soudainement, les négociations se sont arrêtées. Les producteurs Barbara Broccoli et Michael Wilson appellent Brosnan pour lui annoncer la nouvelle et c’est tout.

En 2005, l’acteur a déclaré à Entertainment Weekly que cela avait été un choc, mais qu’il avait ressenti un « grand sentiment de calme ». Il a également ajouté : « Je me suis dit que je pouvais faire tout ce que je voulais maintenant. Je ne suis pas redevable à eux ou à qui que ce soit. Je ne suis pas enchaîné par une « image contractée ». Il y avait donc un sentiment de libération.

Brosnan était reconnaissant d’avoir eu le rôle dans le passé, mais il a également mentionné : « Cela ne m’a jamais paru réel. Je n’ai jamais eu l’impression de m’approprier complètement Bond. Parce que j’avais ces répliques stupides – que je détestais – et je me sentais toujours fausse en les disant.

Daniel Craig

Enfin, nous avons le plus récent Bond. Spectre en 2015 a marqué la fin de Craig en tant que 007, il a alors déclaré dans une interview avec Time Out qu’il en avait assez.

De plus, lorsqu’on l’a interrogé sur un prochain film de Bond, il a ajouté : « Je préférerais briser ce verre et m’ouvrir les veines. » Il a même dit que s’il revenait dans la saga, ce serait uniquement pour l’argent. Finalement, Craig a tenu parole et est revenu pour le cinquième No Time to Die.

En revanche, en 2019, Craig a expliqué qu’il avait décidé de revenir à la saga pour compléter l’histoire : « J’ai toujours eu une sorte d’idée secrète sur tout dans ma tête et où je voulais l’emmener. Spectre n’était pas ça, mais (No Time to Die) semble l’être. Si (Spectre) avait été comme ça, le monde aurait continué comme si de rien n’était et j’aurais été tout à fait bien ».

« Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai senti que nous devions finir quelque chose. Si j’avais quitté (la saga) à Spectre, quelque chose derrière ma tête m’aurait dit : ‘J’aurais aimé faire un film de plus' », a ajouté l’acteur.

Ainsi, Daniel Craig fait ses adieux au personnage controversé de James Bond. La question est maintenant : qui sera le prochain 007 ?