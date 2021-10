Pourquoi vous ne pouvez pas supprimer Facebook (même si vous le voulez)

Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde, mais en même temps celui qui génère le plus d’anticorps. Comment expliquer ce phénomène ? Depuis plus d’une décennie, la plateforme fondée par Mark Zuckerberg a construit un écosystème qui l’a transformée en une nécessité pour ses utilisateurs. La preuve en est que raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas supprimer Facebook … bien que vous ne manquiez pas de désir.

Le réseau social compte plus de 2,7 milliards d’utilisateurs dans le monde. Et selon une enquête menée par Pew Research début 2021, sept adultes américains sur dix (69 %) utilisent Facebook. Ce chiffre, qui reste stable depuis 2016, place Facebook derrière YouTube (81 %), mais bien au-dessus d’Instagram (41 %), de Pinterest (31 %) ou de LinkedIn (28 %).

Parmi les utilisateurs de Facebook, sept sur dix déclarent visiter le site quotidiennement et la moitié plusieurs fois par jour. Comment Facebook y parvient-il ? S’il est prouvé que la plateforme cherche à déclencher des sentiments tels que la colère ou à générer des processus de dépendance similaires à ceux des drogues, il existe également des raisons plus pratiques qui empêchent de nombreux utilisateurs de décider de s’éloigner.

Il est utile pour vous rappeler les dates importantes.

Unsplash

S’il y a une chose pour laquelle Facebook est efficace, c’est qu’il est capable de vous rappeler, comme aucune autre application, les dates d’anniversaires, les événements qui pourraient vous intéresser ou les anniversaires de ces parents éloignés que vous voyez de temps en temps, de ces amis pas si proches ou de ces connaissances. Bien sûr, s’il vous arrive d’oublier ces dates, ce n’est probablement pas grave (du moins, c’était le cas avant Facebook), mais si vous pouvez obtenir un peu d’aide, bienvenue.

Un réseau social tout-en-un

Getty Images

Une autre raison pour laquelle les gens continuent d’utiliser Facebook est qu’il permet d’accéder rapidement à des applications complémentaires comme Instagram ou Messenger – ainsi que WhatsApp – qui sont de plus en plus intégrées. Il propose également des services tels que la messagerie vidéo gratuite et les groupes thématiques sont plus efficaces que l’affichage d’annonces sur un panneau d’affichage.

C’est votre clé vers d’autres plateformes



De nombreux utilisateurs utilisent le mécanisme de connexion de leurs comptes d’autres services avec leurs profils Facebook (ou Google), en raison de la commodité de ne pas avoir à se souvenir d’un autre mot de passe et des avantages de sécurité que ce mécanisme offre. En outre, d’autres services exigent que vous prouviez votre identité à l’aide d’un profil Facebook. S’ils suppriment leur compte, ils perdent tout simplement leur accès à ces plateformes.

C’est une machine à remonter le temps numérique

Getty Images

Que faisiez-vous il y a dix ans aujourd’hui ? C’est l’un des rappels quotidiens que vous offre Facebook et qui le transforme en une machine à remonter le temps numérique, car il vous permet de vous rappeler des activités et des événements que vous avez peut-être oubliés. Mais la plupart des utilisateurs conservent également une collection de photos et de vidéos sur leur profil, qu’il s’agisse des leurs ou de celles dans lesquelles ils ont été marqués par leurs contacts. S’il est possible de les télécharger, ce ne serait pas la même chose sans l’environnement offert par Facebook.

Parce que vous voulez maintenir des liens

Unsplash

Grâce à Facebook, beaucoup d’entre nous ont repris contact avec des amis perdus de vue par les vicissitudes du destin (et peut-être avec d’autres dont nous ne voulions plus jamais entendre parler). Si vous décidez de fermer votre compte Facebook et à moins que vous ne les ayez pas sur une autre plateforme, il est probable que vous perdiez à nouveau le contact avec nombre d’entre eux. Un facteur émotionnel sur lequel Facebook a pu travailler.

