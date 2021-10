Pourrait-on bombarder un astéroïde pour sauver la Terre ?

in

Bombarder un astéroïde qui s’approche inopinément de la Terre pour l’empêcher de nous détruire est une idée qui préoccupe depuis longtemps les experts, les cinéastes et les passionnés de science et d’espace en général.

Cependant, le sujet n’était resté qu’une idée pour un film de science-fiction, car selon les astronomes, une telle mesure ne fonctionnerait pas.

Des recherches antérieures ont suggéré que pour qu’une telle option fonctionne, le missile devrait cibler l’astéroïde entrant et le briser des décennies à l’avance. Dans le cas contraire, les fragments restants de l’astéroïde pourraient suivre sa trajectoire vers la Terre et la frapper de la même manière, même si l’effet serait clairement plus faible ou du moins réparti, car l’astéroïde arriverait divisé en une infinité de morceaux.

Cela a été confirmé par le Center for Near-Earth Object Studies, basé au Propulsion Laboratory de la NASA, qui effectue une simulation d’impact d’astéroïde tous les deux ans. Dans la plus récente, menée au début de l’année, l’astéroïde fictif appelé « 2021 PDC » a été détecté six mois avant qu’il ne frappe la Terre.

À l’époque, une telle période a été jugée insuffisante pour mettre en œuvre une stratégie d’atténuation, et les chercheurs se sont concentrés sur la manière de réagir à la catastrophe d’impact.

Il n’y avait donc pas grand-chose à faire face à un astéroïde soudain, bien que certaines options aient été mentionnées au cas où les corps seraient détectés des mois ou des décennies plus tôt.

L’un d’eux consistait à utiliser l’influence gravitationnelle d’un vaisseau spatial volumineux pour dévier doucement un astéroïde de sa trajectoire vers la Terre, tandis qu’un autre consistait à utiliser des impacteurs cinétiques pour modifier la trajectoire d’un corps et le détourner de la planète.

Enfin, les chercheurs ont évoqué la possibilité d’utiliser un dispositif nucléaire pour briser l’astéroïde en mille morceaux (comme on le voit dans les films), ce que l’on appelle scientifiquement la « disruption ».

Il a été dit que cela ne pouvait fonctionner que si cela était fait des dizaines d’années à l’avance, car au fil des ans, les fragments résultants pourraient poursuivre leur voyage orbital et ne pas atteindre la Terre.

Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Acta Astronautica affirme que l’idée de détruire un astéroïde alors qu’il se dirige vers notre planète fonctionnerait, même si l’on ne dispose que de quelques mois de préavis. C’est du moins ce que révèlent les simulations informatiques.

Comme nous l’avons vu, l’idée qu’une bombe nucléaire ou un autre dispositif puisse être utilisé pour détruire un astéroïde n’est pas nouvelle. La question à laquelle les chercheurs ont répondu dans la nouvelle étude était donc la suivante : « Quel est le sort réservé aux fragments qui en résultent ?

Pour y parvenir, le groupe de scientifiques, dirigé par le physicien Patrick King du laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins, a effectué des simulations pour étudier les tendances orbitales des fragments résultant d’un astéroïde nucléaire, qui ont été rendues possibles par un logiciel appelé Spheral.

Le collègue de King, Michael Owens, a développé le logiciel en question, et ils ont modélisé les effets persistants d’une perturbation nucléaire sur l’astéroïde fictif. Le programme a suivi la trajectoire des fragments à partir du moment de la détonation et a continué à les suivre pendant leur orbite autour du Soleil, en tenant même compte des effets gravitationnels des autres corps planétaires.

La simulation logicielle a montré les effets d’une bombe d’une mégatonne allumée près de la surface d’un astéroïde de 100 mètres de long.

Les chercheurs ont fait tourner la simulation plusieurs fois, avec des astéroïdes se déplaçant sur cinq orbites différentes, et dans tous les tests effectués quelques mois à l’avance, les frappes nucléaires ont permis de réduire considérablement le volume de matière entrant sur la planète.

King, qui s’est entretenu avec Gizmodo par courrier électronique, a déclaré : « En termes simples, pour un objet de 100 mètres qui percutera la Terre, si nous employons une technique de perturbation nucléaire robuste au moins un mois avant l’impact, nous pouvons empêcher 99 % ou plus de la masse d’entrer en collision avec la Terre. »

Cela signifie que la planète est prête à éviter une collision soudaine avec un astéroïde, du moins selon les projections informatiques. Si un astéroïde de 100 mètres est bombardé deux mois avant l’impact, la Terre serait sauvée, mais il faut considérer que, si le corps rocheux est plus grand, il faudra agir bien plus tôt que cela.