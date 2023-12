Préparez votre jardin pour l’hiver avec un voile d’hivernage

in

Protéger vos plantations des rigueurs de l’hiver est essentiel pour assurer leur survie et leur bon développement. Le voile d’hivernage est un allié précieux pour préserver votre jardin en cette période de froid. Découvrez comment bien le choisir et l’utiliser.

Qu’est-ce qu’un voile d’hivernage ?

Le voile d’hivernage est un tissu léger et respirant qui permet de protéger les plantes du gel, du vent, de la neige et des écarts de température. Il peut être fabriqué à partir de différentes matières, comme le polyester ou le polypropylène. L’épaisseur du voile varie généralement entre 17 et 30 g/m², ce qui lui confère une bonne isolation thermique sans étouffer la plante. Il existe également des voiles spécifiques pour certaines plantes, comme les palmiers ou les oliviers.

Pourquoi utiliser un voile d’hivernage ? Il a plusieurs avantages :

Il protège les plantes sensibles au froid , comme les agrumes, les camélias ou les hortensias.

, comme les agrumes, les camélias ou les hortensias. Il limite les dégâts causés par le gel sur les plantes moins rustiques.

Il empêche la formation de glace sur les feuilles et les branches des arbustes.

Il réduit le risque de pourriture due à l’humidité stagnante.

Comment choisir son voile d’hivernage ?

Pour bien choisir votre voile d’hivernage, il est important de prendre en compte la rusticité de vos plantes et les conditions climatiques de votre région. Voici quelques conseils pour vous aider :

Optez pour un voile léger (17 g/m²) si vos plantes sont légèrement sensibles au froid ou si vous habitez dans une région où les températures descendent rarement en dessous de -5°C.

Choisissez un voile plus épais (30 g/m²) pour les plantes très sensibles au froid ou si vous vivez dans une région où les températures hivernales peuvent être très basses.

Privilégiez les voiles d’hivernage traités anti-UV , qui résistent mieux aux intempéries et durent plus longtemps.

, qui résistent mieux aux intempéries et durent plus longtemps. Pour les arbustes à feuillage persistant, optez pour un voile d’hivernage blanc, qui laisse passer davantage de lumière.

Comment poser un voile d’hivernage sur vos plantes ?

Pour poser correctement un voile d’hivernage, il est important de suivre quelques étapes :

Vérifiez que la plante est saine et sans parasites. Si nécessaire, effectuez un traitement préventif avant l’installation du voile. Taillez légèrement la plante pour qu’elle soit plus compacte et mieux protégée. Entourez la plante avec le voile d’hivernage, en veillant à ce qu’il ne touche pas directement les feuilles. Vous pouvez utiliser des piquets ou un support pour maintenir le voile en place. Fermez le voile au niveau du tronc avec un lien, en laissant une ouverture pour l’aération. Installez une couche de paillage au pied de la plante pour renforcer l’isolation thermique.

Il est également possible de poser un voile d’hivernage sur les plantes en pot : il suffit d’envelopper le pot et la plante avec le voile, puis de fermer le tout avec un lien. N’oubliez pas de vérifier régulièrement l’état de vos plantes sous leur voile d’hivernage et d’aérer si nécessaire.

Les autres solutions pour protéger votre jardin en hiver

Le voile d’hivernage n’est pas la seule solution pour protéger votre jardin des rigueurs de l’hiver. Voici quelques alternatives :

Les paillages organiques , comme les écorces de pin, les copeaux de bois ou les feuilles mortes, qui permettent de maintenir la chaleur au niveau des racines et de limiter l’évaporation.

, comme les écorces de pin, les copeaux de bois ou les feuilles mortes, qui permettent de maintenir la chaleur au niveau des racines et de limiter l’évaporation. Les abris temporaires , tels que les mini-serres ou les tunnels en plastique, qui offrent une meilleure protection contre le froid et l’humidité.

, tels que les mini-serres ou les tunnels en plastique, qui offrent une meilleure protection contre le froid et l’humidité. Les murs végétaux, qui font office de brise-vent et d’isolant thermique pour les plantes situées à proximité.

En résumé, le voile d’hivernage est un outil indispensable pour protéger vos plantes des aléas climatiques de l’hiver. N’hésitez pas à l’utiliser en complément d’autres solutions pour assurer la survie et le bon développement de votre jardin.