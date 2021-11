Problèmes courants de l’Echo Dot et comment les résoudre

Ne vous découragez pas et ne le mettez pas dans un tiroir : votre Echo Dot fonctionne mal ? Tout appareil peut connaître un dysfonctionnement à un moment donné, mais la bonne nouvelle est qu’il existe des solutions. Pour vous aider, nous avons rassemblé les plus importants éléments suivants Problèmes de l’Echo Dot les problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs et ce que vous pouvez faire pour les résoudre.

De temps en temps, vous pouvez être confronté à une panne de wifi ou à un autre problème frustrant. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart de ces erreurs ont des solutions simples pour vous remettre sur pied.

Les problèmes les plus courants de l’Echo Dot :

Votre Dot ne se connecte pas au wifi

Mika Baumeister/Unsplash

Votre Dot est-il trop lent ces derniers temps ? Souvent, un Echo qui ne réagit pas peut être le résultat d’une connexion wifi défectueuse. Pour commencer, essayez d’effectuer une réinitialisation de tout votre matériel réseau.

Dans un premier temps, réinitialisez d’abord votre Echo Dot, puis votre routeur et enfin votre modem. Attendez environ 10 à 15 secondes pour chaque composant. Remettez tout en marche en sens inverse. Parfois, c’est tout ce qu’il faut pour que les choses reviennent à la normale.

Le Wifi fait de son mieux lorsqu’il s’agit de faire passer le signal à travers les murs et les planchers, mais les obstructions physiques peuvent certainement briser la force du signal également. Plus votre Echo Dot est proche de l’emplacement principal de votre routeur, mieux c’est.

Il est également conseillé d’éloigner votre Dot d’éléments tels que les moniteurs pour bébé et les micro-ondes, car les ondes émises par ces types d’articles ménagers peuvent provoquer des interférences avec l’Echo.

Souvent, lors des premières installations, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) fournissent leurs propres combinaisons modem/routeur tout-en-un. Dans un premier temps, elles peuvent convenir à trois ou quatre appareils ou à un ensemble d’équipements anciens.

Mais au bout d’un certain temps, ces dispositifs peuvent ne pas être assez puissants pour la superficie de votre maison ou pour les exigences des nouveaux dispositifs intelligents plus puissants.

Bien qu’il ne soit jamais agréable de dépenser de l’argent, il est parfois utile de passer à l’un des meilleurs routeurs sans fil. Les unités autonomes offrent plus de puissance et une bien meilleure couverture wifi.

De nos jours, la plupart des marques de routeurs proposent des options à double bande, ce qui vous permet d’affecter votre Echo Dot à une bande de 2,4 GHz (meilleure sur les longues distances) ou à une option de 5 GHZ (une connexion plus forte pour les appareils plus proches du routeur). Notez que de nombreux appareils intelligents nécessitent une bande de 2,4 GHz.

Alexa ne s’associe pas à des appareils intelligents.

John Velasco/Digital Trends

La plupart des gens utilisent leurs Echo Dots pour contrôler leurs systèmes domestiques intelligents. Compatible avec des milliers de marques différentes, dont Philips Hue, Sonos et Ecobee, le ciel est la limite de ce que vous pouvez faire avec votre Dot.

La plupart des accords entre Amazon et le monde des produits intelligents sont fermes et durables, mais ces connexions sont aussi sujettes à des erreurs de temps en temps. Dans les cas où votre Dot ne contrôle plus vos appareils intelligents ou ne détecte plus les nouveaux équipements, voici ce que vous pouvez essayer.

Recommencez à zéro. Dans l’application Alexa, supprimez et ajoutez de nouveau l’appareil intelligent avec lequel vous avez des problèmes. Si cela ne fonctionne pas, effectuez une réinitialisation matérielle de votre Dot et de l’appareil. Puis reconnectez et redémarrez. Dans les cas où votre Echo Dot ne lit pas une compétence spécifique, essayez de la supprimer puis de la réinsérer.

Désormais, lorsque vous supprimez vos appareils de l’application, vous pouvez demander à Alexa de les redécouvrir en disant « Alexa, discover my devices ». C’est beaucoup plus rapide que de réintégrer manuellement l’appareil dans l’application.

Les appels directs ne sont pas traités

L’une de nos fonctions préférées de l’Echo Dot est la possibilité de passer des appels directs à la famille et aux amis qui possèdent également des appareils Alexa. Cependant, il arrive parfois que vous rencontriez un problème lors d’un appel.

Tout d’abord, vous devez vous assurer que la fonction Drop In est activée sur l’appareil Alexa à partir duquel vous essayez d’appeler. Pour cela, ouvrez l’application Alexa, puis touchez Appareils> ; Echo & Alexa> ; Communications.. Sélectionnez ensuite Drop In et activez les paramètres de l’appareil sur lequel vous souhaitez passer des appels.

Vous devrez également vous assurer que la personne que vous essayez d’appeler vous a approuvé en tant que contact direct. Si ce n’est pas le cas, votre appareil ne sera pas en mesure de passer des appels, que vous ayez ou non activé les autorisations d’appel direct de votre côté.

Comme d’autres problèmes de cette liste, l’échec d’une session de Drop In peut également résulter d’une mauvaise connexion réseau. Pour résoudre le problème, réinitialisez votre équipement Internet, attendez que tout soit de nouveau en ligne, puis réessayez un appel direct.

Alexa ne vous écoute pas

Vous montrez votre nouveau Dot à quelques amis, et vous décidez de demander à Alexa de répondre à quelques questions simples. Vous lui demandez : « Alexa, quelle est la taille de la lune ? » Sa réponse : « Désolé, je n’ai pas compris. » Ok, pas de problème. « Alexa, joue Fear Inoculum de Tool. » Sa réponse : « Rien ».

Vos amis commencent à se moquer de votre nouvel appareil et vous vous demandez si vous n’avez pas dépensé 35 dollars pour une simple décoration de table de cuisine. Parfois, l’interprétation par Alexa de ce que nous avons demandé ou dit peut être erronée ; d’autres fois, elle ne peut tout simplement pas nous entendre ou reconnaître nos voix.

Mais n’ayez crainte, il existe quelques moyens de remédier à la situation. Pour commencer, Echo Dots propose une fonction vraiment cool que vous pouvez utiliser lorsqu’Alexa dit qu’elle ne vous comprend pas ou fait quelque chose qui n’a rien à voir avec ce que vous avez demandé.

Après sa réponse, vous pouvez dire « Alexa, dis-moi ce que tu as entendu », et Alexa répétera, mot pour mot, ce qu’elle pense avoir entendu dire. Dans de nombreux cas, il suffit d’un peu plus de clarté et d’énonciation de notre part pour clarifier les choses avec le Dot.

Vous pouvez également améliorer la réactivité de votre Dot grâce à l’outil d’apprentissage vocal d’Amazon. Ouvrez l’application Alexa et appuyez sur l’icône de menu en haut à gauche de l’écran d’accueil.

Faites défiler la page jusqu’à Configuration puis sélectionnez Mon profil. À côté de Voix, appuyez sur Gérer. L’application vous guidera ensuite dans un exercice de conversation où il vous sera demandé de répéter 25 phrases à un volume conversationnel normal. Cela permet à Alexa de se familiariser avec votre façon de parler.

Si vous avez plus d’un Echo Dot à la maison, ou si plusieurs membres de votre famille utilisent le même Dot, vous pouvez également configurer différents profils vocaux pour chacun, entre lesquels votre Dot peut facilement passer.

Dans les cas où votre Echo Dot a du mal à entendre vos commandes, essayez de le placer dans une partie plus calme de la pièce ou dans un tout nouvel espace. Les points fonctionneront toujours de manière optimale à l’écart des lave-vaisselle, des sèche-linge, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et des autres bruits de fond.

Alexa se réveille quand elle ne devrait pas le faire.

Vous regardez la télévision et il y a un personnage dans une de vos émissions préférées qui s’appelle Alex. Chaque fois que quelqu’un prononce son nom, l’Echo Dot de votre salon s’allume en bleu, attendant qu’il donne un ordre. Ou, mieux encore, peut-être que vous vous appelez Alex, et que chaque fois que quelqu’un prononce votre nom, votre Dot veut parler à votre place.

Il arrive que l’Echo Dot soit déclenché par des mots qui ne lui sont pas destinés. Cela peut être un peu ennuyeux, mais il existe quelques mesures rapides et faciles à prendre pour résoudre ces fausses activations.

L’option la plus simple, et de loin, consiste à modifier le mot d’activation dans l’application Alexa en appuyant sur Appareils en bas de l’écran d’accueil. Sélectionnez l’Echo Dot qui vous pose problème et faites défiler l’écran jusqu’à Réveil. Les alternatives à « Alexa » sont « Amazon », « Computer », « Echo » et « Ziggy ».

Une deuxième option consiste à appuyer sur le bouton Mute situé sur le dessus du Dot lorsque vous regardez la télévision ou écoutez des services de streaming. Cela empêchera Alexa d’écouter, mais ce n’est peut-être pas la meilleure option pour bloquer les réveils accidentels si vous utilisez le Dot comme moyen de contrôler votre téléviseur ou votre équipement de cinéma maison.

Cela ne sera pas non plus d’une grande aide si votre propre nom est Alexa, ou quelque chose de similaire. Votre Dot devrait être en sourdine tout le temps.

Si tout échoue, essayez de déplacer votre point dans un endroit de la maison moins fréquenté. Essayez les zones éloignées des télévisions et des haut-parleurs. Si vous ne partagez pas le Dot avec des membres de votre famille, gardez-le dans votre chambre ou votre bureau afin qu’il n’ait pas l’occasion d’entendre d’autres voix.

Le streaming musical ne fonctionne pas

L’une des fonctions les plus intéressantes de votre Dot est sa capacité à diffuser vos listes de lecture préférées à l’aide d’une poignée d’outils de diffusion de musique en continu, notamment Spotify, Apple Music et TuneIn.

Il arrive toutefois que les chansons se figent en cours de lecture ou que votre Dot ne se connecte pas à ces services lorsque vous le lui demandez. Parfois, il suffit de quelques redémarrages complets pour corriger ces petits problèmes.

Débranchez votre Dot, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le. Une fois que l’appareil s’allume en bleu fixe, indiquant qu’il est de retour sur votre réseau, essayez de redémarrer votre service musical. Si les problèmes persistent, essayez de réinitialiser votre routeur et votre modem.

Comme indiqué plus haut, l’Echo Dot donne le meilleur de lui-même sur les réseaux à large bande passante et la diffusion de musique en continu nécessite une bonne quantité de données. Si certains appareils connectés à votre réseau ne sont pas utilisés, vous pouvez essayer de les déconnecter temporairement afin de libérer de la bande passante pour votre Dot.

Il existe un autre moyen de contourner ce type de restriction de la bande passante, mais vous devez disposer d’un routeur 2,4 et 5 GHz, en réaffectant ces appareils inutilisés ou votre Echo Dot à une bande différente.

Parfois, le streaming musical peut s’avérer délicat et une seule chose peut corriger ces erreurs : la patience. Les serveurs de Spotify et d’Apple Music peuvent se bloquer de temps en temps, ce qui ralentit le fonctionnement des services.

Si vous avez essayé toutes les solutions de contournement proposées, il vous suffit de désactiver la diffusion de musique en continu, d’attendre cinq à dix minutes, puis de redémarrer. Il y a des chances que Spotify redémarre.

Les notifications sont trop fortes

Nous sommes tous passés par là. Vous êtes plongé dans un livre ou un projet de travail passionnant, avec votre Echo qui diffuse vos morceaux préférés en arrière-plan. Une cacophonie de carillons sort du haut-parleur, vous surprenant et ruinant l’ambiance.

C’est alors que vous vous rappelez que c’est juste le minuteur que vous avez demandé à Alexa de régler pour vous rappeler de sortir les lasagnes du four. L’Echo Dot dispose d’innombrables fonctions pratiques, notamment des notifications, des rappels de calendrier, des messages de livraison et des minuteurs de cuisine.

Ces notifications sont beaucoup plus fortes que le volume standard du Dot, ce que les concepteurs ont fait exprès, pensant que les gens ne voudraient pas manquer ces notifications spécifiques. Mais le volume peut vous faire sursauter lorsqu’ils sortent de nulle part, ce qui peut être gênant. Heureusement, il est facile de baisser le son.

Tout d’abord, ouvrez votre application Alexa. Sélectionnez Dispositifs, puis choisissez le bon Echo Dot et cliquez sur Son. Vous trouverez un curseur de volume pratique pour les alarmes, les minuteries et les notifications en haut du menu Son.

En ajustant le curseur de gauche à droite, vous pouvez choisir votre volume préféré. Si les notifications vous dérangent toujours à un volume plus faible, essayez de changer la tonalité et voyez si cela vous aide.