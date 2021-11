Qu’advient-il de vos données Facebook si vous décédez ?

Des millions de personnes dans le monde possèdent un compte Facebook. Il est donc normal que les titulaires de ce compte décèdent un jour ou l’autre. Mais dans ce cas, qu’advient-il de vos données sur la plateforme ?

Parfois, les profils des personnes décédées disparaissent après leur décès, mais dans d’autres circonstances, ils restent sur le site et leurs contacts peuvent continuer à consulter leur contenu.

Tout d’abord, il convient de mentionner que Facebook prend en considération le décès de ses utilisateurs, c’est pourquoi il propose des fonctions spéciales pour cette situation.

Si quelqu’un informe Facebook du décès d’une personne, Facebook peut convertir le profil en compte commémoratif. Ce type de compte permet aux amis et à la famille de se réunir et de partager des souvenirs de l’être cher décédé.

Pour qu’un compte devienne un compte commémoratif, un membre de la famille ou un ami doit en faire la demande à Facebook et joindre une copie du certificat de décès de la personne sur un formulaire. Ce document permet un traitement plus rapide du compte.

Il est également possible de demander la suppression du compte, mais si le certificat de décès n’est pas disponible, il faut joindre à Facebook une preuve de l’autorité légale (une procuration, un acte de naissance, un testament ou une déclaration des héritiers) et une preuve du décès de la personne (comme une notice nécrologique ou un avis d’obsèques).

Une autre façon de demander que le compte soit supprimé est d’être un « contact hérité » de la personne décédée. Pour les personnes âgées de 18 ans ou plus, Facebook leur offre la possibilité d’établir un contact en héritage, c’est-à-dire une personne qui s’occupera de leur compte après leur décès.

La personne chargée de l’héritage aura un accès limité au compte de la personne décédée et contrôlera certaines fonctions. Par exemple, ils pourront définir un message d’hommage, afficher toutes les publications sur le compte (même si elles ont été paramétrées sur le paramètre de confidentialité « Moi seul »), mettre à jour le profil et la photo de couverture, et décider qui peut voir et publier des hommages sur le mur.

La personne chargée de l’héritage est également habilitée à télécharger une copie de ce que la personne décédée a partagé sur Facebook, si cette fonction était activée. Cette copie comprend les photos et vidéos téléchargées, les messages sur le mur, le profil et les informations de contact, les événements et la liste d’amis.

Ce que le contact hérité ne pourra pas faire, cependant, c’est se connecter au compte, lire les messages et supprimer ou accepter des amis.

Facebook est ferme sur ce point : « Nous ne pouvons pas fournir d’informations de connexion pour le compte d’une autre personne, même dans ces circonstances. Se connecter au compte d’une autre personne constitue dans tous les cas une violation des règles de Facebook.

La mémorisation d’un compte permet de protéger le profil d’une personne décédée, car personne ne pourra s’y connecter. Mais malgré cela, le compte et ses données resteront sur la plateforme. Les contenus partagés par la personne décédée, tels que des photos, des vidéos et autres, resteront sur Facebook et pourront être consultés sur la plateforme par le public avec lequel ils ont été partagés.

Les utilisateurs peuvent également choisir que leur compte soit définitivement supprimé s’ils décèdent et laisser ce paramètre défini sur Facebook. Cela signifie que lorsque quelqu’un informe la plateforme du décès, tous les messages, photos, posts, commentaires, réactions et informations concernant la personne seront « immédiatement et définitivement supprimés de Facebook ».

Maintenant, selon Facebook, si quelqu’un supprime son compte sans lien avec un décès, c’est-à-dire simplement parce qu’il ne veut plus être sur Facebook, il faudra jusqu’à 90 jours à Facebook pour retirer toutes les données de ses serveurs et il aura 30 jours pour se repentir et annuler la demande de suppression.

Toutefois, bien que Facebook supprime tout le contenu des comptes en cas de décès, il n’a pas précisé combien de temps les données restent sur les serveurs de l’entreprise. Il est fort probable que ce délai soit également de 90 jours, mais ce qui est certain, c’est que lorsque le compte est supprimé, il disparaît automatiquement du réseau.

En cas de suppression du compte d’une personne décédée, il faut considérer que son profil ne sera plus visible ou accessible à aucun de ses amis sur Facebook, et que la plateforme ne donnera aucune indication sur le décès du titulaire du compte. Cela peut être assez abrupt pour les amis et les membres de la famille qui restent en contact par le biais de Facebook.

Toutefois, la décision de conserver le profil ou de le supprimer dépendra de la situation et des intérêts des membres de la famille, ou de ce que la personne laissée a stipulé avant son décès.

En revanche, si personne n’informe Facebook du décès d’une personne, son profil restera actif. Les autres pourront toujours poster sur leur mur, les marquer sur des photos et leur envoyer des demandes d’amis.

Il convient de mentionner que, dans le pire des cas, si le compte reste actif, il pourrait être piraté et utilisé pour escroquer des amis ou commettre une usurpation d’identité. Il est donc important de déterminer comment nos comptes seront traités au moment de notre départ.