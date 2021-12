Qualcomm cache son processeur pour parler IA, 5G et photographie numérique

Mains d’un homme tenant un smartphone avec un écran vide et jouant à des jeux vidéo.

Sur les tâches d’intelligence artificielle, Qualcomm affirme que ce nouveau Snapdrgon 8 Gen 1 est beaucoup plus rapide que son prédécesseur. L’une des clés de cette amélioration est le nouveau processeur Hexagon, qui intègre des accélérateurs tensoriels deux fois plus rapides, ainsi qu’une mémoire partagée d’une capacité deux fois supérieure. En plus de ces composants, plusieurs fonctionnalités intéressantes ont été développées, telles que des filtres bokeh inspirés de Leica et un système qui hiérarchise intelligemment les notifications.

Sur le Snapdragon 8 Gen 1, d’autre part, nous trouvons la troisième génération du Qualcomm Sensing Hub.un processeur à faible consommation qui traite les informations provenant de différents capteurs, toujours en arrière-plan et avec une consommation d’énergie réduite.

Le GPU du Snapdragon 8 Gen 1 – dont nous ne connaissons pas le nom – sera aussi a reçu plusieurs améliorations. Plus précisément, Qualcomm parle d’une augmentation de 30% des capacités de rendu graphique, ainsi que d’une augmentation de 25% de l’efficacité énergétique. Ce nouveau composant ouvre également la porte à des technologies telles que Variable Rate Shading Pro, qui donne aux développeurs un plus grand contrôle.

Sur le plan sonore, le Snapdragon 8 Gen 1 intègre le Bluetooth 5.2, ainsi que la prise en charge de la norme aptX Lossless, qui… promet une qualité audio comparable à celle d’un CD.sans fil. Enfin, cette puce est dotée d’un moteur de gestion de la confiance qui promet de renforcer la sécurité des appareils et prend également en charge Android Ready SE, une nouvelle norme permettant de transporter des clés numériques, des permis de conduire et d’autres pièces d’identité directement sur le téléphone portable.