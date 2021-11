Qualcomm change le nom de ses processeurs Snapdragon

Qualcomm, la société à l’origine des processeurs mobiles Snapdragon, change la façon dont elle nommera ses futurs produits. Et à court terme, les marques Qualcomm et Snapdragon ne seront plus totalement liées, mais seront différenciées sur des produits spécifiques.

En gros, l’entreprise utilisera Snapdragon comme une marque indépendante qui conservera ses logos traditionnels (principalement la boule de feu) mais changera certaines nomenclatures.

Jusqu’à présent, les processeurs ont un nom à trois chiffres plus un numéro (Snapdragon 888, Snapdragon 732, etc.), mais cela va changer et devenir plus simple, à l’instar de ce qui se passe déjà avec les processeurs de bureau comme le Snapdragon 7c, qui, dans sa nouvelle génération, a été simplement appelé Gen 2.

Par exemple, les prochaines puces de Qualcomm seront appelées Snapdragon 8-series, plus un numéro identifiant la génération à laquelle elles correspondent. En outre, l’ajout de « 5G » aux noms des processeurs sera supprimé, car à partir de maintenant, ils prendront tous en charge la 5G et n’auront donc pas besoin de ce nom supplémentaire.

En plus de la nomenclature, il y aura d’autres éléments distinctifs pour chaque produit, qui seront les couleurs des étiquettes. Le haut de la gamme utilisera une étiquette dorée, tandis que les autres catégories auront d’autres couleurs qui seront révélées en temps voulu.

Le premier produit à se conformer aux nouvelles règles de Snapdragon sera le prochain processeur mobile, bien que Qualcomm se soit limité à dire qu’il s’agit d’un produit haut de gamme et qu’il fait partie de la gamme Snapdragon 8-series.

De cette façon, Qualcomm se débarrasse d’un problème qui pourrait survenir à l’avenir, lorsqu’il n’y aura plus de numéros à utiliser.