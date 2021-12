Qualcomm dévoile une console portable avec Razer et sa propre puce de jeu

Qualcomm a présenté un certain nombre de nouveautés au cours de l’année 2009. Sommet technologique de Snapdragon 2021. Si l’entreprise a décidé de ne pas divulguer certaines données importantes relatives à ses derniers lancements, cela ne nous a pas empêchés d’apprendre des détails vraiment intéressants. Et quant à la jeul’entreprise américaine a entrepris de faire un bond en avant avec l’aide de Snapdragon G3x une nouvelle plateforme qui vise à alimenter une nouvelle génération d’appareils de jeu.

Tout d’abord, il est important de rappeler que Qualcomm a déjà une expérience dans le monde du jeu mobile avec Snapdragon Elite Gaming. Cependant, l’entreprise ne veut pas s’embourber dans du matériel qui n’est vu que pour les smartphones. joueurmais d’utiliser l’expérience acquise pour passer à un niveau supérieur. C’est dans ce sens que s’oriente la stratégie du Snapdragon G3x, à savoir proposer un composant capable de faire tourner tous les jeux du catalogue Android, mais aussi de supporter le streaming à partir d’un ordinateur ou d’une console de bureau, entre autres possibilités.

Comme nous l’avons indiqué au début, Qualcomm s’est retenu sur plusieurs des spécifications de la nouvelle plateforme Snapdragon G3x. Malgré cela, ils ont mentionné l’inclusion d’un GPU Adreno pour faire fonctionner les jeux. jusqu’à 144 images par seconde sous la norme HDR10 ; et met également en avant la prise en charge des réseaux 5G mmWave et Sub-6, ainsi que du WiFi 6 et 6E. Il est également capable de prendre en charge le son immersif, feedback haptique et charge rapide.

Afin que les développeurs puissent commencer à tester – et tester – les avantages de la plate-forme Snapdragon G3x, Qualcomm s’est associé à Razer. Les deux sociétés ont travaillé sur un kit de développement au format console portable. Il ne sera pas disponible pour le grand public, mais les deux entreprises établissent un précédent intéressant quant à la direction qu’elles entendent prendre avec ce projet.

Kit de développement de jeux pour ordinateurs de poche Snapdragon G3x

La console portable développée par Qualcomm et Razer porte le nom de . Kit de développement de jeux pour ordinateurs de poche Snapdragon G3x. Il est clair que ce n’est pas la nomenclature la plus commerciale qu’ils aient pu inventer, et il n’est pas nécessaire qu’elle le soit. Comme nous l’avons déjà mentionné, il ne s’agit pas d’un produit destiné au marché de masse – du moins dans un premier temps – mais d’un kit destiné à démontrer ce dont la plateforme Snapdragon G3x est capable.

À première vue, il est impossible de penser à autre chose qu’au Steam Deck. Et bien qu’il y ait des chevauchements avec le dispositif de Valve, tant au niveau de l’esthétique que des fonctionnalités, il ne s’agit pas exactement de la même chose. L’effort initial de Qualcomm et de Razer vise à optimiser de façon spectaculaire l’expérience des jeux mobiles existants, tout en jeter les bases de la cross-play définitifC’est là que les options de streaming vers et depuis la console, et le support de la réalité étendue (XR).

Comme le mentionne Qualcomm, la console basée sur la plate-forme Snapdragon G3x présente les caractéristiques suivantes :

Écran OLED de 6,65 pouces avec résolution Full HD+ et HDR 10 bits, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

WiFi 6E et connectivité 5G via Qualcomm FastConnect.

Batterie de 6 000 mAh.

Appareil photo frontal de 5 mégapixels avec double microphone, capable d’enregistrer des vidéos 1080p à 60 images par seconde. L’intention des fabricants est de fournir les outils nécessaires pour permettre aux utilisateurs de enregistrer et diffuser en direct leurs sessions de jeu.

leurs sessions de jeu. Prise en charge de la lecture de titres en streaming depuis un PC, une console de bureau ou une plateforme en ligne telle que Xbox Cloud Gaming ou Steam Remote Play.

Conception ergonomique comprenant plusieurs commandes avec feedback haptique. Le kit de développement pour jeux vidéo portables Snapdragon G3x comporte deux sticks analogiques, un pavé directionnel, des boutons A-B-X-Y et des gâchettes sur le dessus. Il convient de noter que l’appareil intègre la cartographie des commandes tactiles sur les touches et les leviers susmentionnés.

sur les touches et les leviers susmentionnés. Un son immersif avec quatre haut-parleurs et le Snapdragon Sound.

Port USB-C qui permet de connecter la console à un téléviseur via HDMI pour des jeux en 4K ; et en même temps. tirer parti des visionneuses XRLes lunettes de réalité étendue de Qualcomm.

Les fabricants et les développeurs d’abord, le public ensuite.

Qualcomm a confiance en sa nouvelle plate-forme joueur Snapdragon G3x, mais ils savent qu’il a encore beaucoup de chemin à parcourir. La console créée en collaboration avec Razer est le premier pas d’une mission aussi prometteuse que complexe, c’est-à-dire.., enchanter les développeurs et fabricants de jeux vidéo qui souhaitent entrer ou évoluer sur le marché des consoles.. Ce n’est qu’une fois ces deux éléments en place que le grand public pourra profiter des bienfaits promis par la firme américaine.

« Tout le monde aime le matériel, mais les joueurs suivent le contenu. Nous devons d’abord servir la communauté des développeurs, en leur faisant prendre conscience de ce qui peut être réalisé aujourd’hui, et en les encourageant à créer les titres dont nous pensons qu’ils sont capables. Une fois la voie pavée, les OEM peuvent alors venir et créer le matériel pour… jeu dont les consommateurs peuvent profiter « , a expliqué Qualcomm.